 Сегодня пациента, выздоровевшего от коронавируса, выписывают из больницы, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекция не обнаружена. Сегодня пациента выписывают из больницы, и он может вернуться домой. По стандартам ВОЗ, человек считается выздоровевшим и является безопасным для окружающих, если два теста подряд показывают отрицательный результат. Минздрав призывает всех во время карантина соблюдать меры безопасности. Самоизоляция - самый эффективный способ уберечься от инфицирования", - говорится в сообщении.
Нам же все уши прожужжали, что иммунитете к коровирусу не создается!
Можно заразится повторно, прямо при выписке, и выписанный прямо у выхода из больницы Может всех нафиг позаражать!
Не выпускать никого никуда!
ЗАМУРОВЫВАТЬ!
Приглашайте армию Китая, он все сделает умело, она натрнированна воевать с мирным населением, для того и создавалась.
Источник: https://censor.net.ua/n3183017
Поскольку рептилоидные средства массовой информации нам любезно сообщают, что иммунитета к коронавирусу не создается, и можно инфицироваться повторно, то есть "эх, раз, еще раз, еще много, много раз", то не стоит прерывать самоизоляцию НИКОГДА. Лучше всего самому заварить дверь изнутри, предварительно посыпав все снаружи хлоркой, чтобы соседей не замучил запах трупака.
Начните с себе.
Самоизолируйте Слуг народа в Раде.
Запаяйте им двери.
ПОТОМУ ЧТО НИКАКИЕ САНИТАРНЫЕ СЛУЖБЫ НЕ ПРОВОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВЕЩЕЙ В КВАРТИРАХ ЗАБОЛЕВШИХ.
Это вам не стругущий лишай во времена СССР, когда у заболевших забирали на дезинфекцию ВСЕ ВЕЩИ, включая одеяла, покрывала, и так далее. Как-то даже мягкую мебель обрабатывали, не помню как, но делали. Специальные службы были, проводили часть обработки надому, часть вещей забирали.
Еще нужны какие доказательства, что это не "пандемия", а лажа?