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 Политика Украины
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 Я уговорил маму не выходить из дома, и вы попросите своих родителей не выходить на улицу без крайней необходимости, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев позвонить своим родителям, обеспечить их всем необходимым или заказать для них онлайн-доставку продуктов и лекарств.

Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Знаете, сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я очень прошу ее оставаться дома. И все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше мне никто не выберет нужные продукты". Но, в конце концов, мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости. Друзья! Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам. Привезите им все необходимое. Или закажите им онлайн-доставку продуктов и лекарств. Научите их и самих заказывать такую ​​онлайн-доставку. Сделайте все, чтобы минимизировать их выход на улицу и контакты в магазинах, банках, на почте. Попросите их оставаться дома. Не давайте вирусу шансов", - рассказал президент.

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"Дорогие украинцы! Эгоизм - это побратим коронавируса. Сегодня мы не имеем права думать только о собственных нуждах. И не можем допустить, чтобы миллион украинцев заболели одновременно. Такого не выдержит ни одна медицинская система, ни одной страны. Наша общая задача - максимально уменьшить распространение вируса. И лучший способ для этого - быть дома. Этим вы заботитесь о самых слабых, о тех, кто в зоне риска. Оставайтесь дома и будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю всем вам 36,6!" - призвал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3183011
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше бы уговорил ее родить тебя обратно.
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А як же Дубінському бути, у якого мама любіт скорость?))))
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Мама Дубінскава на мазераті навряд-чи когось інфікує, а от звичайна пенсіонерка, якій конче зараз треба в банк або київенерго для уточнення показників лічильника - запросто.
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Ха-ха-ха. Давай, попробуй решить вопрос с київенерго по телефону. Да что там решить, просто попробуй дозвонись и расскажи нам об этом))))
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А наффф щось зараз уточнювати ? Якщо було сказано штрафи(пеня )відміняються ..Субсидію залишаються ..
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никакой коронавирус не справится с бабками лезущими в "час пик" в транспорт
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а отмена льгот справится моментально
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Ну що.

Зараз мабудь вже останньому дібілу з 13,5 мільйонів вже остаточно зрозуміло - володимир олександрович «ясне сонечко» зеленський - не шмогла.

Ще можна якось аналізувати чому, добре, що час сидячи дома є. Можна шукати виправдання - їх навалом.

Але взагалі всім вже все зрозуміло.

Навіть смішно пригадати ті казки з айфорумів, сподівання деяких на те, як Україна зараз відновиться, трансформується, злетить і «бомбаньот». Вже і немає тих «спікерів», і «експерти» вже далеко.

Розчинились в своїх «інститутах пройобаного майбутнього», обираючи між інвестиціями в гречку і фьючерсами на туалетний папір.

Завтра будемо жерти землю. Післязавтра будемо виносити «молодого перспективного» президента.

Повний фейл у всьому. Зухвалість і некомпетентність, «слабоуміє і отвага». Якийсь карикатурний і гротескний кінець тупого популіста і його прихільників.

І все, чим вони зайняті зараз, це дерибан під занавєс і трансфер влади під умовного медведчука.

Буде це сам «містер гівно-мідас», чи хтось менш смердючий - типу бойка. Буде це жорстко - з протестами, кров'ю і російськими військами.
Чи м'яко - з «братерським кредитом» для просравших все малоросів. Подивимось.

Бабла в рашці для саміх немає. Проте патронів ще дофіга. І гарматного м'яса також.

Не шмогла - так не шмогла.
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маме дубинского подарить весы, как в том анекдоте:
- Дорогой, подари мне кое-что такое, чтобы я ножкой наступил и стрелка сразу с 0 до 200
- Весы что ли?
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вева уговорил римму посидеть с мумией эрики..
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Вопрос не в том, как ты "маму уговорил".
Вопрос в том, КОГО и за СКОЛЬКО ты "уговорил" возить каждый день для нее ПРОДУКТЫ?!!

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москаль , типа , молодец ?
а визу дают к поездке ?
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Лучше бы уговорил ее родить тебя обратно.
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засунуть назад в утробу...., чтобы дозрел......, и не в женскую, а в ишачью.....
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Только не сказал, что маме Римме нужно года полтора не выходить.
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ты тоже не выходи, толку от тебя для украинцев нет, только хуже с каждым днем выживать украинцу в Украине))
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Я уговорил маму не выходить из дома, и вы попросите своих родителей не выходить на улицу без крайней необходимости, - Зеленский

