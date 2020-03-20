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 Ситуация с коронавирусом в Беларуси пока что не требует "драконовских" мер, - Лукашенко

Психоз, связанный с коронавирусом, заставил людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БЕЛТА", об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Надо людей, в конце концов, научить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты кашляешь, то не выходи на улицу, заразу не разноси", - сказал он.

В то же время Лукашенко подчеркнул, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры. Но и успокаиваться не надо.

Также он заявил, что психоз, связанный с коронавирусом, заставил людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры.

Напомним, по состоянию на 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Абсолютная и несусветная глупость", - Лукашенко о закрытии странами границ из-за коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3182989
 
 
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А тем временем:
Достойный сын пустыни
Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за 12,93 долл. баррель.
Да умножатся дни его и будут легки поступью его верблюды.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси пока что не требует "драконовских" мер, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8370
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ключевое "пока" - а потом ..., спасите всем миром...
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А тем временем:
Достойный сын пустыни
Саудовский король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд предлагает нефть в Европу с поставкой в апреле за 12,93 долл. баррель.
Да умножатся дни его и будут легки поступью его верблюды.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси пока что не требует "драконовских" мер, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8370
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Недостойный выродок земли (х.йло) кусает себе локти
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ключевое "пока" - а потом ..., спасите всем миром...
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Пока у кацапобратьев уже 1600 склеили лапти.
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не надо так расстраиваться. до 22 го ещё больше месяца, так что это только теневой, даже не промежуточный, а только стартовый результат.
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Валерий Соловей: в России зарегистрировано 1 600 подтвержденных анализами смертей от коронавируса



Подробнее: https://www.newsru.com/russia/17mar2020/solovey.html
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Не викладайте таке, вони мають скупчитись на виборчих дільницях через місяць.
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то не от вирусняка, то от паленой боярки.
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Це кацапсько-ідіотська модель. Молитися, бухати, а баби потім ще народять.
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вірус все одно не зупинити..карантин лише розтягує у часі кількість захворівших одночасно..
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Как показывает опыт других стран, в которых все началось раньше, в Беларуси, да и у нас все сильно изменится в худшую сторону через полторы-две недели.
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не вируса лукавому цыгану нужно бояться а монголоидной русни. вирус много не убъет а русня убъет многих.
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Все познается в сравнении. Следим за батькой и шведами. Скро узнаем кто прав а кто брехун. И за всеми остальными заразами.Корь, тубик,дифтерия.
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