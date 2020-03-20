 Сегодня пациента, выздоровевшего от коронавируса, выписывают из больницы, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекция не обнаружена. Сегодня пациента выписывают из больницы, и он может вернуться домой. По стандартам ВОЗ, человек считается выздоровевшим и является безопасным для окружающих, если два теста подряд показывают отрицательный результат. Минздрав призывает всех во время карантина соблюдать меры безопасности. Самоизоляция - самый эффективный способ уберечься от инфицирования", - говорится в сообщении.

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