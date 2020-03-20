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 Политика Украины
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 В Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса, - Зеленский. ВИДЕО

Второй анализ у зараженного коронавирусом из Черновцов показал негативный результат.

Об этом заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Традиционно рассказываю о нашем противодействии распространению коронавируса. Прежде всего - мы имеем очень радостную новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус. И он показал отрицательный результат. А значит - можем констатировать официально: в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса!", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив

"Всех украинцев, которые продолжают оставаться дома, я хочу поблагодарить за чувство ответственности. Оставаясь дома, вы помогаете нераспространению вируса, и не подвергаете риску ни себя, ни окружающих", - резюмировал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3182988
 
 
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ага В Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4928тепер питання - який з тестів був бракований? перший чи другий?
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"В Украине есть первый выздоровевший от короновируса - зеленский" В Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6209
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Роман Донік



Читаю список бизнесменов и политиков кто вложился средствами, по крупному, в борьбу с коронавирусом. Студия квартал 95, околозеленские бизнесмены и депутаты от Слуг Народа в списке не замечены.
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та не нервуй...все буде добре..як співав хлопець, що ******** ухилятися від сплати податків В Україні є перша людина, яка одужала після коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7978
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почали забувати..треба постійно нагадувати піплу про його велич..ну і як він власноруч той клятий вірус переміг би..але не обрали..невдячні.. В Україні є перша людина, яка одужала після коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6560
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о наплеон всея фйсбука ишако монико оманское ерика тв подало голосок В Україні є перша людина, яка одужала після коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 914
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Очередной пиар от оно с одной прямой извилиной.
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Как оно бедное страдает от нехватки сил и времени - между видосиками еще надо время прям выкраивать что бы в кабинете еще успевать и халатик с Мендель снимать ...
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Господи...оно все никак не утихомирится..
Или оно подрабатывает на полставки диктором?
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Не бачу приводів для радощів.
Ворожий снайпер вбив нашого сержанта.
Укррїнці не захищені від вірусу, не знати скільки ще помре. В економіці самі розумієте...
А през по тєлєку красується ...
Морду свою піарить. Запевняє українців, що вірус не страшний, маски можна не вдягати.
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Йозеф Кнехт



Пишуть, що це з ЦРЛ Києво-Святошинського району. Місто Боярка. Паніка лікарів, це буде ще гірше ніж паніка зелібобів.
Кожне таке відео це цвях у труну рейтингу Зє і Слуг. Хоча там вже немає місця для цвяхів.



https://twitter.com/i/status/1240677105333043202
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Да ты шо? И это чья заслуга? Зеленого стада...? Осла оманского? Или врачей с копеечной зарплатой?
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судя по тому что Сам, выступил, это его заслуга.
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Предлагаю опыты по короновирусу делать на Бубочке Зелинской,должен же он хоть как-то заработать себе на памятник
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Закопать по пояс...облить бронзовкой или серебрянкой...и сойдет..
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Людина виздоровіла,слава Богу і лікарям!..тільки от шмаркля при чому?
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Пока это недоразумение забавляется, мы подписываем петицию!!!
И не ждите 88 дней! Через 88 дней будет поздно!!!
Не будет Украины стараниями этой мразины!

https://petition.president.gov.ua/petition/89002?fbclid=IwAR2kR6O8JXuaAKpUlHKkOb8nWnI_ESjdgV0RggRt_yNGWx2MVxA8GUUZaD0

№22/089002-еп
Відкрите звернення до Президента України у зв'язку з відмовою української влади від захисту суверенітету і територіальної цілісності України в умовах російської агресії

Автор (ініціатор): Веселова Наталія Василівна
Дата оприлюднення: 16 березня 2020
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Один одужав -- троє вмерли .. (( Це гірше ніж в Італіїї .....
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фейсбука уже начитался...... пора чего ни будь взбзднуть.......
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Точніше, "контрвзбзднуть" (9 приголосних поспіль).
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а можешь назвать слово из 7 букв с одной гласной?
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Звичайно. Всплеск. Класика ж ))
А сліво з чотирма "е" поспіль?
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Поставити все в Євролаб за рахунок бюджетних коштів і через місяць можна їхати весело в Ісраель всім гоп-стоп кварталом.
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Уровень распространения коронавируса и жертвенности будет СООТВЕТСТВОВАТЬ уровню разумной мудрости, солидарности, человеколюбия, дисциплинированности и здравого смысла населения - уровню цивилизационного развития/взрослости общества.
Вечная украинская скрижаль : ''Чому бідні - бо дурні. Чому дурні бо бідні''.
Когда будут похоронены все павшие, уцелевшие, возможно, задумаются... и так до следующего раза - мы как дети, которые не хотят учиться даже на своих ошибках?
Возможно, не все внимательно слушают своего Президента.... Возможно, внемлют чужому.

"Так не говорят вожди, национальные лидеры, бюрократы. Так говорит обеспокоенный человек, обращаясь к дорогим и близким ему людям. Канцлер одной из крупнейших и мощнейших стран Европы обращается к согражданам с просьбой мыть руки. И это не смешно, это значит, что все мы в опасности. В хаосе слухов и фейков, в мутной атмосфере неопределенности звучит голос человека, который знает, что происходит. Даже в этих условиях Ангела Меркель говорит о демократии. Или именно в этих? Потому что она знает: в свободной стране вирус будет побежден общим пониманием, общими усилиями и бережным отношением каждого к каждому. Об эпидемиях мы до сих пор читали только в учебниках истории. Теперь мы сами живем в условиях эпидемии. Вирус не знает границ. Канцлер Германии обращается не только к немцам - ко всем людям(с)
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/19/84404-vse-seriezno-ya-hochu-ob-yasnit?fbclid=IwAR0UZVUfi045i1CFT7aNBUm8cFK1pjjVsKJF4SQVPdHkGt62PU6OIEpw_k4
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Про мити руки забудьте. Це казав Комаровський ще місяць тому, а він шарлатан і ватник.
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Меркель в обращении к немцам тоже про мытье рук сказала. Она шарлатанка и ватница?
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Коли Комаровський казав про це на Слабоді слова у Шустера, то тут заверещали шо він шарлатан і ватник. Про Меркельшу такого не казали.
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та тут публика та еще. Если бы выяснилось что Эйнштейн сказал что-то хорошее про Рашу, то народ бы с пеной у рта доказывал бы что Теория Относительности - шарлатанство.
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А если бы не было тестов то мы бы и не узнали что был вирус. Был бы обычный грип. Нельзя верить лицедеям.
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О! Вилізло похвалитись. Піарщик галімий.
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Зеленський поборов коронавірус! А ви не вірили, холопи.
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За гарну новину Зеля, дякуємо. А за зраду національних ненавидимо.
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"1 млн масок, которые поступят в украинские аптеки" - проверьте бирки , возможно это те что продал рАдуцкий в Китай...
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у меня лежат маски производства Ухань, куплены были пару месяцев назад в Киеве...
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Якщо перевести на нормальну мову: осел ЗЕ тут кризу підвезли, бо іншого завозити не вміємо - то підходьте, розбирайте.
Це все рівно аби батько прийшов в хату, зібрав сімю і каже: збирайте речі, виносьте з хати все що вам потрібне, бо чую, що в мене криша їде і я цю хату спалю.
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Більше гарних новин, з хорошим позитивним настроєм все подолаємо
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Почему государство не обеспечивает бесплатно масками собственных граждан, а продают в аптеках, это что бизнес на крови?
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в Рівному Льонокомбінат отримав хороше замовлення на пошиття масок..Будемо сподіватися на краще
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Навіщо ти просиш додати маршруток більше, коли закрив метро?! Люди все одно їдуть на роботу, то навіщо той ідіотизм ? Ви тоді закривайте усі підприємства примусово, а людям нехай зарплату за цей час платять з держ.резервів, якщо вже так.
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отвяжи жену от батареи, чтобы перестала выть.
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Як ти вже дістав усіма роліками, хіба немає чим зайнятися гідранту, то я нагадаю: війна з москалями, економічна криза, провокації в середині країни які робить промоскальська п'ята колона... Боротьбу з вірусом та інформування населення залиш МОЗ! Тошно дивитися на цей дешевий піар (цирк)...
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І ні слова - як завжди, про Воїнів України - та Волонтерів, які в цей не простий час оберігають Україну він зовнішніх ворогів - що кАцапів , що сепарюг... Але все буде Україна
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Виздоровів,тому що молодий і фізично здоровий.Це той випадок 80%,які переносять хворобу відносно легко.На чому така радість?Мужчина вірусної атипової пневмонії не мав,в комі не лежав.Від чого ви його вилічили?Чим ви його вилічили?Його вилікувала його ж імунна система.
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Нажаль, коли всі країни готувалися до боротьби з епідемією, дехто тащився від свого преЗЕденства і фотографувався з непересічно мудрою дівчиною в халатику, уряд дерибанив портфелі, призначаючи вату на керівні посади, а очільники країни (серед яких немає ні одного українця) активно здавали Україну і притискали патріотів...

В постах я намагався звернути увагу читачів на те, що в крахні нічого не робиться і що треба робити, враховуючи досвід інших країн. Але Цензор мене забанив (мабуть щоб не сіяв паніки). А ситуація трагічна. В країні немає захисних засобів ані системи поводження з хворими (НОРМАЛЬНОЇ, НЕ НА ВІДЧИПНОГО!), лікарі безпрецедентно наражені, НЕМА ТЕСТІВ!!!
Маленька фірма моєї знайомої протягом 3 днів замовила і отримала 500000 масок, а Кличко здобув 32000 і 100000 обіцяв на наступному тижні.

Питання: чи ця зелена шелупонь така тупа? Чому жирні падлюки типу Мертветчука, Кало-мойского, Ахметова і інші паразити на тілі укр. народу не забезпечують країну, коли їхня маріонетка нічого не робить? Чому за дозвіл випускати антисептичні засоби треба дати хабаря 100000 грн, а завезти засоби захисту неможливо, бо за "прискорену" сертифікацію треба дати не менше? Зедебіли, Ви ж перемогли корупцію!

Відповідь напрошується сама собою. Це запланований геноцид українського народу. І не тявкайте зелеботи, що я панікую. Ви побачите невдовзі, що вас чекає найближчим часом, яка страшна кара, за тупість і вибір придурка своїм очільником. Дай Боже, щоб цього не сталося.
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Если б это табло реже показывали, было бы, ей-богу, спокойнее!
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Чему радоваться, не можем сделать элементарное..из тряпки не можем пошить намордник, нет спирта и не можем развести бодягу антивирусную самостоятельно......только ждем помощи от других..............развалили твари все заводы и фабрики...скоро кастрюлю не сможем сделать ( наверное уже не можем).......
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Як же гидко дивитись на цього потерпілого !!!
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" Государство Мальты сообщило, что докупят в государственную больницу Матер Дей дополнительно 600 кроватей для больных и около 100 аппаратов искусственной вентиляции легких.Источник: https://censor.net.ua/r3182935"

А подонок с Банковой радуется 10 аппаратам искусственной вентиляции легких
На Мальте 400 тыс населения ...в Украине 40+- млн..
В 100 РАЗ меньше закуплено ... что это зеленое говно там чвакает ?!
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Зеля - рептилоид ..100% ..мне вчера бабушка из соседнего подьезда сказала - верняк.
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Безмежно щасливий дивитись на радісне хлєбало гаранта. Трошки дьогтю в бочку радості додає абсолютна неготовність країни до епідемії, транспортний колапс та мутні договорняки з ордловцями, але це мєлочі - головне позітівчик.
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Владимир Александрович, мы так надеялись на Вас,
а Вы вода в крым, дружба с путином, дикие штрафы
.....
типа нет денег с растаможки и вы решили с аваковым бюджет так
пополнить, поставили людей в условия когда всех можно штрафовать ?
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Моніка одужала ? і показує масонські знаки руками В Україні є перша людина, яка одужала після коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5268

В Україні є перша людина, яка одужала після коронавірусу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9141
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теперь будет любой позитив нам сообщать исключительно зеля, чтобы закрепить его на себе.
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Спасибо за это нашему президенту, благодаря ему весна пришла и солнышко светит
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той момент,коли ти дивишся на це " ліцо" і розумієш,що то не твій президент
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