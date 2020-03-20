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 Общество, Здоровье
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 Сегодня пациента, выздоровевшего от коронавируса, выписывают из больницы, - Минздрав

Инфицированный на коронавирус пациент из Черновцов выздоровел

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекция не обнаружена. Сегодня пациента выписывают из больницы, и он может вернуться домой. По стандартам ВОЗ, человек считается выздоровевшим и является безопасным для окружающих, если два теста подряд показывают отрицательный результат. Минздрав призывает всех во время карантина соблюдать меры безопасности. Самоизоляция - самый эффективный способ уберечься от инфицирования", - говорится в сообщении.

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Сегодня пациента, выздоровевшего от коронавируса, выписывают из больницы, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183017
 
 
 Топ комментарии
 
Зельцман приїде на церемонію виписки?
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Да Вы что?
Нам же все уши прожужжали, что иммунитете к коровирусу не создается!
Можно заразится повторно, прямо при выписке, и выписанный прямо у выхода из больницы Может всех нафиг позаражать!
Не выпускать никого никуда!
ЗАМУРОВЫВАТЬ!
Приглашайте армию Китая, он все сделает умело, она натрнированна воевать с мирным населением, для того и создавалась.
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Зельцман приїде на церемонію виписки?
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+ Вальцман *шаленої бджілки * кіло !
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Да Вы что?
Нам же все уши прожужжали, что иммунитете к коровирусу не создается!
Можно заразится повторно, прямо при выписке, и выписанный прямо у выхода из больницы Может всех нафиг позаражать!
Не выпускать никого никуда!
ЗАМУРОВЫВАТЬ!
Приглашайте армию Китая, он все сделает умело, она натрнированна воевать с мирным населением, для того и создавалась.
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Бред-- невозможно выздороветь за 2 дня !!! Китайцы рыдают от зависти от нашей потужной медицины Сегодня пациента, выздоровевшего от коронавируса, выписывают из больницы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1692
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ЗЕленая сопля неупустит такой момент,оно же шоумен,нада же ЗЕбобиков успокоить,дать надежду,сказать ,что хуже уже никогда небудет.
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"Самоизоляция - самый эффективный способ уберечься от инфицирования"
Источник: https://censor.net.ua/n3183017

Поскольку рептилоидные средства массовой информации нам любезно сообщают, что иммунитета к коронавирусу не создается, и можно инфицироваться повторно, то есть "эх, раз, еще раз, еще много, много раз", то не стоит прерывать самоизоляцию НИКОГДА. Лучше всего самому заварить дверь изнутри, предварительно посыпав все снаружи хлоркой, чтобы соседей не замучил запах трупака.
Начните с себе.
Самоизолируйте Слуг народа в Раде.
Запаяйте им двери.
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Как тебя штьірит в Австралии, какое лекарства от коронавируса употребляешь? )
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Только не нужно говорить кто он и откуда, а то наш нарид-богоносець сожгет его вместе с квартирой, как протодиды.
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Вы мыслите здраво.
ПОТОМУ ЧТО НИКАКИЕ САНИТАРНЫЕ СЛУЖБЫ НЕ ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВЕЩЕЙ В КВАРТИРАХ ЗАБОЛЕВШИХ.
Это вам не стругущий лишай во времена СССР, когда у заболевших забирали на дезинфекцию ВСЕ ВЕЩИ, включая одеяла, покрывала, и так далее. Как-то даже мягкую мебель обрабатывали, не помню как, но делали. Специальные службы были, проводили часть обработки надому, часть вещей забирали.

Еще нужны какие доказательства, что это не "пандемия", а лажа?
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он все умерли от вируса, но с чистьіми задницами.
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А в этом нет смысла, так как вирус вне органиизма живет кратковременно !
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Наслідки від карантину в Україні будуть жахливіші, ніж від коронавірусу. Масовий голод і мародерство через економічно-фінансову катастрофу - найбільш ймовірний розвиток подій. МВФ не допоможе, бо Зе-команда не зважитьься піти проти Коломойського. Гуманітарна допомога від Заходу буде незначна через їхні внутрішні проблеми. Дай Боже, щоб я помилявся, але думаю що від голоду і вбивств через масові випадки мародерства жертв буде у десятки разів більше, ніж від коронавірусу.
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Нападения на водителей и битье трамваев уже началось.
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Когда разевается рот шмаркли, то кроме лжи оттуда ничего не изрыгается. Выписка с помпой в лучших традициях кпсс доверия не добавляет. Да и какой именно коронавирус ничего не сказано.
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То, что он выздоровел, показал сделанный в стране тест на коронавирус!
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