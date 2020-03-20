 Мужчина разбил дверь троллейбуса в Киеве после недопуска в салон, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Московской в Печерском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина несмотря на установленный запрет сознательно пытался зайти в троллейбус, где уже находились 10 человек. На отказ водителя продолжать движение, нарушитель разбил стеклянные двери транспорта.

Прибыв на место происшествия, правоохранители быстро урегулировали конфликтную ситуацию и доставили правонарушителя в Печерское управления полиции. Им оказался 51-летний житель Черниговской области. На него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с мужчиной разъяснительную беседу.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов. Городские перевозки смогут выполняться, если в маршрутке меньше 10 человек, а автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек.

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