 НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий

"Мы вместе с правительством рассчитываем на то, что из программ МВФ большинство средств будет направлено в государственный бюджет на покрытие этого дефицита", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Часть из средств МВФ будет направлена на пополнение золотовалютных резервов, добавил Смолий.
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что в последние годы Минфин и правительство проводили очень стабильную и взвешенную фискальную политику.
"Мы подходим к кризису сравнительно с низким уровнем долга 50% ВВП, а было 80%, и дефицитом бюджета всего 2% ВВП, а было 10%. В кризисной ситуации нет ничего страшного, если расширить дефицит до 3-4-5% ВВП", – сказал он.
Сологуб подчеркнул, что умеренное расширение дефицита с финансированием его за счет средств МВФ и других международных финансовых организаций является приемлемым.
Порошенко предложил назначить Смолия председателем НБУ
бюджет - это сфера ответственности кабмина .. и частично ВР с президентом
Мы вместе с правительством рассчитываем на то, что из программ МВФ большинство средств будет направлено в государственный бюджет на покрытие этого дефицита" или редакцию Цензор.нет, которая написала:
НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ" ?
НБУ устанавливает официальный курс гривны к иностранным валютам и обнародует его. Нацбанк устанавливает номиналы, системы защиты, платёжные признаки, дизайн денежных знаков, сохраняет их резервные фонды. Также в его функции входит сохранение банковских и драгоценных металлов, камней и других ценностей.
Наполнение бюджета - ответственность кабмина, но НЕ НБУ)
впрочем, такие азы - зебилам недоступны... Они "думают", что направление средств от МВФ - это "экономика"))
п.с. ..
Зеленский поручает Шмыгалю "Обратится в МВФ для оказания помощи в борьбе с коронавирусам" (!) Это приблизительно если бы вы обратились к сантехнику по поводу высокой температуры. МВФ не дает гуманитарных кредитов. Не его профиль. МВФ дает кредиты на экономические проекты для поддержания мировой экономики. Единственный "проект" Зеленского - "...дайте денег !"
Когда Зеленский начинает говорить о "...влиянии кризиса мировой экономики на Украину" он почему то забывает как именно с его подачи, в результате непродуманных действий бюджет потерял около 40 % акцизных поступлений от табачных компаний. Как в результате "борьбы с контрабандой" и назначению полностью непригодных руководителей на 50% рухнули поступления от таможенного сбора. И этот перечень "решений" можно продолжать до бесконечности. Вся вина за бездарно работающее правительство полностью и непосредственно лежит на Зеленском и его партии - это правительство избравшее.
твой - "а что этого нехорошего человека назначил?"..
логика - есть, нет?)) оно и видно...
Речь реально шла совсем не о эпидемии коронавируса, столь удачно подвернувшейся к этому моменту. Вопрос шел об экономической ситуации вообще. Было указано. что в первом квартале бюджет недополучил 20% доходов (* Шмыгаль либо врет, либо тупо не информирован. На самом деле бюджет недополучил около 35 % планируемых доходов). Во втором квартале ситуация будет еще хуже. Потому Зеленский предложил украинскому олигархату фактически заменить местную власть на местах и выполнять ее фунции " ..как в 2014 году ...". Вот результат правления Зеленского за девять месяцев - экономический коллапс и передача власти олигархату.
Минфин начал разработку мероприятий по перераспределению бюджета для создания "стабилизационного фонда" для борьбы с короновирусом. На самом деле - это секвестр бюджета для концентрации денег в руках центральной власти. Ограбят в основном региональные программы развития.
смысл прост - нужно поставить "100% своего" и запустить печатный станок на полную. МВФ денег не даст
Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов составил около 640 миллионов долларов. Неделю назад отток составлял 210 миллионов долларов.
19 марта Центробанк объявил, что начинает продажу иностранной валюты на внутреннем рынке из средств Фонда национального благосостояния. Регулятор пошел на такие меры на фоне резкого снижения курса рубля и цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. "Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже урсовня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут", - говорится в заявлении Центробанка.
Украина и так вся в долгах, осталость продать последнее - землю..
власть в Украине - ждет денег только от мвф, простого народа, или гумманитарную помощь..
в Украине олигархи - имеют льготы и коррупционные схемы, пусть власть - ищет необходимые деньги у ахметовых, коломойский и прочих воров олигархов..
Яша! У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст!(с)
А зелебобики, наверное, ассчитывают свой бюджет, надеясь на средства, которые им выдаст Зелёный Вошьдь.
каждую неделю уже пол-года слышу одну и ту же песню - мы уже почти договорились с МВФ и вот-вот кредит в 100500 ********** пополнит наш бюджет.
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