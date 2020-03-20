 Я уговорил маму не выходить из дома, и вы попросите своих родителей не выходить на улицу без крайней необходимости, - Зеленский

Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Знаете, сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома. И все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше мне никто не выберет нужные продукты". Но, в конце концов, мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости. Друзья! Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам. Привезите им все необходимое. Или закажите им онлайн-доставку продуктов и лекарств. Научите их и самих заказывать такую онлайн-доставку. Сделайте все, чтобы минимизировать их выход на улицу и контакты в магазинах, банках, на почте. Попросите их оставаться дома. Не давайте вирусу шансов", - рассказал президент.
"Дорогие украинцы! Эгоизм - это побратим коронавируса. Сегодня мы не имеем права думать только о собственных нуждах. И не можем допустить, чтобы миллион украинцев заболели одновременно. Такого не выдержит ни одна медицинская система, ни одной страны. Наша общая задача - максимально уменьшить распространение вируса. И лучший способ для этого - быть дома. Этим вы заботитесь о самых слабых, о тех, кто в зоне риска. Оставайтесь дома и будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю всем вам 36,6!" - призвал Зеленский.
Зараз мабудь вже останньому дібілу з 13,5 мільйонів вже остаточно зрозуміло - володимир олександрович «ясне сонечко» зеленський - не шмогла.
Ще можна якось аналізувати чому, добре, що час сидячи дома є. Можна шукати виправдання - їх навалом.
Але взагалі всім вже все зрозуміло.
Навіть смішно пригадати ті казки з айфорумів, сподівання деяких на те, як Україна зараз відновиться, трансформується, злетить і «бомбаньот». Вже і немає тих «спікерів», і «експерти» вже далеко.
Розчинились в своїх «інститутах пройобаного майбутнього», обираючи між інвестиціями в гречку і фьючерсами на туалетний папір.
Завтра будемо жерти землю. Післязавтра будемо виносити «молодого перспективного» президента.
Повний фейл у всьому. Зухвалість і некомпетентність, «слабоуміє і отвага». Якийсь карикатурний і гротескний кінець тупого популіста і його прихільників.
І все, чим вони зайняті зараз, це дерибан під занавєс і трансфер влади під умовного медведчука.
Буде це сам «містер гівно-мідас», чи хтось менш смердючий - типу бойка. Буде це жорстко - з протестами, кров'ю і російськими військами.
Чи м'яко - з «братерським кредитом» для просравших все малоросів. Подивимось.
Бабла в рашці для саміх немає. Проте патронів ще дофіга. І гарматного м'яса також.
Не шмогла - так не шмогла.
- Дорогой, подари мне кое-что такое, чтобы я ножкой наступил и стрелка сразу с 0 до 200
- Весы что ли?
Вопрос в том, КОГО и за СКОЛЬКО ты "уговорил" возить каждый день для нее ПРОДУКТЫ?!!
а визу дают к поездке ?
Капец, какой заботливый еврейский мальчик. А денег, денег подкинул? А то как они там со стариком со своими пенсиями выкручиваются?
Кого гребет твоя мама, урод???
https://www.youtube.com/watch?v=6VBSowOA6uQ
- ..И попроси, сыночек, Господа, чтобы Сарочка вышла замуж. И еще попроси у него, чтобы дядя Хаим выздоровел. И чтобы Натана не взяли в солдаты…
Наконец стоящий рядом могильщик не выдерживает:
- Послушайте, почтеннейшая, если у вас столько дел к Господу Богу, надо было идти самой, а не посылать несмышленого мальчика.
..Пенсіонерам (не одинакам ) нефф .
Звёздньіе голоса в нєбо зовут мєня
Источник: https://censor.net.ua/n3183011
Золотые слова.
ТОЛЬКО ПОЧЕМУ БЫ ИХ НЕ СКАЗАТЬ РАДУЦКОМУ?
Это ведь он, бизнесмен *****, загнал куда-то маски?
Неужто врут и он сделал это безвоздмездно, от чистого сердца?
.Безбатченки !
меньше общаться с милицией, за
что Зеленский отправил в тюрьму Кузьменко и Антоненко ?
загнал людей в переполненные маршрутки или очередя в них