EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  775  4
Материалы по теме:
Все про:карантин (619) МИД (5386) COVID-19 (1393) коронавирус (104)

 Украинские члены экипажа круизного лайнера Celebrity Reflection сегодня вернутся домой, - МИД

Министерство иностранных дел заявило, что 30 украинцев - членов экипажа лайнера Celebrity Reflection - сегодня, 20 марта, вернутся домой.

Об этом говорится в сообщении МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас 30 украинских граждан - членов экипажа лайнера Celebrity Reflection уже перевезли в Стамбул, где они ожидают чартерный рейс в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты на чартерный рейс для украинцев оплатила компания Royal Caribbean International. Речь идет о чартерном авиарейсе Стамбул (🇹🇷Турция) - Одесса (Украина) №SQP8302, запланированном на 20.03.2020 г.. Запланированное время прибытия в аэропорт Одессы - 21:20.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузия приостанавливает регулярное авиасообщение со всеми странами с завтрашнего дня

Источник: https://censor.net.ua/n3182972
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если на лайнере никто не заболел и полно продуктов - надо было оставаться и взять курс на острова!
 показать весь комментарий
 
Да, представляю с каким настроением они возвращаются. Сейчас всем морякам с круизных лайнеров предстоит длительное сидение без работы.((

А вот балкеристы и контейнеровозники не могут смениться. Ради 1 - 2 человек не организуют эвакуацию. Вроде есть решение даже автоматом продлить действие сертификатов.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх