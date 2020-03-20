 Киевские врачи смогут проводить диагностику коронавируса на дому, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы обеспечили семейных врачей и службу неотложной помощи быстрыми тестами. Они по медицинским показаниям смогут делать диагностирования пациентов на дому. Людям не нужно ехать к врачу. Надо только связаться со своим семейным врачом", - заявил он.

По словам Кличко, в столицу уже поступили 62 тыс. медицинских масок. Также город расчитывает получить еще 100 тыс. масок на следующей неделе.

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