 С начала суток враг дважды открывал огонь на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Так, сообщается, российские оккупационные войска выпустили 20 мин из 120-мм минометов по позициям Объединенных сил в районе Крымского.

Противник также обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Луганское, используя автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"По имеющейся информации, один украинский защитник получил ранения",- сказано в сообщении.

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