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 Ученые обнаружили еще один симптом коронавируса - нарушение пищеварения

Ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с коронавирусом в городе Ухань и обнаружили еще один симптом коронавируса - нарушение пищеварения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, результаты двух исследований опубликованы в журнале The American Journal of Gastroenterology.

Ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с коронавирусом в городе Ухань. Они выяснили, что почти половина жаловалась прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или полное отсутствие аппетита. Другими симптомами были тошнота, рвота и боли в животе.

Согласно исследованию, пациенты с пищеварительными симптомами имели более долгий разрыв между появлением первых признаков заболевания и госпитализацией, чем у тех, кто имел респираторные симптомы.

При этом авторы отмечают, что выявили несколько случаев, когда у зараженных коронавирусом были нарушения пищеварения, но респираторные симптомы так и не проявились.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив

По данным Минздрава, на утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 56 подозрений. 

Источник: https://censor.net.ua/n3182985
 
   
 Топ комментарии
 
Так туалетний папір брати, чи ні?
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Жратвы скупили столько, что диарея будет в любом случае Ученые обнаружили еще один симптом коронавируса - нарушение пищеварения - Цензор.НЕТ 3468
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Ківа ніколи не захворіє короною.))
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Ні-ні. То тільки культурні расіяни мають туалетний папір.
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Жратвы скупили столько, что диарея будет в любом случае
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особенно когда запасы жратвы просрочатся но выкидывать жалко поэтому все равно все будут жрать
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кто-то запасается кефиром и варёной колбасой ?
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когда началась паника в Польше, вымели в магазинах все в т.ч. молочку, яйца, охлажденное мясо которое имеет срок годности 5-7 дней, даже охлажденную рыбу со сроком годности 2-3 дня...
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так де Китай...- і ог і Короновірус до нас "потихенько" доїхав , та " розвертаеться" геометрично...
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Тобто цей варіант менш небеспечний - просрався, проблювався - і порядок.)) Не панікуємо - будьмо здоровими.))
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Угу, а обезвоживание организма куда деть? Диарея смертельная болезнь между прочим.
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диарея это не болезнь ,это признак ,а болезнь это дезентерия которая также вызывается вирусами и она излечима с помощью уколов в попу )))
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Між вентиляцією легенів і штрикалкою в полупопіє я обираю штрикалку.
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Вам так весело. Может тогда вместе посмеемся над 1,5 миллионами ежегодных смертельных случаев у детей от диареи. А насчёт того что это не болезнь, а клинический симптом я с вами соглашусь.
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а помирають від хвороби, а не від симптомів
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Глупости не пишите. Умирают в первую очередь от симптомов. С той же диареей может быть множество причин, но смерть наступает не от бактерии или вируса а от обезвоживания организма и от обессоливания.
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Так пишут же те же китайцы, что в первые дни очень большое обезвоживание, надо пить много воды иначе организм просто высушивает.
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Как же не паниковать, надо туалетной бумагой запасацца.

Беда тому у кого и лёгкая форма (срачка) и тяжёлая (пневмония). Херр кашлянёшь. Тут только памперсы помогут
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Інакше кажучи, деяким інфікованим пощастить лише сильно продристатись, без пневмонії.
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Тоді є 100% - ні ліки. Це 200 грам горілки з сіллю, такого агресивного середовища ніяка бацила не витримає. Це не жарт.
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А ще наїстися часнику. Може, й не вилікує, але всі будуть тримати дистанцію.
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Часник треба їсти з цибулею - при такій запашині мухи за 2 метра крила склеюють, а бацили взагалі забувають за чим прийшли.
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первое реальное обьяснение "феномена туалетной бумаги" )
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Буде багато хворих, але з сяючими від чистоти попами.
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есть побочный эффект. "на семь метров против ветра, не считая мелких брызг" с практически полным отсутствием туалетов в общественных местах будет способствовать распространению )
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с бумагой, народ жопой почувствовал будущий симптом и без толмачей )
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Я так собі мислю, що реклама шліхтувального паперу б не завадила?
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Согласно новому положению, гражданам разрешено находиться вне дома в следующих случаях:

1) Прибытие на рабочее место;

2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;

3) Получение медицинского обслуживания;

4) Донорство крови;

5) Участие в демонстрации;

6) Занятие физкультурой (до пяти человек);

7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;

8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;

9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;

10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.

В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.

Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
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и вообще, разве плохо брать пример с умных людей ?
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Это в какой стране? В Израиле что ли?
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В Волынской области пятеро мужчин, помещенных на обсервацию в связи с подозрением на коронавирус, пытались сбежать из больницы. Об этом сообщил глава Любешовской районной государственной администрации Сергей Фесик, передает 12 канал.
По его словам, что пятеро мужчин возвращались в Украину с заработков в России, когда у одного из них на границе обнаружили температуру 38 градусов. Их доставили в инфекционное отделение Любешовской центральной районной больницы для проверки. Все они жители Закарпатской области."Состояние здоровья их удовлетворительное, температуры ни у кого из них нет. Анализы проверяют. Полиция обеспечивает круглосуточную охрану, чтобы госпитализированы не убежали, потому что очень рвутся это сделать. Заблокирована их машина. И на всякий случай - полицейские сидят у инфекционного отделения. Ждем результатов", - сообщил Фесик.
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на каком основании их там держат ?
есть еда ? душ ? туалетные принадлежности ?
есть ли в рационе фрукты ?
что за принудительное лечение ?
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в еде уже не нуждаются -проблема с зубами , подвезут кислоту сделают душ , из туалетных принадлежностей попросили только грим ,, фрукты есть у кого со сливу ,яблоко а одного нос кавуном , лечение не принудительное так как соглашаются на все добровольно
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А штраф от17000 до 51000 грн? За сознательное заражение.
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для этого должен быть диагноз
скоро. люди будут прятаться от милиционеров
и скрывать имя, фамилию, итд
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Тоже мне открытие! Просто организм борется с инфекцией и ему некогда тратить силы ещё и на переваривание пищи.
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Это наверно когда заражение идет не через нос, а через желудок. Сьел что-то?
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Ківа ніколи не захворіє короною.))
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Тоб то лікарі повинні всіх своїх пацієнтів "чпокати"?!
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Это бп на нобелевку открытие - срачку обнаружить очень тяжыло пока поциэнт сам не заявит.

ЗЫ: умикам про "подумаешь просрался" - от холеры досмерти бывают "просыраются"
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И не сомневался.
Если жрать все то, что наш народ накупил в панике, пару недель - расстройство желудка гарантировано.

Только самого вируса у людей, скорее всего, не обнаружат.
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Срачка при том, шо жрут китайцы, должна быть нормальным состоянием.
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Напишіть ліпше чи вживання спиртного йде на корить?
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Если серьезно, то курение и употребление алкоголя однозначно идет на пользу.
Только врачи тебе хрен об этом признаются.
Начинают юлить, типо "это ж может вызвать другие патологии, привести к отравлению".
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Китайские медики при анализе статистики заболевших установили, что у курящих шансов заразиться в 20 раз меньше чем у некурящих.
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Я ж говорил, что медики правды не скажут.

Конечно, если грязными руками на улице смоктать, можно и туберкулез подхватить и еще 1000 заболеваний...
А пока у нас умерли только некурящие, непьющие женщины, посещающие церковь.
А мужиков уже выписывают. В тех же Черновцах.
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была срачка, более двух дней,
вчера коняка с пивом приходила,
сегодня запор
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так, звісно! на користь людству так точно - алкоголь знижує імунитет і ймовірність тяжкого перебігу подвоюється, а також ставить під сумнів набуття батьківства у майбутньому...... Доречі, останні прояви коронавірусу, згідно з досліжденнями китайських вчених, кажуть про те, що захворівших буде не тільки помітно по кашлю, але і по запаху та зовнішньому вигляду...діарея - страшна річ.... Коронавірус - це як випити бутилку водки та пургену. Варто чи ні - вирішувати вам, як на мене - - краще руки помити та у трамвай з маршруткою не пхатися
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Всем запасливым туалетной бумаги, есть хорошая альтернатива, пока ещё не в дефиците - пластырь!
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Если пищевое расстройство (может отравление чем-либо) снижает иммунитет , то диарея может быть причиной заболевания коронавирусом , а не симптомом . Почему китайцы отбрасывают такой вариант ?
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я то думаю куда бумага туалетная исчезла... если паника будет слабой значит те кто моргает тоже болеют коронавирусом
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Кхм... При высокой температуре понос и рвота - частые признаки. У нас сын как заболевает гриппом и температура выше 38, так его рвет всегда.
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Нажаль, коли всі країни готувалися до боротьби з епідемією, дехто тащився від свого преЗЕденства і фотографувався з непересічно мудрою дівчиною в халатику, уряд дерибанив портфелі, призначаючи вату на керівні посади, а очільники країни (серед яких немає ні одного українця) активно здавали Україну і притискали патріотів...
В постах я намагався звернути увагу читачів на те, що в країні нічого не робиться і що треба робити, враховуючи досвід інших країн. Але Цензор мене забанив (мабуть щоб не сіяв паніки). А ситуація трагічна. В країні немає захисних засобів ані системи поводження з хворими (НОРМАЛЬНОЇ, НЕ НА ВІДЧИПНОГО!), лікарі безпрецедентно наражені, НЕМА ТЕСТІВ!!!
Маленька фірма моєї знайомої протягом 3 днів замовила і отримала 500000 масок, а Кличко здобув 32000 і 100000 обіцяв на наступному тижні.
Питання: чи ця зелена шелупонь така тупа? Чому жирні падлюки типу Мертветчука, Кало-мойского, Ахметова і інші паразити на тілі укр. народу не забезпечують країну, коли їхня маріонетка нічого не робить? Чому за дозвіл випускати антисептичні засоби треба дати хабаря 100000 грн, а завезти засоби захисту неможливо, бо за "прискорену" сертифікацію треба дати не менше? Зедебіли, Ви ж перемогли корупцію!Відповідь напрошується сама собою. Це запланований геноцид українського народу. І не тявкайте зелеботи, що я панікую. Ви побачите невдовзі, що вас чекає найближчим часом, яка страшна кара, за тупість і вибір придурка своїм очільником. Дай Боже, щоб цього не сталося.
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Повірте, що наслідки від карантину в Україні будуть жахливіші, ніж від коронавірусу. Масовий голод і мародерство через економічно-фінансову катастрофу - найбільш ймовірний розвиток подій. Експеримент з аматорами у владі під час кризи це найбільша помилка українців. І добавлю як ви, дай Боже, щоб цього не сталося.
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Якщо Точно

COVID-19
+ спочатку проявляє себе як звичайна застуда, така реакція організму

+ потім б'є по всім органам які мали або мають недугу, виживає збудження запальних процесів

+ а вже потім знищує систему подачі кисню
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Ми всє умрьом!
Тільки спочатку ще обісремось.
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