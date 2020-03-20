 В медучреждениях Киева уже есть более 300 аппаратов искусственной вентиляции легких, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в пятницу.
"Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких – их у нас уже более 300", - сказал Кличко
Он напомнил, что по состоянию на минувший четверг, 19 марта, аппаратов ИВЛ был немного более 200.
"Также мы передали медучреждениям столицы новых карет "скорой помощи", которые закупил город. В них есть современное медицинское оборудование, в том числе и аппараты ИВЛ", - подчеркнул мэр столицы.
Напомним, ранее Кличко сообщил, что вчера медучреждениям Киева были переданы 39 спецавтомобилей скорой помощи и 2 экспресс-лаборатории для диагностики коронавируса
А ДЕЛО ДЕЛАЕТ!
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