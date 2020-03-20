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 В Хмельницком отменили льготный проезд в транспорте на время карантина

В Хмельницком с 20 марта временно приостановлены льготные перевозки пассажиров в городском общественном транспорте общего пользования независимо от форм собственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее решение Хмельницкого городского совета.

Как отмечается на сайте горсовета, такое ограничение будет действовать на время всеукраинского карантина.

"Решение принято с целью сохранения жизни и здоровья жителей Хмельницкого, в первую очередь пожилых людей, которые находятся в зоне риска заболевания коронавирусной инфекцией. Первоначально мы должны обеспечить подвоз на рабочие места людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города, а именно - медицинских работников, "чрезвычайников", работников коммунальных предприятий", - отметил заместитель городского головы Андрей Бондаренко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182997
 
   
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Молодцы!
Но надо идти дальше Отменять льготы навсегда.
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пора и пенсию коронавирус боиться голодных
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Полумеры. Поднять цены на проезд в 10 раз. И на продукты. Перемещение по городу пешком тоже сделать платным. На каждого повесить счётчик. В Хмельницком отменили льготный проезд в транспорте на время карантина - Цензор.НЕТ 9695
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