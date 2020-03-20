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 Киевские новости, Общество
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 Сегодня выехали дополнительные 200 маршруток на дороги Киева, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян оставаться дома и без особой необходимости не пользоваться общественным транспортом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время брифинга.

"Сегодня в Киеве выехали 200 дополнительных маршруток. Также мы изменили маршруты, которые раньше подвозили людей к метро, некоторые продлили. Большинство транспорта пустили в спальные районы. Но видим, что люди все равно ездят много", - подчеркнул мэр Киева.

Кличко обратился еще раз к киевлянам с просьбой оставаться дома, если нет особой необходимости выходить из дома.

"Пользуясь общественным транспортом вы автоматически входите в группу риска, которая может заразиться этой опасной болезнью", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183006
 
 
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Израиль
Согласно новому положению, гражданам разрешено находиться вне дома в следующих случаях:

1) Прибытие на рабочее место;

2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;

3) Получение медицинского обслуживания;

4) Донорство крови;

5) Участие в демонстрации;

6) Занятие физкультурой (до пяти человек);

7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;

8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;

9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;

10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.

В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.

Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
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200 маршруток, по 10 человек.
Метро заменят запросто! Сегодня выехали дополнительные 200 маршруток на дороги Киева, - Кличко - Цензор.НЕТ 7036
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ну так, наверное великий математик Виталя прикинул что они не 2000 перевезут, а "сильно много..."
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На улицу они, может, и выехали.
А на маршрут ни одна не доехала.
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кличко и прочее дорвавшееся к власти, с перепугу бредят что грипп - это чума))
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"Мэр Киева Виталий Кличко попросил киевлян оставаться дома...". Пан Кличко, если вы заварите мусоропроводы в многоэтажках, люди будут вынуждены выходить на улицу. Кроме того, найдутся те, кто будет бросать мусор возле заваренных мусоропроводов. Вы об этом подумали, пан стратег? Источник: https://censor.net.ua/n3183006
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