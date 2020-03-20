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 Киевские новости, Общество
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 Церковь отделена от государства, но сейчас важно соблюдать меры, которые вела власть, - Кличко призывает церкви не проводить службы

Мэр Киева Виталий Кличко призывает представителей всех религиозных конфессий не проводить службы в условиях распространения коронавируса, чтобы не подвергать людей опасности.

Как информиурет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил на брифинге.

"Я встречался и обратился к представителям всех конфессий с просьбой обезопасить людей и соблюдать необходимые ограничения. Церковь у нас отделена от государства, но в такие времена должна соблюдать меры, которые ввела власть, чтобы не подвергать людей опасности", - сказал он.

Мэр отметил, что главы нескольких церквей призвали верующих молиться дома.

"Например, УГКЦ позволила своим прихожанам не ходить на богослужения из-за угрозы распространения коронавируса и транслирует богослужения по радио, телевидению или в интернете. Также Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекращение служб в приходах до конца пандемии", - сказал Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД призывает представителей религиозных организаций проводить богослужения онлайн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183020
 
 
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Проти пику Гундяя ніякий вірус не вистоїть. Поцілував, і відразу спасєніє (на небесах).
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Трошки вже шухеру і всі пообкакувалися.А ви думаєте,що повномаштабна війна краще? Тоді подивіться на Сирію.Там вбитих як мінумім пів мільйона.
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Почему? Я бы прихожанам северного шаманата разрешил и проводить службы и переходить дорогу на красный свет да ещё и пальцы в розетку совать можно!
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А Баба Яга, ой... "Мацковский Пархат" - ПРОТИВ!
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Да-да и пусть тетка, что с утра в церкви икону "животворящую" целовала (вместе с сотнями других прихожан) - вечером на тебя в очереди в магазине кашлять начала.
...
И почему, вы, зе-билы, такие тупые?
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Попи московські згодяться тільки якщо їм гроші по безготівкових переказах переводимуть ))
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там їм і так бідність, а ще Паска пройде даром і проводи)) одні збитки попам!
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Віталя , ти Вусика спитай він тобі все розскаже чи махати кадилом чи ні
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Как так-то? А как же из одной ложки причащаться, как завещал твой коллега по рингу Аааалександр Усик?
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Гундяєвська церква зацікавленна в массовому поширенню коронавірусу в Україні, тому нічого відміняти не збирається
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