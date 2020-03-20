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 В Германии за сутки коронавирусом заболели почти 3 тыс. человек

Более 14 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Лотар Вилер, глава федерального Института Роберта Коха, который является одним из центральных научно-исследовательских учреждений Германии и подчиняется непосредственно Федеральному министерству здравоохранения, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Мы наблюдаем экспоненциальный рост", - сказал Вилер.

К полуночи власти Германии сообщили о примерно 14 тысячи случаев заболевания, что почти на 3 тысячи больше, чем накануне.

"Однако это только официально заявленные цифры, настоящих случаев всегда будет больше", - подчеркнул Вилер.

Наибольшее количество зараженных - в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия (почти 3500 случаев), Баден-Вюртемберг (2746) и Бавария (2401), меньше всего - в Бремене (121 случай).

В среднем в настоящее время коронавирус обнаружили у 17 человек на 100 тысяч жителей Германии. "Количество пострадавших сильно варьируется, - сказал Вилер. - В Гамбурге, например, 32 случая на 100 тысяч жителей, в Тюбингене - только семь случаев на 100тысяч".

"Это также является причиной того, что можно вводить различные меры в зависимости от региона", - добавил он.

По состоянию на 20 марта от коронавируса в Германии умер 31 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3183008
 
 
 Топ комментарии
 
Коли береш статистику- сміливо множ на 8.
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За два роки ляже навіть економіка Німеччини, не кажучи про Україну.
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Іспанія, Італія це місця для проживання для багатих пенсів з усого світу, Німеччина ні,це як варіант.
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Ученые прогнозируют, что пандемия коронавируса продлится два года. Об этом заявил Лотар Вилер, глава немецкого Федерального института по изучению инфекционных заболеваний имени Робера Коха.
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За два роки ляже навіть економіка Німеччини, не кажучи про Україну.
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заявил Лотар Вилер, это не мои слова и карантин в Германии серьезный
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Коли береш статистику- сміливо множ на 8.
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Германия догоняет Испанию. но по погибшим разбег колоссальный. как так может быть?
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Іспанія, Італія це місця для проживання для багатих пенсів з усого світу, Німеччина ні,це як варіант.
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Шнапс краще вбиває коронавірус, ніж червоне вино. В Германии за сутки коронавирусом заболели почти 3 тыс. человек - Цензор.НЕТ 4038
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бабка сказала 70% должны переболеть, вот и гонят статистику как могут. 125 больных в час ,и это не предел, надо сделают и по 200-300, а че мелочится то.Ведь проверять никто не будет,сколько скажут во столько и поверят, и не только немцы, а и все остальные европейцы, и украинцы вчасности..... у одних индусов и африканцев все ок,да и в латинской америке тоже вцелом нормально.
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жаль что с сайта испарилась тумбалалайка под флажком ФРГ, строчившая комменты как Анка-пулемётчица. Она бы доложила обстановку в Германии подробно.
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У заробичан которые уезжают из неблагоприятной Германии на любимую родину узнай. Они в курсе.
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Їй перед виборами Коломойський чи Ахмєтов забашляє, знов строчитиме.
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Іспанія виклала, +1900 хворих, + 171 померло за сьогодні.
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Кто бы сомневался.
Как госпожа канцелярина выступила, что, мол коронавирус - это "ужас нах столетия", так и стало мне понятно, что у тевтонов таки будет "пандемия".
Это почему же в Германии вирус так лютует?
Википедия нам любезно сообщает, что это происходит, если население ослаблено.
Как же так, почему население Германии "недоедает", "не получает" с пищей нужных витаминов и микроэлементов?
Почему так "плохо" поставлено мед. обслуживание в Германии, что насление "больное", "хилое", "не получает" медицинской профилактики хронических заболеваний и раннего их выявления?
ИЛИ КТО ПРОСТО ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕТ.
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просто бабушка за себя переживает.
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меня вкрадывается мысль,а случайно,а может и неслучайно,кто то искуственно разносит вирус по Европе,но кому это выгодно.
Вы то же о коцапособаках подумали?
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мені здається, що в нас теж багато тисяч вже перехворіло вірусом.. все одно, ніхто не контролює
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"Количество пострадавших сильно варьируется, - сказал Вилер. - В Гамбурге, например, 32 случая на 100 тысяч жителей, в Тюбингене - только семь случаев на 100тысяч" Источник: https://censor.net.ua/n3183008"

Так не бывает, дорогие мои.

"С какой скоростью распространяется черная оспа?
Черная оспа - это очень заразное заболевание, как например корь или ветрянка. Она может передаваться по воздуху или при прямом контакте с выделениями из пузырьков, рассеянных по всему телу больного. Один больной черной оспой может заразить до 20 человек, не получивших прививки."

Не может один и тот же вирус с разной скоростью заражать людей.
Вы данные проверьте и подправьте статистику в Тюбингене в нужную сторону.
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