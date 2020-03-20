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 Политика Украины
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 В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию, - ОГА

В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает местное издание "Наше місто", передает Цензор.НЕТ.

Решение о введении чрезвычайной ситуации было принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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"Я считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным - необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет", - сказал глава облсовета Святослав Олейник.

Источник: https://censor.net.ua/n3183023
 
 
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Долго раздуплялись.
Новости надо было читать.
Мы своей маме пенсионерке чрезвычайную ситуацию обьявили еще в середине февраля
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Необхідно зробити обов'язковим знаходження людей в публічних місцях в масках. Як в Китаю. І штраф за пересування без масок має бути у вигляді незмиваємої фарби на лоба з аерозолю.
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