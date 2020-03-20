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 Политика Украины
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Все про:Ивано-Франковск (591) карантин (619) чрезвычайное положение (140) Марцинкив (11) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив

В г.Ивано-Франковске с подозрением на инфицирование коронавирусом госпитализированы еще 15 человек, власти города просят президента Владимира Зеленского и Кабинет Министров ввести в Украине чрезвычайное положение.

Об этом написал мэр города Руслан Марцинкив на странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть первая погибшая от коронавируса. Еще 15 человек находятся в инфекционной больнице с подозрением на вирус. Вынуждены внедрить более жесткие меры. Обращаемся к правительству, президенту ввести жесткие меры, в том числе чрезвычайное положение в Украине, с привлечением правоохранителей и Нацгвардии. Поручить полиции, Нацгвардии, Муниципальной инспекции усилить патрулирование на улицах. Обеспечить круглосуточное патрулирование улиц", - заявил Марцинкив.

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Мэр отметил, что с сегодняшнего дня полиция города будет штрафовать людей за нарушение карантина - от 17 тыс. грн для физических лиц и от 34 тыс. грн для юридических.

"Обращаемся к руководству заведений: в магазины, аптеки, на рынки, допускать не больше десяти человек, которые должны сохранять дистанцию не менее 2 метров. Закрыть рынки, мы, к сожалению, не можем", - добавил мэр города.

Также местная власть обращается в Антимонопольный комитет для недопущения спекуляций на лекарствах и продуктах.

В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив 01
В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив 02

