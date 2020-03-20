 На борьбу с коронавирусом Киев выделил 260 млн грн, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом мэр столицы Виталий Кличко сказал на брифинге.
"Мы выделили 260 млн из резервного фонда бюджета города Киева. Они направлены на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц нашего города", - заявил Кличко.
По его словам, столица закупает аппараты искусственной вентиляции легких, а также заказала тест-системы, маски, защитные халаты.
Мэр отметил, что нехватка защитных масок и перчаток возникла в первую очередь из-за того, что "кое-кто хотел на этом заработать".
"Я уже говорил, что в Киев поступили 62 тыс. медицинских масок, которые приобрел город. На следующей неделе мы рассчитываем получить еще более 100 тыс. масок, изготовленных на украинских предприятиях и за рубежом", - сказал Кличко.
Мэр подчеркнул, что ажиотаж на индивидуальные меры защиты есть не только в Киеве, но и по всему миру.
"Относительно дезинфекторов, то их также заказали. Их изготавливают, а медицинские перчатки сегодня есть в коммунальных аптеках "Фармация", - добавил Кличко.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 26 случаев Covid-19, из них 3 летальных. В частности, коронавирусная болезнь зафиксирована: в Черновицкой области - 15 случаев (1 летальный, 1 человек выздоровел), Житомирской области - 2 случая (1 летальный), Киевской области - 2 случая, Донецкой области - 1 случай, Днепропетровской области - 2 случая, Ивано Франковский области - 1 случай (летальный), в г. Киеве - 3 случая.
62 тыс/4 млн населения = 0,015
Этот даун хоть в курсе сколько людей в Киеве живёт?
Кремль по всем дипломатическим каналам запросил срочно решить вопрос о снятии с него международных санкций. Иначе грозится такими "бедами", как срыв международных обязательств России по ряду контрактов, значительным увеличением трудовой миграции и (почему-то) экологической катастрофой.
P.S. Вчера кому-то ещё было "плевать на санкции", да?)
Здесь (в США) пишут, что Трампа очень разозлила развязанная Россией нефтяная война и он даже отклонил вчерашний звонок Путина, который хотел "перетереть" с Дональдом "совместные действия по преодолению мирового экономического кризиса".
В ответ на российску дурость США начали закупки большого объема нефти для государственного стратегического резерва - всего будет закуплено 90 млн. брл по "очень хорошим ценам".
«Это фантастическая идея. Стратегический резерв - один из немногих рычагов, которые доступны США в период штормов на нефтяном рынке. Кроме того, США найдут возможность поддержать сланцевую отрасль, составляющую лишь 1% от ВВП страны», - считает эксперт Again Capital.
И ещё: "Покупка баррелей с рынка позволит сгладить избыток, который возникнет из-за решения саудитов нарастить добычу, а кроме того окончательно добьёт русских. Если в течение 5 лет стоимость российской нефти будет на уровне 20 дол за баррель, РФ за эти 5 лет потеряет 20% своего ВВП. А это экономический коллапс, катастрофа, развал государства."
Также упоминается Украина: "Киеву необходимо срочно принять закон о невозможности возврата Приватбанка его прежнему владельцу, для того, чтобы обеспечить "подушку" МВФ в виде 5 млрд дол. Причём, Фонд в настоящее время не настаивает на срочном решении земельного вопроса, предоставив Киеву возможность сделать это до конца текущего года. Кроме того, он (Киев) должна максимально свернуть экономические связи с Москвой, что уже начал делать Китай."
Эксперт также уверен, что Украине не удастся перезанять деньги на российском финансовом рынке, так как в среднесрочной перспективе возможности РФ будут приближаться к плохим или очень плохим. Препятствием для полноценного сотрудничества с МВФ и США видится в слабопрофессиональном украинском правительстве, которое до сих пор не задекларировало принципы своей работы и не наметитило экономические приоритеты.
Вывод:
Негативных последствий от пандемии короновируса и нефтяной войны не удастся избежать ни одной экономике мира. Но украинские стартовые позиции на данном этапе несколько лучше, чем у той же России и ряда её вассалов.
Кризис - одновременно окно возможностей, и если бы эта власть не металась от одного идиотского решения (как по короновирусу, так и по экономике) к другому, у нас бы появился большой шанс не только окончательно оторваться от северо-восточного соседа, но и создать все предпосылки для возврата своих земель. Хотя тот же Донбасс, который уже сильно инкорпорирован в экономику России, может рухнуть раньше остальных. Оно нам надо? Надо думать.
Время решительных действий. Но с этой ли властью? Повторю традиционное. Пороха бы. Во всех смыслах.
оно только ему не надо,
считаю его Героем Украины
это интересно (и полезно) знать!!!
«Нет в продаже защитных масок с такими чудодейственными свойствами. Согласно инструкции ВОЗ главное, чтобы металлический фиксатор на маске плотно крепился непосредственно к верхней части носа. Каким боком будет одета маска - не имеет значения. Стандартная маска трехслойная и основную функцию выполняет внутренняя часть»,