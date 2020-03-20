EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, Здоровье
  1121  9
Материалы по теме:
Все про:карантин (619) Киев (18751) Кличко (2818) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 291 киевлянин был проверен на коронавирус, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город делает тесты на коронавирус исключительно по рекомендации врачей.

Об этом он заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день протестированы на коронавирус 291 киевлянин. Для того, чтобы не создавать ажиотаж, понимая мощности, мы делаем тесты исключительно по рекомендации врачей, которые могут установить все призанки заболевания на коронавирус", - подчеркнул Кличко.

По его словам, вирус к сожалению распространяется.

"На сегодян в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Трое людей умерли. Только за прошедши сутки в Черновцах зарегистрировали 5 новых случаев. Еще раз хочу подчеркнуть - ограничения ввели не просто так. ситуация очень серьезная. Мы все с вами должны виграть время", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе Киев получит 100 тыс. медицинских масок, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/n3182995
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пока Зебильная команда делает все, чтобы еще больше навредить Украине, мы подписываем петицию!!!
И не ждите 88 дней! Через 88 дней будет поздно!!!
Не будет Украины стараниями этой мразины!

https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
 показать весь комментарий
 
4000 подписей за 4 дня - это ужасно мало для ботофермы. Очевидно, что финансирование урезали
 показать весь комментарий
 
К зебилам мое обращение не относится. Сиди и не отсвечивай!
 показать весь комментарий
 
зато мое к порохоботикам еще как относится) Ну, скоро карантин закончится, Петро включит машину на полную, так что я сохраняю сдержанный пессимизм
 показать весь комментарий
 
эй, зелебот, вы все такие одинаковые и предсказуемые))
Смешно....и жалко вас, подх.йловников))
Но ничего, не долго вам осталось. Скоро вас днем с огнем не найдешь))
 показать весь комментарий
 
'По рєкє пливйот утюг с города Чугуєва, Ну й пускай,себе,плівйот залєзяка (надводная)'
 показать весь комментарий
 
І це на три мільйони жителів! Хтось справді думає, що виявлені всі інфіковані?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх