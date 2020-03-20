 В ближайшие 48 часов из Китая прибудут 10 млн высокоточных тестов на коронавирус и 1 млн масок, - Зеленский

Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Хочу сказать, что в ближайшие 48 часов ожидаем прибытия в Украину из Китая:

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• 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые будут распределены по всем уголкам Украины;

• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

• 1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки;

• 100 тыс масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;

• 400 тыс. экспресс-тестов;

• 10 тыс. литров дезинфекционной жидкости", - добавил Зеленский.

"Мы сделаем все, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты, экспресс-тестами, дезинфекторами каждого гражданина Украины. Каждого из вас", - резюмировал Зеленский.