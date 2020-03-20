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 В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для захоронения умерших от коронавируса

В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для захоронения людей, умерших от коронавируса.

Об этом на комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Обращаюсь к ритуальной службе города. Для этих людей должно быть место. Мы должны провести все необходимые мероприятия и для захоронения женщины, которая уже умерла", - сказал мэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив

Источник: https://censor.net.ua/n3183022
 
 
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А почему не кремировать? Так же безопасней и экономней! Ах да, боженька придет и все воскреснут. А если он такой крутой, боженька этот, он шо, не может из пепла опять собрать человека? Тю.
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Коли на очах все рушиться, то вихід один -ховайте де і як можете. Головне, щоб на тротуарах не лежали.
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Не ври. Крематории есть в каждом городе/райцентре.
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хз..наприклад у Кременчуці не кремують..
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У нас не настолько как в Италии. Можно орагнизовать вывоз и кремацию в другой район/город. Но, конечно, родные усопшего не позволят.
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Передчасно готуються хоронити пенсіонерів і не тільки їх.
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Если носитель умер то и вирус погибает,бред
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Мне в другой теме подсказали: не бред, а ОТКАТ.
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логично..... чтобы другие обитатели кладбища случайно не заразились....
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какой далеко предусмотрительный вперед мер , какая своевременная забота В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для захоронения умерших от коронавируса - Цензор.НЕТ 5590
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а чому китайці та італійці всіх померлих від вірусу кримують?
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так,певно в родинних мавзолеях зберігають той самий прах після кремації.
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тех, которые в крым не поместились ?
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Как в Иране?!

Траншеи по 100 метров и сбоку еще куча негашеной извести для посыпки?
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хороший способ обагатиться придумали , чем опасен такой покойник ?
родственники смогут увидить последствия милицейских методов лечения ?
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Ох и дятлы, вирус погибает в мертвом организме. Он долго не живет вне живого организма, это не чума!
На пластике до 5 часов, в воздухе до 4 часов на бумаге до 1 часа.
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как лист или перо. нужны определённые условия, чтобы так долго "летало".
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да штож такое?! франковчане, подарите своему меру новые труселя. те, что на нём, стирке уже не подлежат.
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Вот деб.лы, ВОЗ уже дал по этому поводу заключение ! Что тела амерших - угрозы не представляют !
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Я думаю, там проблема в другом. Мэр сказал, что умерших гарантированно похоронят в городе. Кто не сталкивался недавно с проблемами похоронить близких, тот не понимает в чем вообще проблема. А кто изворачивался и давал взятки, чтобы хоть как-то выбить место, тому даже призрачные обещания чиновника кажутся благим делом. Хотя я более чем уверен, что это только призрачные обещания. Кладбищенская мафия кого угодно сама похоронит, кто будет покушаться на их бизнес.
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НАХЕРА?!!
Это же не эбола-чума-сибирская-язва, что бы трупов так бояться?
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