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 Общество, За рубежом
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 Авиарейс для эвакуации украинцев из Казахстана предварительно запланирован на 26 марта, - МИД

Посольством Украины в Республике Казахстан прорабатывается вопрос вывоза граждан Украины, которые сейчас временно находятся на территории Республики Казахстан, на родину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

С этой целью формируется соответствующий список лиц для дальнейшей организации авиарейса "Алматы-Киев", который предварительно запланирован на 26.03.2020 г.

В этой связи в МИД просят украинцев в Казахстане срочно подтвердить свое присутствие на территории Алматы на запланированную дату вылета 26 марта и отправить на электронный почтовый ящик консульства consul_kz@mfa.gov.ua или сообщить на контактные номера телефонов посольства: + 7-71 -72-40-07-57 или + 7-71-72-57-70-25 свои персональные данные (латиницей, как указано в паспорте гражданина Украины для выезда за границу), копию ранее приобретенного авиабилета на вылет в Украину (при наличии ).

"Оперативность предоставления указанной информации и сплоченность действий позволит сотрудникам Посольства качественно и максимально быстро решить все необходимые вопросы Вашего возвращения на родину", - сообщили в МИД.

Напомним, ранее в связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса в Казахстане власти страны вводят режим чрезвычайного положения. Экстренные меры будут действовать с 16 марта по 15 апреля.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182970
 
 
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А чего им в Назарбаевстане не сидится?
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А когда заканчиваются ТРИ дня отведенных президентом на возвращение всех желающих граждан Украины в Украину..., После которых страна была обязана стать закрытой для проникновения вируса извне. Вчера, позавчера... А может сегодня... ( или пока народец не догуляет все что проплачено..)
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Пандемия уже гуляет по миру второй месяц. Закрытие границ во всём мире объявлено неделю назад.Какого чёрта они сидели и чего они ждали? Что им подадут персональный самолёт за бюджетный счёт? Не надо выбрасывать десятки миллионов на перевозку туристов. Деньги нужны нашим воинам - защитникам, нашим медикам, госпиталям и пр.
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