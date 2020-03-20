 В Германии за сутки коронавирусом заболели почти 3 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Лотар Вилер, глава федерального Института Роберта Коха, который является одним из центральных научно-исследовательских учреждений Германии и подчиняется непосредственно Федеральному министерству здравоохранения, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
"Мы наблюдаем экспоненциальный рост", - сказал Вилер.
К полуночи власти Германии сообщили о примерно 14 тысячи случаев заболевания, что почти на 3 тысячи больше, чем накануне.
"Однако это только официально заявленные цифры, настоящих случаев всегда будет больше", - подчеркнул Вилер.
Наибольшее количество зараженных - в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия (почти 3500 случаев), Баден-Вюртемберг (2746) и Бавария (2401), меньше всего - в Бремене (121 случай).
В среднем в настоящее время коронавирус обнаружили у 17 человек на 100 тысяч жителей Германии. "Количество пострадавших сильно варьируется, - сказал Вилер. - В Гамбурге, например, 32 случая на 100 тысяч жителей, в Тюбингене - только семь случаев на 100тысяч".
"Это также является причиной того, что можно вводить различные меры в зависимости от региона", - добавил он.
По состоянию на 20 марта от коронавируса в Германии умер 31 человек.
Как госпожа канцелярина выступила, что, мол коронавирус - это "ужас нах столетия", так и стало мне понятно, что у тевтонов таки будет "пандемия".
Это почему же в Германии вирус так лютует?
Википедия нам любезно сообщает, что это происходит, если население ослаблено.
Как же так, почему население Германии "недоедает", "не получает" с пищей нужных витаминов и микроэлементов?
Почему так "плохо" поставлено мед. обслуживание в Германии, что насление "больное", "хилое", "не получает" медицинской профилактики хронических заболеваний и раннего их выявления?
ИЛИ КТО ПРОСТО ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕТ.
Вы то же о коцапособаках подумали?
Так не бывает, дорогие мои.
"С какой скоростью распространяется черная оспа?
Черная оспа - это очень заразное заболевание, как например корь или ветрянка. Она может передаваться по воздуху или при прямом контакте с выделениями из пузырьков, рассеянных по всему телу больного. Один больной черной оспой может заразить до 20 человек, не получивших прививки."
Не может один и тот же вирус с разной скоростью заражать людей.
Вы данные проверьте и подправьте статистику в Тюбингене в нужную сторону.