 Украинские члены экипажа круизного лайнера Celebrity Reflection сегодня вернутся домой, - МИД

Об этом говорится в сообщении МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас 30 украинских граждан - членов экипажа лайнера Celebrity Reflection уже перевезли в Стамбул, где они ожидают чартерный рейс в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты на чартерный рейс для украинцев оплатила компания Royal Caribbean International. Речь идет о чартерном авиарейсе Стамбул (🇹🇷Турция) - Одесса (Украина) №SQP8302, запланированном на 20.03.2020 г.. Запланированное время прибытия в аэропорт Одессы - 21:20.

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