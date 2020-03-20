 Ученые обнаружили еще один симптом коронавируса - нарушение пищеварения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, результаты двух исследований опубликованы в журнале The American Journal of Gastroenterology.
Ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с коронавирусом в городе Ухань. Они выяснили, что почти половина жаловалась прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита. Другими симптомами были тошнота, рвота и боли в животе.
Согласно исследованию, пациенты с пищеварительными симптомами имели более долгий разрыв между появлением первых признаков заболевания и госпитализацией, чем у тех, кто имел респираторные симптомы.
При этом авторы отмечают, что выявили несколько случаев, когда у зараженных коронавирусом были нарушения пищеварения, но респираторные симптомы так и не проявились.
По данным Минздрава, на утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 56 подозрений.
Беда тому у кого и лёгкая форма (срачка) и тяжёлая (пневмония). Херр кашлянёшь. Тут только памперсы помогут
1) Прибытие на рабочее место;
2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;
3) Получение медицинского обслуживания;
4) Донорство крови;
5) Участие в демонстрации;
6) Занятие физкультурой (до пяти человек);
7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;
8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;
9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;
10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.
В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.
Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
По его словам, что пятеро мужчин возвращались в Украину с заработков в России, когда у одного из них на границе обнаружили температуру 38 градусов. Их доставили в инфекционное отделение Любешовской центральной районной больницы для проверки. Все они жители Закарпатской области."Состояние здоровья их удовлетворительное, температуры ни у кого из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированы не убежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокирована их машина. И на всякий случай - полицейские сидят у инфекционного отделения. Ждем результатов", - сообщил Фесик.
есть еда ? душ ? туалетные принадлежности ?
есть ли в рационе фрукты ?
что за принудительное лечение ?
скоро. люди будут прятаться от милиционеров
и скрывать имя, фамилию, итд
ЗЫ: умикам про "подумаешь просрался" - от холеры досмерти бывают "просыраются"
Если жрать все то, что наш народ накупил в панике, пару недель - расстройство желудка гарантировано.
Только самого вируса у людей, скорее всего, не обнаружат.
Только врачи тебе хрен об этом признаются.
Начинают юлить, типо "это ж может вызвать другие патологии, привести к отравлению".
Конечно, если грязными руками на улице смоктать, можно и туберкулез подхватить и еще 1000 заболеваний...
А пока у нас умерли только некурящие, непьющие женщины, посещающие церковь.
А мужиков уже выписывают. В тех же Черновцах.
вчера коняка с пивом приходила,
сегодня запор
В постах я намагався звернути увагу читачів на те, що в країні нічого не робиться і що треба робити, враховуючи досвід інших країн. Але Цензор мене забанив (мабуть щоб не сіяв паніки). А ситуація трагічна. В країні немає захисних засобів ані системи поводження з хворими (НОРМАЛЬНОЇ, НЕ НА ВІДЧИПНОГО!), лікарі безпрецедентно наражені, НЕМА ТЕСТІВ!!!
Маленька фірма моєї знайомої протягом 3 днів замовила і отримала 500000 масок, а Кличко здобув 32000 і 100000 обіцяв на наступному тижні.
Питання: чи ця зелена шелупонь така тупа? Чому жирні падлюки типу Мертветчука, Кало-мойского, Ахметова і інші паразити на тілі укр. народу не забезпечують країну, коли їхня маріонетка нічого не робить? Чому за дозвіл випускати антисептичні засоби треба дати хабаря 100000 грн, а завезти засоби захисту неможливо, бо за "прискорену" сертифікацію треба дати не менше? Зедебіли, Ви ж перемогли корупцію!Відповідь напрошується сама собою. Це запланований геноцид українського народу. І не тявкайте зелеботи, що я панікую. Ви побачите невдовзі, що вас чекає найближчим часом, яка страшна кара, за тупість і вибір придурка своїм очільником. Дай Боже, щоб цього не сталося.
COVID-19
+ спочатку проявляє себе як звичайна застуда, така реакція організму
+ потім б'є по всім органам які мали або мають недугу, виживає збудження запальних процесів
+ а вже потім знищує систему подачі кисню
Тільки спочатку ще обісремось.