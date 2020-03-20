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 Политика Украины, Экономика
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 Счетная палата предлагает перенаправить на борьбу с коронавирусом 5 млрд грн бюджетных средств, - Пацкан

В государственном бюджете есть минимум 5 млрд грн, которые можно перенаправить на поддержку медицины в борьбе с коронавирусом, считает председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Счетная палата оперативно проанализировала государственный бюджет на 2020 год. Мы четко увидели возможности для перенаправления не менее 5 млрд грн на поддержку медицины. А это - средства для закупки тех вещей, которых сейчас очень не хватает Украине - защитные медицинские маски для населения, тест-системы, аппараты искусственной вентиляции легких", - процитировала его пресс-служба Счетной палаты, передает Цензор.НЕТ.

Пацкан также отметил, что в настоящее время в резервном фонде госбюджета не распределены 1,4 млрд грн.

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"Второй источник, который может использовать правительство, это своим решением распределить средства, предусмотренные местным бюджетам на стабилизационную дотацию – 200 млн грн, на сегодня эти расходы нераспределенные. Я также предлагаю Верховной Раде безотлагательно внести изменения в государственный бюджет на 2020 год. Ведь и здесь есть возможности направить средства, чтобы минимизировать распространение вируса", - добавил он.

По словам Пацкана, на борьбу с коронавирусом, в частности, можно перенаправить 300 млн грн, предусмотренных на финансирование Бюро финансовых расследований. Кроме того, можно отложить расходы по бюджетной программе "Статистические наблюдения" – 1,2 млрд грн.

Помимо этого, глава Счетной палаты сообщил, что за два месяца текущего года сэкономлены средства по выплате некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения.

"Это произошло из-за меньшей фактической потребности по этим выплатам, чем было запланировано. Кроме того, в 2019 году объем таких расходов в октябре изменениями в закон уменьшен на 1,1 млрд грн и за год расходы остались не выполнены на 6,9 млрд грн. Поэтому есть возможность перенаправить на медицину 1,1 млрд грн"-, сказал он.

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"Есть еще ряд бюджетных программ, расходы на которые возможно уменьшить, чтобы предоставить нужные для медицины средства. В частности, поддержка реализации комплексной реформы государственного управления - 600 млн грн, ведь существующее количество специалистов по реформированию значительно меньше, чем предполагалось; руководство и управление в сфере реализации политики по управлению государственным долгом - 11 млн грн, поскольку это учреждение не начало свою деятельность; функционирования торговых представительств за рубежом – 25,6 млн грн, так как расходы в течение двух лет не использовались и перераспределялись на другие бюджетные программы; меры по поддержке развития лидерства в Украине – 13,5 млн грн",- добавил председатель Счетной палаты.

Источник: https://censor.net.ua/n3182966
 
 
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Это на тесты и на маски? Или будут деньги по домам разносить неработающим?
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"Блюдичко с голубой каемочкой" мечта остапа воплотилась только сейчас.
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Это те деньги которые зеленое стадо хотело распилить в конце года? Но ситуация не позволила..
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на борьбу с коронавирусом 5 млрд грн..

Хоспаде.. Да за малую часть этого нужно просто удавить зеленую суку и все станет нормально и эпидемия рассосется...
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Де ЗВР вкрали? А з коронавірусом боролись. А чого не побороли? Бо ЗВР вкрали.
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Как повезло Шмыглю с первых дней можно воровать миллиардами. А где-то в маю Шмыгляй сделает доклад КОРОНО вирус был успешно побежден, потрачено было 30 лярдов! И сорян пенсий нет! дорог нет! доллар по 70гр! Я в месте с Владимиром Добрым спас страну от пандемии! (((((((((((((((((
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объязательно задействуйте Радуцкого смотрящим, он не даст пропасть ни одной копеечке...
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А де 20 млрд гривасей,які Зеля заклав на рахунках РНБО для таких випадків,чи вони вже в надійному місці,в Омані?
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5 млрд - банда зеленского хорошо прибарахлятся на вирусе, внукам хватит.
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Лишние 5 млрд.?
Бюджетники на карантине, зарплату платить не нужно.
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