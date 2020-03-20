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 COVID-19, а не "китайский вирус": Минздрав дал советы СМИ, как правильно освещать информацию о коронавирусе

Министерство здравоохранения совместно с Комитетом гуманитарной и информационной политики Верховной Рады подготовили рекомендации по этическому освещению ситуации вокруг COVID-2019.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В условиях пандемии основным инструментом противодействия панике становится обеспечение непрерывного доступа к правдивой и проверенной информации. Именно на журналистов ложится ответственность за то, как будет реагировать население. А значит, каждая формулировка имеет значение", - отмечает Председатель Комитета гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Так, в рекомендациях советуется называть вирус полным названием - "COVID-19". В то же время рекомендуется не приписывать вирус определенной стране. Например, не стоит писать "вирус из Ухани", "китайский вирус" и т.д.

Также советуют писать, что люди "заболели вирусом", а не "распространяют вирус" или "заражают других".

Подчеркивается, что стоит опираться на научные исследования и официальные заявления компетентных органов и не распространять слухи и эмоциональные преувеличения.

Также Минздрав советует подчеркивать необходимость мер предосторожности и своевременного лечения и не фокусироваться на негативных последствиях, рассказывать об угрозах и страшных последствиях в деталях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не больше одного журналиста от издания и без доступа в кулуары: Рада из-за коронавируса вводит новые правила для СМИ

COVID-19, а не китайский вирус: Минздрав дал советы СМИ, как правильно освещать информацию о коронавирусе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182980
 
 
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Серйозно??? А ми то думали... А чим ще міністерство займається?
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это основы нлп, междупрочим ))
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Как корабль назовешь, так он и поплывет».
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Серйозно??? А ми то думали... А чим ще міністерство займається?
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Не займайтеся COVIDо-фобією! Це - китайський вірус!
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«Как бы мне его назвать? - раздумывал Карло ... Назовукая его Буратино. Это имя принесет мне счастье
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Не взрыв, а хлопок, не пожар, а возгорание... где то я это уже слышал COVID-19, а не "китайский вирус": Минздрав дал советы СМИ, как правильно освещать информацию о коронавирусе - Цензор.НЕТ 4057
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китайский вирус распространяется заражёнными людьми,
количество его жертв будет меньше , чем от эпидемии чумы, но сравнимо
с количеством умерших от эпидемии черной оспы
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министерство здравоохранения мастурбирует на китайский вирус
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Цензоор не читатель а писатель) вчера писал китайский...
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в Израиле карантин, ограничено передвижение, но люди имеют право принимать участие в демонстрациях
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Согласно новому положению, гражданам разрешено находиться вне дома в следующих случаях:

1) Прибытие на рабочее место;

2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;

3) Получение медицинского обслуживания;

4) Донорство крови;

5) Участие в демонстрации;

6) Занятие физкультурой (до пяти человек);

7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;

8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;

9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;

10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.

В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.

Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
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Минздрав успешно справился с самой большой проблемой, поздравляем, всем 200% надбавку за работу с вирусом
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Цей вірус з комуняцького Китаю, тому це - китайський вірус. Їх ще треба позовами завалити, за те що заразили стільки людей і так довго тримали це в таємниці. Довбані лєваки.
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ИМЕННО "КИТАЙСКИЙ ВИРУС" , А НЕ "COVID 19" , ЗАЧЕМ СКРЫВАТЬ , КТО ЗАРАЗИЛ ВЕСЬ МИР ? !
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Китайский!
Если быть точными: "вирус исследуемый американцами в Китае".
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