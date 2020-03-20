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 Мужчина разбил дверь троллейбуса в Киеве после недопуска в салон, - Нацполиция

Правонарушитель несмотря на запрет водителя и кондуктора троллейбуса в грубой форме без защитной маски пытался попасть в салон, где уже находилось достаточное количество пассажиров. В разгар конфликта мужчина также намеренно повредил общественный транспорт, разбив стеклянные двери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Московской в Печерском районе столицы. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина несмотря на установленный запрет сознательно пытался зайти в троллейбус, где уже находились 10 человек. На отказ водителя продолжать движение, нарушитель разбил стеклянные двери транспорта.

Прибыв на место происшествия, правоохранители быстро урегулировали конфликтную ситуацию и доставили правонарушителя в Печерское управления полиции. Им оказался 51-летний житель Черниговской области. На него составили административный протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях и провели с мужчиной разъяснительную беседу.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов. Городские перевозки смогут выполняться, если в маршрутке меньше 10 человек, а автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня выехали дополнительные 200 маршруток на дороги Киева, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3183013
 
   
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Епідемія буде ширитись в геометричній прогресії допоки таких жлобів не почнуть бити.
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Пропоную бити кожного жлоба (в рамках закону) - неважливо він входить до 73%, 54%, 25% чи 8%
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Под твое описание подпадает электорат шмаркли. В подавляющем большинстве.
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Без Паніки Ти вже декілька днів тут какаєш.Тобі що подається сидіти на члені влади?
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У Людей нерві сдают - ьбезмозглая власть которая даже масками врачей не обеспечила стравливает людей
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Вот это уе..бище насильно в его ***..я отвезти и заварить нахер дверь. Пусть сидит дома животное
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Заблокировали трамвай - подъезжает воронок, нарушителей грузят, закрывают на карантин, вручают административку тыщ на 20 и все это на камеры и по всем каналам. Дураков резко поубавится. Факт. Китайцы вплоть до расстрелов действовали, а у нас демократию в бордель превратили.
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Если задуматься то к демократии мы даже близко пока не подходили.
А так да, с методом согласен. только штраф можно еще больше сделать.
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ко мне в гости приезжал как-то американский друг. мы ходили по улицам и спокойно на ходу пили пиво ) он сказал: вот у вас настоящая свобода, настоящая демократия! Мужчина разбил дверь троллейбуса в Киеве после недопуска в салон, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3255
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В Индии настоящая свобода. Урну не надо искать, сразу выбрасываешь под ноги. Захотел в туалет - без вопросов достал и помочился.. Правда грязно, пыльно там и жутко воняет.
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Инцидент произошел на улице Московской в Печерском районе столицыИсточник: https://censor.net.ua/n3183013
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А схерали 44-3? Он жеж не поехал, а тлько дверь разбил

ЗЫ: вродеж по 20 рыл в троллейбусе, не?

ЗЗЫ: а улицу давно переименовать надо было Мужчина разбил дверь троллейбуса в Киеве после недопуска в салон, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8535
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Нужно разбивать головы тому кто голосовал за ЗЕублюдка,с каждым днем все хуже и хуже.
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Что ЗЕбобик,хуже нестало?как там в обмениках цифры?богаче ствал,может у тебя еще и маска есть?**** недоноски зеленые тупые.
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Буде кращою вентиляція салону! Щось до дебільних рішень влади,такого небуло... Мужчина разбил дверь троллейбуса в Киеве после недопуска в салон, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 461
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Им оказался 51-летний житель Черниговской области.


Какого хрена чувак из Черниговской области вообще делал в центре Киева во время карантина?
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Понаехавший кусок быдла. Таких в Киеве дофига,увы
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На работе.Скудоумие никто не отменял.В Харьткове тоже так.Нужно остановить наземный транспорт .Оставить только вахтовые автобусы для доставки служб жизнеобеспечения и торговли продуктами.
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Безмозглая власть стравливает людей друг с другом.
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А в суд отправили, чтобы это понаехавшее быдло "запилио дверь" за свои деньги? Или я, киевлянин, должен за это мурло платить? Беседу с ним провели, мля.
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кто такие "киевляне"? єто типа как "крьімчане"? референдум проводить не будете? если человек работает в Киеве, то налоги он тоже платит в казну Киева
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Результат правління зеленої коМАНДИ. Нехай готуються, скоро їх будуть звиздячити ніпадєцкі.
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Пропонуєш кожному по самокату видати ? Мужчина разбил дверь троллейбуса в Киеве после недопуска в салон, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5311
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Преступная власть ЗЕбобиков довела людей до психоза,подождите немного вы не только двери будете выбивать,сжирать друг друга будете.
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это только начало, скоро погромы будут по всей Украине..
начинать надо с банковой..
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Вроде бы все и правильно... Но где сегодня купить в городах маски?
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