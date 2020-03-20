 В Ивано-Франковске обустроят отдельное место для захоронения умерших от коронавируса

Об этом на комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил городской голова Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Обращаюсь к ритуальной службе города. Для этих людей должно быть место. Мы должны провести все необходимые мероприятия и для захоронения женщины, которая уже умерла", - сказал мэр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив