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 Случаи заболевания коронавирусом в зоне ООС не зафиксированы: нет даже вспышек гриппа и ОРВИ, - пресс-центр

По состоянию на 20 марта в зоне операции Объединенных сил не сделали ни одного теста для выявления нового коронавируса COVID-19 из-за отсутствия тестов.

Об этом заявил в комментарии руководителя пресс-штаба ООС Павел Ковальчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"По состоянию на 20 марта случаев заболевания не зафиксировано. У нас еще не делали этих тестов, ожидается поступление определенного количества тестов для обеспечения потребностей Объединенных сил. Это в ближайшее время, возможно сегодня (20 марта. - Ред.)", - рассказал Ковальчук.

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Ковальчук объяснил, что количество тестов, которое поступит в зону ООС, зависит от решения руководства государства.

В общем, эпидситуацию в зоне ООС медицинская служба оценивает как благополучную. По его словам, не зафиксировано даже вспышек гриппа и ОРВИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3182982
 
 
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можливо озброїти ВСІХ- - вирішиться одразу декілька проблем
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Ну так розповсюдження вірусу залежить від інтенсивності міграції носіїв. Чим інтенсивніша міграція - тим швидше розповсюджується вірус. Тому у країнах зі слабкою міграцією народу епідемія розповсюджується повільніше. А зона ООС - взагалі застойне болото. Не треба чекати, що в якусь глухомань вірус прийде сам. Буде чекати, поки його завезуть.
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Карантин - це і є штучне створення глухомані, щоб нічого не рухалось і не пересувалось.
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Дай , Боже , здоров'я українським воїнам і нехай Твоє Благословення перебуває над ними й надалі .
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Ну це ж логічно,на передову ніхто з італій, польщ,китаю, рашки, не їздить от і немає Слава Богу!
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Здесь туристы по Италиям и Египтам не появляются.
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