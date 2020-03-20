 15 тыс. полицейских контролируют выполнение установленных на период карантина ограничений, - Зеленский

"В настоящее время для противодействия распространению коронавируса привлечены более 15 тыс. полицейских. Среди прочего они будут контролировать, как наши перевозчики и субъекты хозяйствования выполняют ограничения, установленные правительством", - сказал он в своем обращении к украинцам в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

При этом Зеленский выразил надежду на сознательность граждан, в связи с чем постоянный контроль со стороны полиции не понадобится.

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