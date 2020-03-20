 В Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию, - ОГА

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА, передает местное издание "Наше місто", передает Цензор.НЕТ.
Решение о введении чрезвычайной ситуации было принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
"Я считаю, что оснований для чрезвычайной ситуации пока нет, данное решение комиссии является скорее формальным - необходимым для организации работы штаба. Дополнительных ограничений оно не повлечет", - сказал глава облсовета Святослав Олейник.
Новости надо было читать.
Мы своей маме пенсионерке чрезвычайную ситуацию обьявили еще в середине февраля