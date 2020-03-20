 В Германии за сутки коронавирусом заболели почти 3 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Лотар Вилер, глава федерального Института Роберта Коха, который является одним из центральных научно-исследовательских учреждений Германии и подчиняется непосредственно Федеральному министерству здравоохранения, передает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Мы наблюдаем экспоненциальный рост", - сказал Вилер.

К полуночи власти Германии сообщили о примерно 14 тысячи случаев заболевания, что почти на 3 тысячи больше, чем накануне.

"Однако это только официально заявленные цифры, настоящих случаев всегда будет больше", - подчеркнул Вилер.

Наибольшее количество зараженных - в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия (почти 3500 случаев), Баден-Вюртемберг (2746) и Бавария (2401), меньше всего - в Бремене (121 случай).

В среднем в настоящее время коронавирус обнаружили у 17 человек на 100 тысяч жителей Германии. "Количество пострадавших сильно варьируется, - сказал Вилер. - В Гамбурге, например, 32 случая на 100 тысяч жителей, в Тюбингене - только семь случаев на 100тысяч".

"Это также является причиной того, что можно вводить различные меры в зависимости от региона", - добавил он.

По состоянию на 20 марта от коронавируса в Германии умер 31 человек.