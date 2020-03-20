 Сегодня выехали дополнительные 200 маршруток на дороги Киева, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время брифинга.

"Сегодня в Киеве выехали 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, которые раньше подвозили людей к метро, некоторые продлили. Большинство транспорта пустили в спальные районы. Но видим, что люди все равно ездят много", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко обратился еще раз к киевлянам с просьбой оставаться дома, если нет особой необходимости выходить из дома.

"Пользуясь общественным транспортом вы автоматически входите в группу риска, которая может заразиться этой опасной болезнью", - добавил он.

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