Источник: https://censor.net.ua/n3182976
 
 
 Топ комментарии
 
сериал начался год назад. краткое содержание предыдущих серий: Дебилы выбрали во власть кретинов... В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 870
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може для начала в ивано-франковске ввести?там хоть основания имеются
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"По просьбам трудящихся" (с) Как свежо! Приём новый как ботинки Брежнева! Не, ботиночки Ильича Второго посвежее будут... Как штиблеты Ильича Первого.. А может и ещё старше... В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 1277
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Таксист, ты там за себя бойся.
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в ес бушует эпидемия а у нас всего 26 случаев. разницу улавливаешь?))) я порохобот, так что даже не вздумай писать про зе)))
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Для начала закрыть Ивано-Франковск на карантин полностью.
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таких ********* как ты надо в первую очередь и на передовую и в инфекционнку людей принимать. В стране ****** наступает а он всё попрохоботит.
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Марцинків нормальний мер. Я з Франківська. Хто не знає-не говоріть. Хоч я за нього і не голосував. Але його діяльність на посту повністю підтримують більшість франківців
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ну шо? понапускали гастеров, пля? от тепер почнеться італійський серіал!
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сериал начался год назад. краткое содержание предыдущих серий: Дебилы выбрали во власть кретинов... В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 870
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може для начала в ивано-франковске ввести?там хоть основания имеются
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Епідамія в Київ в"їде на маршрутці.
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"По просьбам трудящихся" (с) Как свежо! Приём новый как ботинки Брежнева! Не, ботиночки Ильича Второго посвежее будут... Как штиблеты Ильича Первого.. А может и ещё старше... В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 1277
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Що заважає меру ввести таке положення в Івано-Франківську?
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Бачу що намічаєцця чємпіонат з "у ково длінєє". В Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек: просим Зеленского ввести в Украине чрезвычайное положение, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 7959
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Чернівці закриті, проїзд до інших областей перекрит.
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даже в ЕС штрафы меньше ..от 38 евро ..у нас видимо очень богатые живут.
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нашим нужно расстрел на месте за бесплатный проезд))) по другому с нашим, отбившимся от законов народом никак
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ЗАРОБИТЧАНЕ вернулыся до риднойи ХАТЫ!С ЛАВАНДОСОМ и с ЗАРАЗОЮ!
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Коронавірусом здолати оронавірус неможливо. Тим більше, що він зароаз зайнятий тим, що звозить в Україну хворих зі всього світу.
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10 человек на рынке? сколько км тогда будет очередь на входе, если между каждым очередующимся будет 2м дистанции?
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В перву очередь справедливо было бы привлечь к уголовной ответственности весь круг чиновников начиная от Скалецкой за преступную халатность в проведении противоэпид меропреятий, повлекшее завоз!! И распространение инфекции.
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скалецкую тогда уже уволили, она ж седила на обсервацию прилетевших, после нее - нет
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Скалецкая в период начала эпидемии, имея в подчинении аналитиков не могла не знать, что простыми цирковыми трюками вирус не остановить. Она ничего не сделала чтобы хотябы смягчить эпидудар по стране. Напротив узнав что в инф.больницах пустуют койки для больных с особоопасными инфекциями она распорядилась их сократить. Может быть она не знала о состоянии резерва защитных противоэпид костюмов?! Или не знала о необходимости проведения превентивных мероприятий по недопущению завоза карантиных инфекций? Конечно проще простого пиариться и строить рожицы по скайпу. Так может быть теперь есть смысл продолжить ее бесценный опыт и семейным врачам, инфекционистам,медсестрам тоже начать скайплечение?! Оправдывая чиновника такого уровня надо быть на 101% уверенным, что его деятельность, а вернее бездеятельность не каснется того кто оправдывает. Беспорно проще всего начать штрафовать за неношение массок, перевоз 11 пасажиров и т.п. чем усранить причины вынужденых нарушений. Как в поговорке:"И волки сыты и овцы целы", т.е. и маски проданы и пополнение бюджета от штрафов.
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Якщо в зону карантину завозити нових хворих, то толку від карантину ніякого.
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Ну чего они так заистерили? От гриппа! А когда жрать нечего будет, потому что ничего не будет работать, и зарплат не будет, и налогов не будет?
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Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Их мучила жажда в конце концов,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Им стало казаться, что едят мертвецов.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Что пьют их кровь и мослы их жуют.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Вот тут-то и вынырнул черт Деви Джонс.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Он вынырнул с черным большим ключом,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Ключом от каморки на дне морском.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Таращил глаза, как морская сова,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
И в хохоте жутком тряслась голова.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Сказал он: "Теперь вы пойдете со мной,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Вас всех схороню я в пучине морской!"
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
И он потащил их в подводный свой дом,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
И запер в нем двери тем черным ключом.
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
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Та давайте ще заборонимо купатись - багато потопельників, заборонимо ножі - багатьох поранили чи вбили. Чого ще зебіли запропонують?
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Зебіли нічого не запропонують. Оні в прошлом году дважди ходілі на вибори , вот пусть тє, кого оні вибралі і пропонуют.
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Спочатку завезли в країну потенційних рознощиків інфекції а тепер волають "памагітє". Треба ввести кримінальну відповідальність за злочинну бездіяльність високопосадовців.
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1 человек умер. А когда 13 000 человек на Донбассе умерло, то так военное положение и не ввели в 2014 году. И ничего.
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Все время подозрения подозрения... Никак не могут проверить пару сотен человек.
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Да, почему не тестируют на местах? Это так сложно?
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Заробитчане возвращаются домой. Так скажите же спасибо тем, кто сохранил в 2014 году Украину, чтобы было куда возвращаться: солдатам, добровольцам и Порошенко.
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Порошенко возглавил страну в 2014 году.И удержал ее над пропастью. И нормальные люди это видят. И только враги и дураки могут его за это ругать.Ты недоволен, что Украина сохранила независимость и удержала экономику тогда?
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Дайте мне контакты куратора. Я тоже хочу рекламировать Порошенко.
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Коли кацапи кажуть, шо невдовзі в нас буде, як в Італії, це може означати, шо будемо сидіти по хатах, тіки голодні, і не знати, шо в країні і в тих же лікарнях коїться. І в якій на тий момент країні теж невідомо.
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Чезвычайное опонування корытом вот что им надо и всех в стой поствить. Красота.делай шо хочешь. Мечта посодовця.
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Нужно больше жопомоев, которые вспомнили что у них есть родина. Безвиз в действии!
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Жопомойка другої світової по Сурковськи - В Івано-Франківську з підозрою на коронавірус госпіталізовано 15 осіб: просимо Зеленського ввести в Україні надзвичайний стан, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 2270
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Для начала, пане Марценкив, используйте все имеющиеся рычаги местной власти их более чем достаточно, а уже потом волайте про "чрезвычайное положение в Украине"
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Вірус вже кругом, його не знищити як і віруси грипу - з ним доведеться жити. Краще щоб пік припав на теплу пору року, як показує досвід Малайзії, Індонезії. Де попри епідемію смертність мінімальна. На осінньо-зимовий період виробиться імунітет.
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Я все поняла, наконец. Тролльня пытается нивелировать опасность в Украине и тем самым способствует распространению этой заразы. Они хотят, что если ***** не смог нас уничтожить, то чтобы это сделал вирус.
Очень много мнений , что все это происки Зе, приводят в пример Британию и Германию, которые к тому же уже ужесточили меры безопасности, забывая при этом уровень медицины в этих странах и материальные возможности самых богатых практически европейский стран.

