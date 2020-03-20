 НБУ в ближайшее время утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех, - Рожкова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.
"В ближайшие дни мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться всех заемщиков - и крупных компаний, и малого и среднего бизнеса, и физлиц", - сказала она.
По ее словам, эти подходы будут стандартизированы.
"Их примет правление и таким образом они будут внедрены банками", - добавила Рожкова.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.
Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов составил около 640 миллионов долларов. Неделю назад отток составлял 210 миллионов долларов.
19 марта Центробанк объявил, что начинает продажу иностранной валюты на внутреннем рынке из средств Фонда национального благосостояния. Регулятор пошел на такие меры на фоне резкого снижения курса рубля и цен на нефть на фоне эпидемии коронавируса. "Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже урсовня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут", - говорится в заявлении Центробанка.