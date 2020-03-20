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 Киевские новости, Общество
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 В медучреждениях Киева уже есть более 300 аппаратов искусственной вентиляции легких, - Кличко

В медицинские учреждения Киева поступают аппараты искусственной вентиляции легких, сейчас их насчитывается уже более 300

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в пятницу.

"Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких – их у нас уже более 300", - сказал Кличко

Он напомнил, что по состоянию на минувший четверг, 19 марта, аппаратов ИВЛ был немного более 200.

"Также мы передали медучреждениям столицы новых карет "скорой помощи", которые закупил город. В них есть современное медицинское оборудование, в том числе и аппараты ИВЛ", - подчеркнул мэр столицы.

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Напомним, ранее Кличко сообщил, что вчера медучреждениям Киева были переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3183010
 
 
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Порох зря хлебалом не щелкает, ролики бессмысленные не выпускает.
А ДЕЛО ДЕЛАЕТ!
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ага, он рошенки всем клепает. Соси, от вируса поможет-)))
зы. Будешь сосать, не забудь квартал 95 смотреть и радоваться.
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В Германии 25 000 на всю страну всё равно паникуют что не хватит. Правда сейчас лепят день и ночь новые.
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