Капец, какой заботливый еврейский мальчик. А денег, денег подкинул? А то как они там со стариком со своими пенсиями выкручиваются?
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Мразь ЗЕленоя денег дай,и Я буду сидеть дома.
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бери лопату и копай. Каждый сам кузнец своего счастья...совки привыкли чтобы им шару наваливали. Ты не в кацапляндии живешь, где нефтью можно мыться в душе
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Оно точно е..нутое на всю голову!
Кого гребет твоя мама, урод???
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То якби твої мама своєчасно зробили аборт, то ми б і не мали такої халепи. Я уговорил маму не выходить из дома, и вы попросите своих родителей не выходить на улицу без крайней необходимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9780
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Там походу презерватив порвался поэтому и родился гондончик!
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Слоган времён Маяковского : "Пролетарка ! Пролетарий! Проходите в абортарий"
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Вы, когда читали текст, слышали этот гнусавый голосок в своей голове ? Я уговорил маму не выходить из дома, и вы попросите своих родителей не выходить на улицу без крайней необходимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2528
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Лучше бы твою маму уговорили 42 годика назад не выходить из дома, чтоб она с папой не познакомилась.
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На еврейском кладбище мать хоронит сына, причитая:
- ..И попроси, сыночек, Господа, чтобы Сарочка вышла замуж. И еще попроси у него, чтобы дядя Хаим выздоровел. И чтобы Натана не взяли в солдаты…
Наконец стоящий рядом могильщик не выдерживает:
- Послушайте, почтеннейшая, если у вас столько дел к Господу Богу, надо было идти самой, а не посылать несмышленого мальчика.
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мама и папа спасите сына и соотечественников
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Лучше б попросил маму запихать тебя обратно п*3ду, чтоб она переделала тебя.
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Гівно на м'ясиво- переробити неможливо.
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Певно дійсно
..Пенсіонерам (не одинакам ) нефф .
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Взлётная полоса - ето начало дня
Звёздньіе голоса в нєбо зовут мєня
Я уговорил маму не выходить из дома, и вы попросите своих родителей не выходить на улицу без крайней необходимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9207
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"Эгоизм - это побратим коронавируса. Сегодня мы не имеем права думать только о собственных нуждах"
Источник: https://censor.net.ua/n3183011

Золотые слова.
ТОЛЬКО ПОЧЕМУ БЫ ИХ НЕ СКАЗАТЬ РАДУЦКОМУ?
Это ведь он, бизнесмен *****, загнал куда-то маски?
Неужто врут и он сделал это безвоздмездно, от чистого сердца?
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кому надо знать, о чем ты зеля уговорил свою маму Я уговорил маму не выходить из дома, и вы попросите своих родителей не выходить на улицу без крайней необходимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5602?! ты лучше скажи, что ты сделал конкретно!!! для борьбы с коронавирусом
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лучше бы ты мозгов попросил у мамы, дебил ватный
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УГОВОРИ СЕБЯ УЙТИ - после победа над пандемией, которую ты точно не сможешь припиарить себе ... А дальше найдутся люди в стране поднять ее.
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Ну посидим дома у кого есть сбережения вот они закончились что дальше?
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Всім хто ПРосрався ..мабуть *пальцем роблені *. Я уговорил маму не выходить из дома, и вы попросите своих родителей не выходить на улицу без крайней необходимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6055
.Безбатченки !
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Шоб,твоя тварюка,мама, легла з тобою в одну яму...
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Владимиру Александровичу следовало бы
меньше общаться с милицией, за
что Зеленский отправил в тюрьму Кузьменко и Антоненко ?
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***** твою маму, падло, коронавірусу вам повні пазухи.
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Це повинно розчулити залишки упоротих? Бо всім іншим вже глибоко нас.ать. У твоєї мами ріми та папи саші є все, щоб сидіти дома, і апарат штучного дихання, при необхідності. А що робити іншим мамам і татам Я уговорил маму не выходить из дома, и вы попросите своих родителей не выходить на улицу без крайней необходимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6673 Я уговорил маму не выходить из дома, и вы попросите своих родителей не выходить на улицу без крайней необходимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3897 Що ти зробив для того, щоб вони вижили Я уговорил маму не выходить из дома, и вы попросите своих родителей не выходить на улицу без крайней необходимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6673
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отдельное спасибо за доступную растаможку,
загнал людей в переполненные маршрутки или очередя в них
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зеленский, иди, эрикой займись лучше.. осбоди от себя Украину..
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А про папу че не вспомнил? ну, про того, для которого мы биомасса. Неужели мишпуха такого величайшего лидера до сих пор в Кривом Роге?
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Лучше бы ты уговорил маму тебя не рожать!
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Её 42 года назад надо было из дома не выпускать,а теперь уже поздно,пускай лазит.
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Пропоную флеш-моб: Прив'яжи маму до ліжка, а бабусю до батареї!
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В перекладі на нормальну це виглядає приблизно так: "Я, "новьіє ліца", "проффесіональі" та монобільшість створили в країні апокаліпсис своєю недолугістю, а, шоб виглядати білими та пухнастими, відповідальність за це переклали на місцеву владу та місцеві бюджети. При цьому ми закликали всіх допомогти, але самі ні копійчини на боротьбу з епідемією не дали, зате свою маму я збезопасив, чого і всім бажаю."
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