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 Политика Украины
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 Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО

Представители центральных органов власти проводят брифинг о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В частности, в брифинге участвует заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183015
 
 
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Все під контролем МОЗ. Можливо пришлють тести, можливо доставлять маски, можливо недовезені пасажири перестануть бити стікла тролейбусів... Зрештою. Можливо і залишаться живі в Україні.
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Андрій Марунчак розповів, що повертався до України з Лондона через нідерландський Утрехт та нібито спілкувався з громадянкою Італії в літаку.
За словами Андрія, в Україні він був 10 березня, а згодом відчув біль у грудях та погіршення самопочуття. Чоловік 13 березня звернувся із симптомами до медиків Галицької районної лікарні, а ті, за його словами, почали просто тікати.
"У поліклініці в п'ятницю нікого не було, тому я спустився у відділ швидкої допомоги. Стукаю у кімнату, звідти вийшов один лікар і запитав: "Що ви хочете". Я відповів, що задихаюсь і мені болить у грудях. В нього перше запитання: "А ви звідкись приїхали?". Я відповів, що прилетів з Європи. Почувши це, працівники закрили двері зсередини, а лікар, який вийшов, почав від мене втікати", - розповідає чоловік.
Чоловік пригадує, що лікар побіг на другий поверх шукати своїх колег:
"Я біжу за ним і прошу, надайте допомогу, я не можу дихати, а він продовжує тікати і каже, що це робота сімейного лікаря".
Як розповідає мешканець Франківщини, після цього лікар швидкої все ж відвів його до приймальні, однак повторилася схожа історія. Там нібито заявили, що "роботу сімейного лікаря виконувати не збираються".
"Єдина лікарка погодилась зробити флюрографію.
Однак в приймальні, почувши, що я прилетів з Європи, весь медперсонал, окрім однієї медсестри, повибігав. Вона вирішила зробити мені кардіограму, а в приміщення приймальні тим часом продовжили приходити інші люди. Згодом вже поміряли температуру, вона виявилася підвищеною - 37,5", - розповів Андрій.
За його словами, вже ввечері його все ж помістили в палату та викликали швидку з Франківщини, мовляв, ми не знаємо, що з вами робити. Про лікарів інфекційної лікарні в Івано-Франківську чоловік відгукнувся, навпаки, схвально.Там його зустріли медики в захисних костюмах та ізолювали.
"Лікарі одразу взяли аналізи, аби зробити тест на коронавірус. Результат я отримав в телефонному режимі аж у вівторок в обід (прим.: 17 березня), але виписати мене не змогли, бо чекають на офіційний документ. Результати аналізів показали, що в мене не коронавірус, а грип "А", після чого мене вже виписали з лікарні", - додав Андрій Марунчак.
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