 Украинские ученые изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус, - Зеленский

Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы получили первую партию экспресс-тестов, изготовленную Институтом молекулярной биологии Национальной академии наук Украины. Я благодарю наших ученых, наших специалистов за то, что в короткие сроки смогли это сделать", - отметил Зеленский.
Вчені не винайшли тести - винен Зеленський.
Де логіка?
а теперь стань в угол и не мешай дядям, шо в курсе делать свою работу....
Симтом- відкрита форма словесної діареї!!!
свічка
Эпидемия коронавируса замедляется, человечество выживет, говорит биофизик Майкл Левитт
- Лехаим:
зачем второй раз изобретать велосипед?
нехай пользу принесе - вакцини якоись ковтне....
Что характерно, без обещаний как осёл, в короткие сроки подолать зубожиння народу .
или лучше туда точные-импортные, чтоб не пропустить шаховскую заразу?