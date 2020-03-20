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 Киевские новости
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 Киевские врачи смогут проводить диагностику на коронавирус на дому, - Кличко

Семейные врачи и службы неотложной помощи в Киеве смогут проводить диагностирование на коронавирус на дому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. Они по медицинским показаниям смогут делать диагностирования пациентов на дому. Людям не нужно ехать к врачу. Надо только связаться со своим семейным врачом", - заявил он.

По словам Кличко, в столицу уже поступили 62 тыс. медицинских масок. Также город расчитывает получить еще 100 тыс. масок на следующей неделе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183016
 
 
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а буковинские или других городов и поснлков?
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Хоть так, а то мокши просят разрешить ставить диагнозы по интернетам...нам бы до такого не докатиться
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Согласно новому положению, гражданам разрешено находиться вне дома в следующих случаях:

1) Прибытие на рабочее место;

2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;

3) Получение медицинского обслуживания;

4) Донорство крови;

5) Участие в демонстрации;

6) Занятие физкультурой (до пяти человек);

7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;

8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;

9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;

10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.

В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.

Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
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и даже делать операции, как Кашпировский..., через телевизор.. ))
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к слову, в МОЗ говорили, что температура не повод для вызова врача,
верить клячку или врачам ?
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Из врочей можно кучу комбинезонов пошить.
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каждый день новые, противоположные указания
всё для того, чтобы срубить бабла на штрафах
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