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 Политика Украины
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 Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС и является для нас приоритетным партнером, - Боррель

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель заверяет, что Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом онсообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Боррель выразил сожаление в связи с тем, что из-за вспышки коронавируса COVID-19 он должен был отложить запланированный на 15-17 марта визит в Украину.

"Но я очень хочу посетить Украину, как только это станет возможным, в том числе, восточную часть Украины, чтобы увидеть ситуацию на месте. Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС и является для нас приоритетным партнером", - сказал Высокий представитель.

При этом он выразил уверенность, что ЕС продолжит оказывать "решительную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".

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"Я буду продолжать взаимодействовать с украинскими властями и украинскими партнерами на самом высоком уровне", - подчеркнул Боррель.

Оценивая деятельность нынешнего руководства страны, Высокий представитель высказал мнение, что при прежнем правительстве процесс внедрения широкой и амбициозной программы реформ, которая включает в себя реализацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, "продвинулся хорошо".

"Этот прогресс также включал эффективное сотрудничество с ЕС и другими международными партнерами, включая Международный валютный фонд. Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить эти реформы. Сюда входит борьба с коррупцией и личной заинтересованностью в важных секторах, таких как банковский", - обозначил ожидания Боррель.

При этом он добавил, что "краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций также является и верховенство права".

Источник: https://censor.net.ua/n3183034
 
 
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Єссєсна, бо Європа не знає в яку сторону шарахнеться Україна з придурками у владі.
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Сказки венского леса от престарелого евроббрократа.
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Украина заняла 133 место из 156-ти в рейтинге "счастливых стран мира" World Happiness Report 2019, который составлен сотрудниками отдела ООН по поиску решений для стабильного развития..
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А где глубокая озабоченности и всеобъемлющая моральная поддержка!???
Где заявление, что ЕС всегда на стороне Украины и готови и впредь оказывать бла-бла-бла любую поддержку, но только языком??
Что-то слабо сегодня нас поддерживает испанец!
Наверное устал сегодня - уже ********* тоже поддерживал- глубоко и всеобъемлюще!???
Украина по-прежнему занимает важное место в повестке дня ЕС и является для нас приоритетным партнером, - Боррель - Цензор.НЕТ 5497
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Вартість слів Борреля падає з такою ж стрімкістю, як і ціна барреля.
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