Требуют оставить наших граждан заграницей и прочую фигню. Хотя своих возвращают все страны.

Властью делаются титанические усилия для того, чтобы государство устояло. А тролльня все раскачивает страну.
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Тут багато залежить від місцевої влади, чому Чернівці самі закрили кордони області і поклали карантині пункти, а Франківськ вимагає цього від центру? До того ж, я впевнений, спитай його зараз скільки машин заходить за добу у Франківськ з продуктами, він не скаже.
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Ситуация новая. Нужно провести политинформацию со своими родителями или пожилыми родственниками, чтобы они просто вообще посидели дома. Потом потенциальных 15 человек - это уже много, учитывая заразность вируса, закрывать город нужно. Нужны тест системы, конечно. За ними нужно вообще обращаться к китайцам, так как они авторы этого звиздеца. Просто так сидеть и наблюдать , когда можно ещё что-то сделать, нельзя.

Боязнь голода у нас на генетическом уровне.
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Це Франківськ, там не було Голодомора, бо більшовики не встигли " визволити".
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Я возможно и себя имела в виду. Даже хлеб никогда не выбрасываю, хотя голод при нас не был
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Мені легше, кури, качки, кіт, песики, продуктових відходів нема.
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Зебилы ***!!! Вместо того, чтобы пустить деньги на борьбу с пандемией (маски, аппараты ИВЛ, лекарства) ЗЕбильная власть тратит деньги на ограничение свободы граждан с помощью полиции, армии и СБУ! У стада ЗЕбильного и вожака, осла оманского, видать короткая память, украинцы ну очень не любят когда им ограничивают свободу. Чем это заканчивается известно! В общем складывается впечатление, что "мальчик хочет в Ростов"!
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Сразу видно, что мера сам клоун назначил. Такой-же идиот. Ну и хрен с ним, что там вирус, при чем тут вся страна? Если болит один зуб, то все 32 никогда не вырывают.. Нынешняя власть: Идиот на идиоте сидит и идиотом погоняет.
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Це мер, в Україні мерів не призначають.
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Почему рынки не может закрыть? Это его зона ответственности. Вот в Запорожье все рынки закрыли без предупреждения, оставив ФОПов со скоропортившимся товаром на руках...
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дебилы, для ОРЗ ЧП не вводится, а те кто обосрался от страха пусть убъются об стену
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зачем сразу так? пусть подмоется сначала...
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Есть простые эффективные средства для профилактики инфицирования, даже если нет в продаже,сделать раствор поваренной кухонной соли, лучше морской,чайная ложка на стакан кипячёной воды,не более, чтобы не пересушить слизистую и поместить в бутылочку с распылителем. Промывать периодически после посещения общественных мест. Также периодически полоскать рот уже насыщенным раствором соли и обрабатывать этим раствором поверхности. И свежий воздух, открыть окна и всё на улицу.
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есть готовое. кому лень заморачиваться. Аква Солин зовётся.
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В Ивано-Франковск понаехали зараженные заробитчаны, по этому поводу в Мелитополе ввести чрезвычайное положение? Гениально.

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