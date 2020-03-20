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 Маршрутку забросали камнями из-за отказа водителя перевезти более 10 человек на Хмельнитчине

В селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области местные жители забросали камнями маршрутный автобус из-за отказа водителя перевозить одновременно более 10 пассажиров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщил председатель Каменец-Подольской РГА Анатолий Бернашевский.

По его словам, инцидент произошел сегодня около 8 утра. В автобус сообщением "Должок-Каменец-Подольский" разрешили зайти 10 пассажирам. Другие люди, которые стояли на остановке, с этим не согласились и стали бросать камни. В результате были разбиты окна и повреждено транспортное средство.

"Перевозчик придерживался норм постановления Кабмина. После того, как люди продемонстрировали неадекватную реакцию, он принял решение снять все автобусы с маршрута и отказался в дальнейшем осуществлять перевозки. Удивляет также то, что интервал движения на этом маршруте составляет около 5 минут и об этом водитель уведомил остававшихся на остановке пассажиров", - подчеркнул Бернашевский.

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Бернашевский заявил, что после инцидента поручил сельскому голове и местным депутатам обойти дома людей и провести разъяснения с целью предотвращения подобных ситуаций.

"Если же такие вопиющие случаи будут повторяться, районная власть может прекратить движение транспорта", - предупредил председатель Каменец-Подольской РГА.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров ограничить внутренние железнодорожные, автобусные и авиаперевозки, работу городского транспорта, а также остановить работу всех метрополитенов.  Городские перевозки смогут выполняться, если в маршрутке меньше 10 человек, а автобусе, троллейбусе и трамвае - меньше 20 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182974
 
   
 Топ комментарии
 
Удивляет также то, что интервал движения на этом маршруте составляет около 5 минут и об этом водитель уведомил остававшихся на остановке пассажиров

А кого це хвилює. Бидлу треба їхати тут і зараз. 5-10-20 хвилин запізнення - це кінець світу.
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рогули такими были всегда, но при Порошенко и даже (прости господи) при януковиче или кучме такой х-ни не было! дело тут не в рогулях, а в полном, абсолютном, тотальном непрофессионализме и идиотизме всей новоизбранной вертикали власти!
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Совет форумчанПравила форума
 
скучно не будет! с 15 марта каждый житель Украины сможет принять участвие в экранизации драматического фильма по итальянским мотивам "Выживание сватов". Таких масштабов сьемки и такого привлечения актеров, как в этом новом, многосерийном фильме никогда еще не было. Клоун в роли Президента, дибил - в роли Министра здравоохранения, Идиот в роли ... а впрочем - этого персонажа предоставилась возможность сиграть всем!! Спешите! Бюджет и сроки сьемки захватывающего, безпрецедентного, остросюжетного сериала могут быть сокращены в любой момент!
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А ви дивуєтесь, чому у нас 73 відсотки дебіли....
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Кто-то сомневался, что такое будет? Интересно, сколько уже человек погибло от мууудрых мер режима зелёного карлика. Маршрутку забросали камнями из-за отказа водителя перевезти более 10 человек на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 9723
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Влада повинна Забезпечувати існування соціуму!!! - Забезпечувати
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я это говорил еще до этого тупого половинчатого решения - все компании работают, а автобусные перевозки ограничили.
И на хера ему 10 человек на автобус - это нерентабельно. закрыл маршрут и поехал на дачу - пересидит там эпидемию и все.
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И заметьте- обгадились, но исправить ошибку на примере Киева или частично закрыть метро или полностью все предприятия, ни в какую
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Рогули обалдели!!Нехай дома сидят!Понаприехжало с заразой ЗАРОБИТЧАН!
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рогули такими были всегда, но при Порошенко и даже (прости господи) при януковиче или кучме такой х-ни не было! дело тут не в рогулях, а в полном, абсолютном, тотальном непрофессионализме и идиотизме всей новоизбранной вертикали власти!
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Удивляет также то, что интервал движения на этом маршруте составляет около 5 минут и об этом водитель уведомил остававшихся на остановке пассажиров

