 В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию, - ОГА

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает местное издание "Наше місто", передает Цензор.НЕТ.

Решение о введении чрезвычайной ситуации было принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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"Я считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным - необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет", - сказал глава облсовета Святослав Олейник.