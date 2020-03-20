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Все про:Минобороны (6371) обстрел (8824) ранение (2353)

 С начала суток враг дважды открывал огонь на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на луганском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Так, сообщается, российские оккупационные войска выпустили 20 мин из 120-мм минометов по позициям Объединенных сил в районе Крымского.

Противник также обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Луганское, используя автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"По имеющейся информации, один украинский защитник получил ранения",- сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин погиб, еще один получил ранение на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3183014
 
 
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спЕрмак даешь консультативный совет с лугандонами!
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Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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эти с*ки так пристрелялись...как в тире... два выстрела - один наш хлопчик ранен...
жаль! очень жаль что нет информации об адекватной ответке (ибо твари могли стрелять из жилого сектора)
раненному воину - самого быстрого выздоровления и полного восстановления... держись!
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