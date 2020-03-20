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 Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, - премьер Великобритании Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Соединенное Королевство в силах преодолеть вспышку коронавируса в ближайшие три месяца, если будут соблюдаться принятые руководством страны правила.

"Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, если все мы предпримем намеченные нами шаги", - заявил Борис Джонсон на ежедневной пресс-конференции по коронавирусу, которая проходит на Даунинг-стрит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, с пятницы из-за распространения коронавируса COVID-19 в Великобритании закроют школы, частично закрывается лондонская "подземка".

"Вероятности того, что мы захотим остановить работу общественного транспорта в Лондоне, нет", - сообщил Джонсон.

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"Мы не собираемся говорить людям, что нельзя использовать транспорт ни при каких условиях... Мы собираемся предупредить людей о необходимости избегать собраний, во время которых может передаться заболевание", - добавил премьер.

Он отметил, что жителям столицы нужно придерживаться советов, которые ранее озвучило британское правительство, так как именно в Лондоне наблюдается прогрессирующее распространение COVID-19.

На настоящий момент в Великобритании зафиксировано 2 тыс. 692 случая заражения COVID-19, скончались 137 человек с новым коронавирусом, полностью выздоровели 65 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3182973
 
 
 Топ комментарии
 
і це Брити !!!! ...- Боже, спаси Україну..., ато доведеться всьому світк зЄлені шмарклі витирати
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Або узнав, що в іншому кінці міста макарони на 10 коп. дешевше.
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"бережёного бох бережёт, - сказала монашка, натягивая кондом на ладан с усиленным противовирусным эффектом" )
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И только олени этого не понимают, нужна полная самоизоляция. Эти дебилы бьют окна в маршрутках, но когда будут тысячи под искусственным дыханием, они добьют экономику или развалятся страну. Вам оленям все ученые говорят, дайте нам время и мы найдем вакцину, а наши мудаки этого не понимают
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- Вам оленям - Ми можемо змінити розвиток подій у найближчі 12 тижнів і впоратися з коронавірусом, - прем'єр Великої Британії Джонсон - Цензор.НЕТ 5234 ,Тисячі під апаратами небудуть, пригодних в країні небільше 250. Економіку доб'є(недобите) таж,дебільна влада Зебілів. Будьте уважнішими в дописах,аби,Вас непосилали
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З зе дебилами решайте проблемы, когда все кончится с вирусом, что не ясно?
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Я,розумію,коли,все скінчить й нащадків тієї мерзоти нелишиться. Питання - хто лишиться
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і це Брити !!!! ...- Боже, спаси Україну..., ато доведеться всьому світк зЄлені шмарклі витирати
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Мне пох на зеленского, голосовал за пороха, но меня лично уже **** бесит, что вы везде вставляете зелень
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а у нас мудрый нарит почему то считает,шо то все фигня,шо нужно набиться в маршрутку или трамвай,бо еще 5 упаковок туалетной бумаги недозакуплено...
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Або узнав, що в іншому кінці міста макарони на 10 коп. дешевше.
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"бережёного бох бережёт, - сказала монашка, натягивая кондом на ладан с усиленным противовирусным эффектом" )
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Велика справа ефектино блокувати розповсюдження Але,потім,ще доведеться ефективно існувати в Зміненій реальності з існуючим блокуванням!
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Если они вообще ничего делать не будут, их народ скажет, шо о них не заботятся. Стандартные меры без перегибов. Ясен пень, что сильно что-то изменить никто не в силах.
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Украина не Великобритания, а поэтому должно быть понимания не только причино следственных событий, но и главное последствий. А последствия не только экономический коллапс, но и проблемы с продовольствием,которые вполне реальны если правительство за короношумихой упустит из внимания проблемы фермеров. Отката весенних дней назад не будет, как и нет гарантии достаточной влаги в летний период.Одна уже просрала 2 месяца, очень хотелось бы верить что с сельским хозяйством этого не повторится. Иначе пустые прилавки магазинов покажутся мечтой не такого далекого будущего.
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