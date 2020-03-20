 291 киевлянин был проверен на коронавирус, - Кличко

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день протестированы на коронавирус 291 киевлянин. Для того, чтобы не создавать ажиотаж, понимая мощности, мы делаем тесты исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все призанки заболевания на коронавирус", - подчеркнул Кличко.
По его словам, вирус к сожалению распространяется.
"На сегодян в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Трое людей умерли. Только за прошедши сутки в Черновцах зарегистрировали 5 новых случаев. Еще раз хочу подчеркнуть - ограничения ввели не просто так. ситуация очень серьезная. Мы все с вами должны виграть время", - добавил он.
И не ждите 88 дней! Через 88 дней будет поздно!!!
Не будет Украины стараниями этой мразины!
https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0
№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії
Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
Смешно....и жалко вас, подх.йловников))
Но ничего, не долго вам осталось. Скоро вас днем с огнем не найдешь))