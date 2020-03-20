 Оккупанты заявляют, что в Крыму на наличие коронавируса обследовали более тысячи человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", так утверждают в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора.
"В медицинских организациях Республики Крым и Севастополя находятся 18 лиц с признаками респираторной вирусной инфекцией прибывшие из неблагополучных стран. Ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора", – сказано в сообщении.
С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на территории аннексированного Крыма и Севастополя введен режим "повышенной готовности".
По данным Минздрава, на утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 56 подозрений.
Тому принципово пишу "НА".. Якщо ти про це.
Или будут лечить наших граждан?