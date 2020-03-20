 COVID-19, а не "китайский вирус": Минздрав дал советы СМИ, как правильно освещать информацию о коронавирусе

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В условиях пандемии основным инструментом противодействия панике становится обеспечение непрерывного доступа к правдивой и проверенной информации. Именно на журналистов ложится ответственность за то, как будет реагировать население. А значит, каждая формулировка имеет значение", - отмечает Председатель Комитета гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.
Так, в рекомендациях советуется называть вирус полным названием - "COVID-19". В то же время рекомендуется не приписывать вирус определенной стране. Например, не стоит писать "вирус из Ухани", "китайский вирус" и т.д.
Также советуют писать, что люди "заболели вирусом", а не "распространяют вирус" или "заражают других".
Подчеркивается, что стоит опираться на научные исследования и официальные заявления компетентных органов и не распространять слухи и эмоциональные преувеличения.
Также Минздрав советует подчеркивать необходимость мер предосторожности и своевременного лечения и не фокусироваться на негативных последствиях, рассказывать об угрозах и страшных последствиях в деталях.
количество его жертв будет меньше , чем от эпидемии чумы, но сравнимо
с количеством умерших от эпидемии черной оспы
1) Прибытие на рабочее место;
2) Пополнение запасов продуктов питания, медикаментов и товаров повседневной необходимости;
3) Получение медицинского обслуживания;
4) Донорство крови;
5) Участие в демонстрации;
6) Занятие физкультурой (до пяти человек);
7) Совместная прогулка членов одной семьи на короткое время, неподалеку от места их проживания;
8) Участие в религиозной церемонии, в том числе - свадьбе, похоронах и молитве;
9) Выход из дома для помощи человеку, нуждающемуся в помощи в силу возраста, проблем со здоровьем или иных трудностей;
10) Выход из дома по иным неотложным надобностям, не перечисленным в параграфах 1-9.
В рамках новых постановлений о чрезвычайном положении правоохранительным органам предоставлены полномочия штрафовать нарушителей.
Штраф за нарушение карантина составит 5 тысяч шекелей, собрание числом более 10 человек в одном месте - 3 тысячи шекелей, нарушение запрета на работу частного предприятия - 5 тысяч шекелей.
Если быть точными: "вирус исследуемый американцами в Китае".