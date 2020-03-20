 В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив

Об этом написал мэр города Руслан Марцинкив на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры. Обращаемся к правительству, президенту ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Поручить полиции, Нацгвардии, Муниципальной инспекции усилить патрулирование на улицах. Обеспечить круглосуточное патрулирование улиц", - заявил Марцинкив.
Мэр отметил, что с сегодняшнего дня полиция города будет штрафовать людей за нарушение карантина - от 17 тыс. грн для физических лиц и от 34 тыс. грн для юридических.
"Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 2 метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем", - добавил мэр города.
Также местная власть обращается в Антимонопольный комитет для недопущения спекуляций на лекарствах и продуктах.
..Житомир.info | У Житомирі починають дезінфікувати вулиці і зупинки громадського транспорту
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Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Их мучила жажда в конце концов,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Им стало казаться, что едят мертвецов.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Что пьют их кровь и мослы их жуют.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Вот тут-то и вынырнул черт Деви Джонс.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Он вынырнул с черным большим ключом,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Ключом от каморки на дне морском.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Таращил глаза, как морская сова,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
И в хохоте жутком тряслась голова.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Сказал он: "Теперь вы пойдете со мной,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Вас всех схороню я в пучине морской!"
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
И он потащил их в подводный свой дом,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
И запер в нем двери тем черным ключом.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Очень много мнений , что все это происки Зе, приводят в пример Британию и Германию, которые к тому же уже ужесточили меры безопасности, забывая при этом уровень медицины в этих странах и материальные возможности самых богатых практически европейский стран.
Требуют оставить наших граждан заграницей и прочую фигню. Хотя своих возвращают все страны.
Властью делаются титанические усилия для того, чтобы государство устояло. А тролльня все раскачивает страну.
Боязнь голода у нас на генетическом уровне.