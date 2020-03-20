 Киевские врачи смогут проводить диагностику коронавируса на дому, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. Они по медицинским показаниям смогут делать диагностирования пациентов на дому. Людям не нужно ехать к врачу. Надо только связаться со своим семейным врачом", - заявил он.
По словам Кличко, в столицу уже поступили 62 тыс. медицинских масок. Также город расчитывает получить еще 100 тыс. масок на следующей неделе.
1) Прибытие на рабочее место;
2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;
3) Получение медицинского обслуживания;
4) Донорство крови;
5) Участие в демонстрации;
6) Занятие физкультурой (до пяти человек);
7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;
8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;
9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;
10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.
В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.
Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
верить клячку или врачам ?
всё для того, чтобы срубить бабла на штрафах