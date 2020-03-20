 С начала суток враг дважды открывал огонь на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Так, сообщается, российские оккупационные войска выпустили 20 мин из 120-мм минометов по позициям Объединенных сил в районе Крымского.
Противник также обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Луганское, используя автоматический станковый гранатомет, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
"По имеющейся информации, один украинский защитник получил ранения",- сказано в сообщении.
жаль! очень жаль что нет информации об адекватной ответке (ибо твари могли стрелять из жилого сектора)
раненному воину - самого быстрого выздоровления и полного восстановления... держись!