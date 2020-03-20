 В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для захоронения умерших от коронавируса

Об этом на комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Обращаюсь к ритуальной службе города. Для этих людей должно быть место. Мы должны провести все необходимые мероприятия и для захоронения женщины, которая уже умерла", - сказал мэр.
Траншеи по 100 метров и сбоку еще куча негашеной извести для посыпки?
родственники смогут увидить последствия милицейских методов лечения ?
На пластике до 5 часов, в воздухе до 4 часов на бумаге до 1 часа.
Это же не эбола-чума-сибирская-язва, что бы трупов так бояться?