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 Политика Украины
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 Зеленский поручил главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток в населенных пунктах

Президент Владимир Зеленский поручил главам областных госадминстраций и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.

Зеленский призывал увеличить количество общественного транспорта в населенных пунктах.

"Главам ОГА и мэрам поставлена задача максимально увеличить количество автобусов, троллейбусов, маршруток", - сказал он.

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Как сообщалось, ранее во многих городах заметили нарушения – люди набивались десятками в маршрутки и не надевали защитные маски.

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Городской совет Ужгорода принял решение приостановить работу общественного транспорта с пятницы, 20 марта, для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182999
 
 
 Топ комментарии
 
ну он точно круглый идиот, его за это на 15 лет тюрму и его семью в эти транспорты да и пусть катаеться.
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а Зеленский еще не поручил запретить Вольво ХС70 смайлики?
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Сейчас наколдуют, как Хоттабыч.
А самое главное - отчитаются, что все выполнено)))
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А как правильно - порученец, поручитель или - поручала ?..
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Это надо было сделать в день объявления карантина, но.... Зеленский поручил главам ОГА и мэрам увеличить количество автобусов и маршруток в населенных пунктах - Цензор.НЕТ 3379
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карантин в Израиле, читаем п5
Согласно новому положению, гражданам разрешено находиться вне дома в следующих случаях:

1) Прибытие на рабочее место;

2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;

3) Получение медицинского обслуживания;

4) Донорство крови;

5) Участие в демонстрации;

6) Занятие физкультурой (до пяти человек);

7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;

8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;

9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;

10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.

В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.

Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
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Каким образом мер может увеличить количество маршруток, если они почти все частные?
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Прежидент хоть в армии и не служил,но армейский юмор знает в совершенстве.О чем это я? Поясню,был такой старый бородатый армейский анегдот.
-тов.майор,остановите поезд!!!
-Поезд!,слушай мою команду,СТОЙ!!! Р-р-раз,два !!!
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ну он точно круглый идиот, его за это на 15 лет тюрму и его семью в эти транспорты да и пусть катаеться.
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это надо было пару недель тому поручать
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ну вот подумай головой - что изменится от того что он поручил сейчас и что изменилось бы поручи он это неделю назад? правильно, ровным счетом ничего.
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власти организовали давку и заражение
ну и штрафы
что еще сделали люди, жирующие на налоги
содранные с нищих украинцев
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Порохоботи! Єто оні віновати в том, что мудрому наріду прішлось голосовать за кого попало.
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І за чий рахунок це буде відбуватись? Приватні перевізники можуть скрутити дулю під самого носа (скоріш за все так і зроблять), бо їм такий режим невигідний - збитковий. Як їм компенсувати, з яких коштів? Знов з місцевого бюджету?
Ви зробили транспортний апокаліпсис, а тепер перекладаєте цю проблему і відповідальність за її рішення на місцеві органи та бюджети? Красави!
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Вчера водитель маршрутки сказал, что дня два-три и в рейс они выезжать перестанут. и понять их можно. в моем частном секторе, это единственная доступная маршрутка в радиусе километра. невыход их в рейс еще больше нагрузит другие виды транспорта. пошел подготовлю велосипед
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как?обьемные принтеры в китае,а там эпидемия
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Танцор ку по клавишам и без тебя обойдутся..
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для начала надо иметь транспортные средства соответствующие для перевозок пассажиров.Ворос: а они есть?В лучшем случае по паре штук найдут. Вопрос кадров.Кто сядет за руль?Ну можно пересадить всех шоферов, что возят чиновников( представлюя вой на болотах).И самый главный вопрос: денежные средства под эти мероприятия? Господин ПреЗЕдент, мало издать указ, поручения, должны быть механизмы исполнения
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Количество маршруток увеличивайся! Раз-два! Волшебные палки разослал зеля по областям?
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Что значит, ,,нарушения, набивались без масок,,?? Обязаловки еще нет носить их, да и если что, за вас счет, господа хорошие, это Обязанность государство, забота о здоровье граждан.
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