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 НБУ в ближайшее время утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех, - Рожкова

Национальный банк Украины на днях утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом  сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"В ближайшие дни мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться всех заемщиков - и крупных компаний, и малого и среднего бизнеса, и физлиц", - сказала она.

По ее словам, эти подходы будут стандартизированы.

"Их примет правление и таким образом они будут внедрены банками", - добавила Рожкова.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не паникуйте, подождите, наличная валюта будет, - Рожкова. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3183026
 
 
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Занимаешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда.
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