А кого це хвилює. Бидлу треба їхати тут і зараз. 5-10-20 хвилин запізнення - це кінець світу.
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Эзоп в одной из своих басен сказал, что чем больше он узнает людей, тем больше любит животных.
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"побитие камнями" - теперь и в Украине.
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люди перетворюються на звірів а це ще навіть конкретна паніка не почалась,а що буде коли тисячі вже будуть заражені? слабка влада і вумний нарід який проголосував з клоуна це страшна суміш..запасаюсь доларами ,гречкою і попкорном
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Нічого не буде. Бидло було, є і буде, доки у владі таке саме сидить.
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це Европа....
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Лекторат зедебілів 100%
У мене всі знайомі які голосували за зедебіла, теж такі.
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Зняти всі маршрутки зовсім. Хай пішки тулять. Може й порозумнішають.
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Що буде,якщо будуть продукти по картках?Вчора один це пропонував.
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К долбо&&ской власти всегда прилагаются люди-дол&&&бы которые эту власть выбирают.
Вот при чем тут водитель маршрутки? За что его забрасывать камнями? Дегенераты.
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А ця довбанута влада для початку не пробувала саджати на карантин тих громадян котрі зараз масово вертаються в країну? В тому числі з Італії та Єгипту. Маршрутку забросали камнями из-за отказа водителя перевезти более 10 человек на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 5284
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нехай тепер відшкодовують в пятикратному розмірі, плюс вимушений простой автобуса і моральні збтки водію, але для цього треба адекватну поліцію і бажання місцевої влади притягнути до відповідальності *********.
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С таким отношением вообще убрать маршрутный транспорт пусть пешком ходят
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Треба повністю транспорт зупинять. Якщо зоопарк не може поводиться по людськи .
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что то не сходится . когда дибилы бъют стекла то их называют как и положено дибилами . а когда те же самые люди голосуют и протаскивают в президентское кресло клоуна то они не дибилы а цитирую "разумное большинство уставшее от войны" Маршрутку забросали камнями из-за отказа водителя перевезти более 10 человек на Хмельнитчине - Цензор.НЕТ 3256
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и кроме того в то время, когда наших сограждан убивает российская погань - прутся на курорты отдыхать, так как натрудились пришло время хитросделанным отдохнуть....
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Решили сыграть в гранатомётчиков по приколу, впрочем так же как и голосовали.
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Должок - це не село; це - сільський мікрорайон міста К-Подільський. Як для Києва - Пуща Водиця... чи Конча-Заспа... Сподіваюсь, зрозуміло, що людям зранку потрібно було дістатись на роботу в місто...
А ввечері - пішкодрала через Старе Місто (знамениту Камянецьку фортецю - найближче, якщо піхом) - додому...
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Вірно зробив *маршрутчик * коли зняв автобуси з маршруту ..
Хай тепер пішака мандрують .
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Панове не поддовайтесь дресировке.Грип обычный. Зато эксперемент по превращению людей в перепуганое быдло впервые. Потом чтоб не было мучительно больно и обидно за такой развод. Не могут доказать состаятельность опасности вируса так всю смертность на 70+ лет перевели.для которых любой грип дейсвительно опасен.
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Как в школьные годы. Разбил окно - провели *разъяснения с целью предотвращения подобных ситуаций*
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Это же вуйколенд, они привыкшии по смске от пороха забрасывать камнями все, что движется. Могли сесть на свои ведробляхи и поехать.
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Нормальна реакція влади на дії виродків - заборонити виїзд громадського транспорту повністю і після карантину підняти ціну на проїзд на 50% з відміною всіх пільг .
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Впевнений що це старі совки і молоді рагулі.
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Надіюсь ті 10 *издюлей кидальщикам підкинули.
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