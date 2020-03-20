 Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус, - Зеленский

Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил Зеленский.

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