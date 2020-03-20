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 Политика Украины
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 Мы живем не в коммунистическом Китае, - Корбан о введении чрезвычайного положения

В связи с распространением коронавируса COVID-19, в Украине планируют ввести чрезвычайное положение. Впрочем, радикальный и жесткий план может быть ещё опаснее коронавируса.

По словам главы общественного совета Днепра Геннадия Корбана, — такие меры приведут к куда более губительным последствиям, нежели сама эпидемия, пишет "НМ", передает Цензор.НЕТ.

Об этом глава общественного совета написал на своей странице в Facebook.

"95 квартал у власти это уже не смешно.

Введение чрезвычайного положения (ЧП) по всей стране — глупый, бесперспективный и непродуманный шаг. В этой ситуации полномочия по Чрезвычайным мерам необходимо передать местным властям, чтобы они принимали решения в зависимости от ситуации. (убрав при этом идиотов-губернаторов).

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Эти меры должны быть четко описаны и регламентированы. И не должны препятствовать обеспечению жизнедеятельности людей.
Мы живем не в коммунистическом Китае, где возможны такие мобилизационные мероприятия. Где инфраструктурные объекты и объекты жизнеобеспечения принадлежат государству. Соответственно, модель чрезвычайных мер должна быть иной. В противном случае ЧП в Украине может привезти к катастрофе и дефолту, когда перестанут работать водоканалы, начнутся перебои в энергетике и голодные бунты. Для того, чтобы избежать таких последствий необходимо обеспечить местные власти деньгами. А если таковых нет, то среднесрочными и краткосрочными казначейскими займами. Приоритет отдаётся медучреждениям и медперсоналу, которые там работают.

Нельзя закрывать продуктовые супермаркеты и рынки. Транспорт должен функционировать.

В этой ситуации важно ограничить передвижение людей старше 60 лет. И параллельно организовать логистику доставки помощи в их квартиры. Для примера, в Днепре чуть более 200 тыс пенсионеров. Легче обеспечивать этих людей, когда все остальные работают.

Такое ощущение, что в кабине самолета, в котором летят украинцы, сидят дети, которые по незнанию нажимают все кнопки и дергают за все ручки без разбора. Чрезвычайное положение лучше ввести там, в кабине пилотов, чтобы перейти на автопилот и хоть как-то приземлиться", — написал Геннадий Корбан.

Источник: https://censor.net.ua/n3183027
 
   
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ну шо гену корбана в президенты, давно не вылазило
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если бы, тогда всё было бы совсем иначе
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Что это было? Вылезло, от кормушки оторвали, а кушать хочется.
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Знову в державні мужі Корбан рветься? Так мудро звіздить...
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Олигархический режим Зеленского будет снесен народом.
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Зелючок, беги перед террористами извиняться за обстрел мирного Донецка. У ваших это в тренде.
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Режим Падлошенко терпели терпилы и перед этим украинцы прогнутся
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Только наша бьідлоєлита считает, что демократия єто безнаказанность, безответственность и пофигизм.
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Так саме комуністичний Китай вже переміг вірус, а найкращі світові демократії або в повному лайні, або бідкаються щоб це не дійшло до них.
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А у тебя за поребриком, так вообще его нет Мы живем не в коммунистическом Китае, - Корбан о введении чрезвычайного положения - Цензор.НЕТ 7641
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Демократична Південна Корея теж уже перемогла...
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Китай победил 1-й раунд, но экономика умерла. Падение нефти, срубля, гривни, мировых биржевых индексов - это результат "перемоги" Китая.
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Отже, якби в Китаї до цього часу вирувала епідемія - зі світовими індексами все було б нормально?
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зеленский иди поменяй памперс вместе с сабаковым, грипп - это не чума))
хотя, после зеленского, в Украине будет, как после чумы))
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Та что вы от них хотите?
Страной управляют КЛОУНЫ-КОРРУПЦИОНЕРЫ "по приколу"!
Пора давно это понять!
И единственный вопрос, который остался:
Сможем ли мы ДОЖИТЬ до новых выборов или СДОХНЕМ по дороге?
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ну да..если убрать идиотов из власти - то и эпидемии бы не было
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Все правильно чувак пишет.
Даже в богатых странах ЧП никто не вводит - очень дорого и бессмысленно.
Такое впечатление, что Зе преследует 2 цели:
- показать лохторату (и Ленке?) какой он "мачо", всю страну готов раком поставить если нужно.
- подтолкнуть экономику в пропасть, и списать все на коронавирус. Поэтому и торопится - эпидемия скоро закончится, экономике надо немного помочь свалиться, чтобы дефолт случился до того как закончится вирус.
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Нужен дефолт, а дальше - скупка Коломойским самого интересного за бесценок.
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Нормально так: дайте местным властям полномочия, а не дуракам-губернаторам. А ключ от квартиры, где деффки лежат он не хочет впридачу?
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"Такое ощущение, что в кабине самолета, в котором летят украинцы, сидят дети, которые по незнанию нажимают все кнопки и дергают за все ручки без разбора.Источник:https://censor.net.ua/n3183027"

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и как обычно, все что ни говорят взрослые - дети делают наоборот, лишь бы не так как сказали.
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пока. но каммунистическая раша уже у порога.
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Jiдам потрiбнi жерви, так Коба, як вальцману
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Наконец-то здравые мысли выходят наверх, а то дешевый клоун убьет страну напрочь!
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Сколько слов написал но главное что хотел сказать так это:
-Для того, чтобы избежать таких последствий необходимо обеспечить местные власти деньгами.Источник: https://censor.net.ua/n3183027
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