 НБУ в ближайшее время утвердит стандартные правила "кредитных каникул" для всех, - Рожкова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

"В ближайшие дни мы финализируем правила льготного пользования кредитами. Это будет касаться всех заемщиков - и крупных компаний, и малого и среднего бизнеса, и физлиц", - сказала она.

По ее словам, эти подходы будут стандартизированы.

"Их примет правление и таким образом они будут внедрены банками", - добавила Рожкова.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Национальный банк разработает льготный режим для всех заемщиков на время карантина.

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