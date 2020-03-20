 Ситуация с коронавирусом в Беларуси пока что не требует "драконовских" мер, - Лукашенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Надо людей, в конце концов, научить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты кашляешь, то не выходи на улицу, заразу не разноси", - сказал он.
В то же время Лукашенко подчеркнул, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры. Но и успокаиваться не надо.
Также он заявил, что психоз, связанный с коронавирусом, заставил людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры.
Напомним, по состоянию на 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19.
Достойный сын пустыни
Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за 12,93 долл. баррель.
Да умножатся дни его и будут легки поступью его верблюды.
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