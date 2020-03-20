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 У 9 из 11 обследованных на Днепропетровщине подозрение на коронавирус не подтвердилось, - ОГА

Стали известны результаты обследований 11 жителей Днепропетровщины, которых проверяли на коронавирус.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент здравоохранения Днепропетровской ОГА.

По данным ведомства, у одного человека обнаружили грипп. У 8 пациентов - обычное ОРВИ. У двоих диагностировали коронавирус. Сейчас они под наблюдением врачей, состояние здоровья - удовлетворительное. 

"У девяти жителей Днепропетровщины, которых проверяли на коронавирирус, этой болезни не обнаружили. Еще у двоих диагностировали COVID-19. Это супруги, которые вернулись из Франции. Сейчас они изолированы в городской больнице №21 Днепра, находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь. Состояние здоровья - удовлетворительное. Температура в норме, осложнений нет", - отметил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.

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В Украине - 26 подтвержденных случаев COVID-19. Два из них - в Днепропетровской области.

"Прилагаем максимальные усилия, чтобы не допустить распространения болезни на Днепропетровщине. Учебные заведения закрыты на карантин, ограничено движение общественного транспорта. По возможности, работодатели перевели сотрудников на удаленную работу. Больницы - на усиленном режиме. В случае необходимости, они готовы оказывать помощь больным коронавирус", - добавил Валерий Сердюк.

В мире - почти 250 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Более 86 тыс. человек уже выздоровели.

Источник: https://censor.net.ua/n3182990
 
 
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тестовий термометр показав, що вони не інфіковані У 9 из 11 обследованных на Днепропетровщине подозрение на коронавирус не подтвердилось, - ОГА - Цензор.НЕТ 2762
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Тобто у 2-х пітвердилося ,в інших підтвердиться пізніше Правильно читати повідомлення У 9 із 11 обстежених на Дніпропетровщині підозра на коронавірус не підтвердилася, - ОДА - Цензор.НЕТ 3794
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