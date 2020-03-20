 291 киевлянин был проверен на коронавирус, - Кличко

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день протестированы на коронавирус 291 киевлянин. Для того, чтобы не создавать ажиотаж, понимая мощности, мы делаем тесты исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все призанки заболевания на коронавирус", - подчеркнул Кличко.

По его словам, вирус к сожалению распространяется.

"На сегодян в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Трое людей умерли. Только за прошедши сутки в Черновцах зарегистрировали 5 новых случаев. Еще раз хочу подчеркнуть - ограничения ввели не просто так. ситуация очень серьезная. Мы все с вами должны виграть время", - добавил он.

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