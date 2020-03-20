 Сегодня выехали дополнительные 200 маршруток на дороги Киева, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время брифинга.
"Сегодня в Киеве выехали 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, которые раньше подвозили людей к метро, некоторые продлили. Большинство транспорта пустили в спальные районы. Но видим, что люди все равно ездят много", - подчеркнул мэр Киева.
Кличко обратился еще раз к киевлянам с просьбой оставаться дома, если нет особой необходимости выходить из дома.
"Пользуясь общественным транспортом вы автоматически входите в группу риска, которая может заразиться этой опасной болезнью", - добавил он.
Согласно новому положению, гражданам разрешено находиться вне дома в следующих случаях:
1) Прибытие на рабочее место;
2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;
3) Получение медицинского обслуживания;
4) Донорство крови;
5) Участие в демонстрации;
6) Занятие физкультурой (до пяти человек);
7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;
8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;
9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;
10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.
В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.
Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
Метро заменят запросто!
А на маршрут ни одна не доехала.