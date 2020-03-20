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 Общество, Здоровье
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 Оккупанты заявляют, что в Крыму на наличие коронавируса обследовали более тысячи человек

В оккупированном Крыму по состоянию на 19 марта под медицинским наблюдением находились 316 человек, за весь период мониторинга прошли обследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) –1183 человека, положительных результатов лабораторных исследований не выявлено.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", так утверждают в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора.

"В медицинских организациях Республики Крым и Севастополя находятся 18 лиц с признаками респираторной вирусной инфекцией прибывшие из неблагополучных стран. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", – сказано в сообщении.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на территории аннексированного Крыма и Севастополя введен режим "повышенной готовности".

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По данным Минздрава, на утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 56 подозрений.

Источник: https://censor.net.ua/n3182969
 
 
 Топ комментарии
 
До 22 апреля всё будет спокойно. Вождь на страже.
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Трохи не толерантно, але чхати я хотів на Крим.
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так у них же по стандартам ПИдарахи - деагностируют Коронавирус как обычное ОРВИ ...
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Та нехай вони всі там повиздихають.Такєє не повинно жити.
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В Крыму 1183 теста, во всей Украине - 700 тестов.
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Хаха і у нас на 700 тестів 26 хворих, а у них на 1183 - 0?))))) Так я і повірив... Он проговорився ж Бацька вчора, що занижують в парашці кількість хворих!
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Все може бути, в Криму зараз не туристичний сезон, туди не їдуть тисячами заробітчани із Європи... туди взагалі зараз мало хто їздить.
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так у них же по стандартам ******** - деагностируют Коронавирус как обычное ОРВИ ...
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22 квітня у них буде голосування за справжній короновірус. А поки-що скривають статистику, щоб не будоражити підданих.
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До 22 апреля всё будет спокойно. Вождь на страже.
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22 квітня - д.н. того, хто знищив монархію в підаРосії, а заодно і народження нового монарха.
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и это символическая заявка быть вторым в мавзолее. "в постели с ленином".
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Брешуть падлюки, як завжди. Вони навіть померлу від коронавірусу жительку москви не внесли в реєстр, а про Крим нічого й казати.
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Трохи не толерантно, але чхати я хотів на Крим.
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..херня полная, расея полыхает уже от в вируса этого, а в сводках тишь и благодать, только прневмонии взрыв ...с чего бы вдруг?
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Крым, севастополь-военный госпиталь переполнен, 191 труп от коронавируса. Власти скрывают в ожидании хорошего туристического сезона и наплыва туристов.
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Ну от....... окупанти обстежують тисячами, а на Україні - десятками.
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Українець............ але не бандерівець.
Тому принципово пишу "НА".. Якщо ти про це.
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не тех ли которые встречали кремлевского плешивого урода?
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Туда же ***** собралось! Конечно надо проверить!
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Оккупанты обследуют только оккупантов?
Или будут лечить наших граждан?
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