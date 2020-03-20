EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1152  49
Материалы по теме:
Все про:госбюджет (744) МВФ (2821) НБУ (4590) Смолий (71) Сологуб (11)

 НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий

Национальный банку Украины (НБУ) рассчитывает на финансирование выросшего из-за распространения коронавируса дефицита госбюджета за счет средств Международного валютного фонда (МВФ), сообщил глава НБУ Яков Смолий.

"Мы вместе с правительством рассчитываем на то, что из программ МВФ большинство средств будет направлено в государственный бюджет на покрытие этого дефицита", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Часть из средств МВФ будет направлена на пополнение золотовалютных резервов, добавил Смолий.

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что в последние годы Минфин и правительство проводили очень стабильную и взвешенную фискальную политику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Счетная палата предлагает перенаправить на борьбу с коронавирусом 5 млрд грн бюджетных средств, - Пацкан

"Мы подходим к кризису сравнительно с низким уровнем долга 50% ВВП, а было 80%, и дефицитом бюджета всего 2% ВВП, а было 10%. В кризисной ситуации нет ничего страшного, если расширить дефицит до 3-4-5% ВВП", – сказал он.

Сологуб подчеркнул, что умеренное расширение дефицита с финансированием его за счет средств МВФ и других международных финансовых организаций является приемлемым.

Источник: https://censor.net.ua/n3183032
 
 
 Топ комментарии
 
Вам оставили страну с профицитом бюджета, растущей экономикой и стабильным ростом ВВП. Вы за девять месяцев угробили нахрен все !
 показать весь комментарий
 
В общем бубочка обосрался абсолютно по всем направлениям его деятельности. Надо гнать сцанными тряпками эту ЗЕленую шмарклю, пока он не разорил Украину.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вам оставили страну с профицитом бюджета, растущей экономикой и стабильным ростом ВВП. Вы за девять месяцев угробили нахрен все !
 показать весь комментарий
 
 
А кто этого нехорошего человека назначил?
 показать весь комментарий
 
але, зебил... бюджет - НЕ зависит от НБУ НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 5024
бюджет - это сфера ответственности кабмина .. и частично ВР с президентом
 показать весь комментарий
 
 
Кого Вы называете зебилом? Ставленника Порошенко Смолия, который заявил:
Мы вместе с правительством рассчитываем на то, что из программ МВФ большинство средств будет направлено в государственный бюджет на покрытие этого дефицита" или редакцию Цензор.нет, которая написала:
НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ" ?
 показать весь комментарий
 
але, зебил, еще раз:
НБУ устанавливает официальный курс гривны к иностранным валютам и обнародует его. Нацбанк устанавливает номиналы, системы защиты, платёжные признаки, дизайн денежных знаков, сохраняет их резервные фонды. Также в его функции входит сохранение банковских и драгоценных металлов, камней и других ценностей.

Наполнение бюджета - ответственность кабмина, но НЕ НБУ)
впрочем, такие азы - зебилам недоступны... Они "думают", что направление средств от МВФ - это "экономика"))
 показать весь комментарий
 
Почему вы это пишете мне, а не Смолию? Разве я с вами спорил о функциях ветвей власти?
 показать весь комментарий
 
потому что ты написал тупость в своем первом посте на этой странице НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 6548
п.с. ..
Зеленский поручает Шмыгалю "Обратится в МВФ для оказания помощи в борьбе с коронавирусам" (!) Это приблизительно если бы вы обратились к сантехнику по поводу высокой температуры. МВФ не дает гуманитарных кредитов. Не его профиль. МВФ дает кредиты на экономические проекты для поддержания мировой экономики. Единственный "проект" Зеленского - "...дайте денег !"

Когда Зеленский начинает говорить о "...влиянии кризиса мировой экономики на Украину" он почему то забывает как именно с его подачи, в результате непродуманных действий бюджет потерял около 40 % акцизных поступлений от табачных компаний. Как в результате "борьбы с контрабандой" и назначению полностью непригодных руководителей на 50% рухнули поступления от таможенного сбора. И этот перечень "решений" можно продолжать до бесконечности. Вся вина за бездарно работающее правительство полностью и непосредственно лежит на Зеленском и его партии - это правительство избравшее.
 показать весь комментарий
 
Я всего лишь спросил, чей выдвиженец Смолий, который некомпетентно заявляет о путях наполнения бюджета, хотя по-вашему утверждению не имеет к нему отношения. В чем тупость?
 показать весь комментарий
 
НБУ проводит политику, определяемою центральной властью -- президентом и кабмином. Еще вопросы есть?
 показать весь комментарий
 
 
Есть. Члены кабмина тоже всегда неукоснительно проводят политику, определяемую Президентом?
 показать весь комментарий
 
Сейчас да. У бубочки сейчас абсолютная власть в стране. Вопросы еще есть?
 показать весь комментарий
 
пост - о том что новые морды разрушили за полгода все что смогли..
твой - "а что этого нехорошего человека назначил?"..
логика - есть, нет?)) оно и видно...
 показать весь комментарий
 
впрочем, чему удивляться - на соседних страницах зебилы с пеной у рта доказывают, что их лично "Порошенко заставил голосовать за монику!" НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 2699
 показать весь комментарий
 
О встрече Зеленского с представителями крупного бизнеса.
Речь реально шла совсем не о эпидемии коронавируса, столь удачно подвернувшейся к этому моменту. Вопрос шел об экономической ситуации вообще. Было указано. что в первом квартале бюджет недополучил 20% доходов (* Шмыгаль либо врет, либо тупо не информирован. На самом деле бюджет недополучил около 35 % планируемых доходов). Во втором квартале ситуация будет еще хуже. Потому Зеленский предложил украинскому олигархату фактически заменить местную власть на местах и выполнять ее фунции " ..как в 2014 году ...". Вот результат правления Зеленского за девять месяцев - экономический коллапс и передача власти олигархату.
 показать весь комментарий
 
Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.

Минфин начал разработку мероприятий по перераспределению бюджета для создания "стабилизационного фонда" для борьбы с короновирусом. На самом деле - это секвестр бюджета для концентрации денег в руках центральной власти. Ограбят в основном региональные программы развития.
 показать весь комментарий
 
 
У Зеленского начинают операцию по принуждения главы НБУ Смолия к отставке.

смысл прост - нужно поставить "100% своего" и запустить печатный станок на полную. МВФ денег не даст
 показать весь комментарий
 
Для зеленого дебила - у Моники сейчас абсолютная власть в стране. Он мог назначить или снять любого за 5 минут. Было-бы желание. Такие тупые отмазки уже не проходят.

НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 435
 показать весь комментарий
 
Тот,, у кого в стране абсолютная власть в уже 9 месяцев. И который завалил все, что можно и нельзя.

НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 8203
 показать весь комментарий
 
 
ну вот и зачем снимали яныка, чтобы поставить министра яныка президентом, чтобы потом клоун куем пианину шлепал....
 показать весь комментарий
 
Инвесторы за неделю с 12 по 18 марта вывели из российских активов 1,4 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за всю историю наблюдения, говорится в обзоре BCS Global Markets, пишет агентство ПРАЙМ. Неделей ранее этот показатель составил 590 миллионов долларов.
Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов составил около 640 миллионов долларов. Неделю назад отток составлял 210 миллионов долларов.
19 марта Центробанк объявил, что начинает продажу иностранной валюты на внутреннем рынке из средств Фонда национального благосостояния. Регулятор пошел на такие меры на фоне резкого снижения курса рубля и цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. "Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже урсовня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут", - говорится в заявлении Центробанка.
 показать весь комментарий
 
 
Філатов, це ви зробили разом. Чи думаєш все забулося?
 показать весь комментарий
 
 
В общем бубочка обосрался абсолютно по всем направлениям его деятельности. Надо гнать сцанными тряпками эту ЗЕленую шмарклю, пока он не разорил Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, як Смолій прийшов до такого висновку?
 показать весь комментарий
 
мвф - не раздает милостыню, а дает кредиты..
Украина и так вся в долгах, осталость продать последнее - землю..
власть в Украине - ждет денег только от мвф, простого народа, или гумманитарную помощь..
в Украине олигархи - имеют льготы и коррупционные схемы, пусть власть - ищет необходимые деньги у ахметовых, коломойский и прочих воров олигархов..
 показать весь комментарий
 
 
Уже "делят шкуру не убитого медведя"... НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 2067
 показать весь комментарий
 
 
причем, охотники из них, хуже, чем из клоунов политики и экономисты.
 показать весь комментарий
 
 
И сколько там той шкуры у этого маленького дрыща, ослика оманского. Ну разве что на прикроватный коврик на даче с этого маленького засранца.
 показать весь комментарий
 
НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 8436
Яша! У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст!(с)
 показать весь комментарий
 
 
Серьёзная заявка на победу.
А зелебобики, наверное, ассчитывают свой бюджет, надеясь на средства, которые им выдаст Зелёный Вошьдь.
 показать весь комментарий
 
долбни, вы больше с олигархами добазаривайтесь. МВФ с такими идиотами не работает.
каждую неделю уже пол-года слышу одну и ту же песню - мы уже почти договорились с МВФ и вот-вот кредит в 100500 ********** пополнит наш бюджет.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы, тут один ваш "уважаемый авторитет" и "создатель порохоботов" говорит, что моника уже всё.
Ссылка на видео

НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 3495

 показать весь комментарий
 
 
Зебилы должны страдать. Никаких кредитов МВФ. Только Квартал 95 и отпуск за свой счет.
 показать весь комментарий
 
 
Так из за этих ЗЕдибилов страдают нормальные люди.
 показать весь комментарий
 
 
дурень думкой багатіє, а смолій - кредитами МВФ
 показать весь комментарий
 
 
Якщо Україна не віддасть Валерійовича у США,то її кінець.
 показать весь комментарий
 
 
ну,осталось выполнить единственное требование мвф-послать нахрен оборзевшую бабушку беню НБУ рассчитывает на финансирование дефицита госбюджета за счет средств МВФ, - Смолий - Цензор.НЕТ 5833.бо его все уже послали,даже не выдающий своих израиль...
 показать весь комментарий
 
 
Бєня не дурак, він потягне за собою і Бубочку, який допомагав йому красти гроші в України. Павєртє, нє всё так однозначно!
 показать весь комментарий
 
 
На карту поставлене питання - Україна чи Коломойський. Думай.те.
 показать весь комментарий
 
Голова Нацбанку має знати, що МВФ не фінансує дефіцит держбюджету. Він лише поповнює валютні резерви Нацбанку. А Нацбанк вкладає свої резерви в казначейські облігації США. Тобто, кредити МВФ фінансують економіку США, а не України.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх