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 Киевские новости, Общество
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 Стратегического запаса масок для больниц Киева хватит на 7-10 дней, - первый замглавы КГГА Поворозник

В Киеве запаса медицинских масок может хватить на 7-10 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Ситуация с вывозом из Украины десятков тонн масок, что была раньше, сейчас дает о себе знать. У нас каких-то рычагов влияния точно нет. Единственное – сейчас мы нашли несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат какую-то часть города масками. Прежде всего тех, кто контактирует с большим количеством людей. Просто на все это нужно время. Пока что у нас нет такого количества масок, чтобы мы их отправили в аптечную сеть.

У нас есть стратегические запасы, больницы мы, конечно, обеспечим. Но этого запаса достаточно, грубо говоря, на семь-десять дней. Их нужно постоянно пополнять", - сообщил Поворозник.

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Ранее сообщалось, что в КГГА приняли решение о введение чрезвычайной ситуации в столице. Документы сейчас проходят юридические процедуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3182963
 
 
 Топ комментарии
 
усе готово беспрецедентно, говорили они...
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Скажем за это большое спасибо морадеру радуцкому...и огромное спасибо морадеру главзебилу...
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Кто и когда понесет наказание за вывоз масок ?1. Придурок на самокате 2. Барыги от власти . 3. СНБО . ?
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усе готово беспрецедентно, говорили они...
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паровозник у тебя писец что на вокзалах творится ! хера молчишь !
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Скажем за это большое спасибо морадеру радуцкому...и огромное спасибо морадеру главзебилу...
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Если мед персонал заболевает, то это пи@да рулю.
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А що по областним ...- про периферію мовчу..., повна зЄсрака
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Кто и когда понесет наказание за вывоз масок ?1. Придурок на самокате 2. Барыги от власти . 3. СНБО . ?
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Скажут что виноват Порох, вот увидите.
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Вот на фига ты сюда пороха приплела?Скучно там,на зелёном континенте?
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не только ,все начиная с Чучмы лапы приложили к нашему благосостоянию
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там выручку не успевают считать, уже евро-наличку чюмаданами перевозят, не мешайте людям работать, не засирайте им мозги какими то масками и прочей сранью, люди в кабмине очень заняты.
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Дивно,а чому не можна маску використовувати багато разів? Пройшовся праскою - і вона як нова! Чому ні?
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ну ты же машинные фильтры автогеном не греешь ,хотя попробовать можешь Стратегічного запасу масок для лікарень Києва вистачить на 7-10 днів, - перший заступник голови КМДА Поворозник - Цензор.НЕТ 9239
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ну тогда почитай из чего в маске пластина фильтр ,и глупые вопросы с утюгом отпадут сами собой
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Большинство масок - это просто несколько слоёв ткани. Как известно, ткань не боится нагрева до 150...200 градусов. (При 100 градусах погибает всё живое).
Я не предлагал "жарить" маску утюгом. Простую маску достаточно нагреть до 100 градусов (в утюгах - это первая ступень терморегулятора).
Ну и рассказал бы мне, тёмному, из чего сделана "пластина фильтра" в продвинутых масках. Возможно, она выдерживает 100 градусов. Просвети.
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ну ты достал ... маски являются одноразовыми и производятся из нетканых синтетических материалов (спанбонда)....маска, как правило, состоит из фильтрующего слоя, который располагается между двумя внешними слоями (трёхслойные маски), а также гибкой алюминиевой вставки, обеспечивающей прилегание маски по форме носа Может содержать дополнительные элементы в зависимости от назначения, например дополнительный внутренний слой из гидрофобного материала и экран для защиты от попадания биологических жидкостей (четырёхслойные маски) или специальную плёнку для защиты от запотевания очков.
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Секундочку! Термин "одноразовая" означает только то, что спанбонд настолько дёшев сам по себе и дешёвое его производство, что, например, такую спецодежду не жалко выбросить - стирать дороже. Однако нигде не написано, что его нельзя использовать повторно, если постирать или пропарить. Так, что, если маска дефицитна и дороже её стирки, а у нас именно этот случай, повторное использование уместно.
Я, например, без проблем использую раз 20 так называемую одноразовую бритву и выбрасываю, когда притупится, а не на следующий день.
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гаспади,изготовление ткани и фильтра -- термическое и механическое расположение волокон в определенном порядке , любое повторное термическое или механическое воздействие нарушит этот порядок, и это будет не фильтр а сито для муки , не ужели вы думаете что другие дураки а только вам пришла идея вторичного использования ?
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Покупайте теперь у немцев , которым недавно продали 2 млн шт этих масок .. Стратегического запаса масок для больниц Киева хватит на 7-10 дней, - первый замглавы КГГА Поворозник - Цензор.НЕТ 856 . Ох и идиоты ,, кошмар просто
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Нехай спочатку, свої у китайцiв виклянчують з "радуцькою накруткою"
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Зверніться до Радунського, він перепродасть ті 618 тон що він продав в китай.. підар!
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А заставить маланского урода рАДУЦКОГО вернуть в Госрезерв то, на чем нагрели руки, нет политической воли? Или достать из офшора отправленное уже проблематично? Так КТО МАРОДЕР???
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Вирус имеет размеры менее 150 нанометров.
Покажите маску которая может отфильтровать такого жучка.
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Маска не фильтрует вирусы. Он уменьшает вероятность вдыхания зараженной влаги из воздуха.
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Да и хорошо, что бы зараженный был тоже в маске и не брызгал слюной.
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Я тоже так сначала думал. По любому респиратор с минимальной защитой задержит вирус. Вот обычная медицинская маска - нет.
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Почему-то ЗЕбилы кинулись просить помощи не у своего клоуна-наркомана, а у "барыги". Как жыж так?

Мне вот, млеать, аж печет...
Киевская больница БСМП. Общалась с ними активно перед выборами.
Поголовно, почти все, были - "абы не Порох".
Но тут грянул коронавирус.
И что?
И больница бросилась к... Порошенко.
"Фонд Порошенко" профинансирует восстановление 10 аппаратов ИВЛ для этой больницы.
Суки, почему не к Зеленскому побежали за помощью???!!!
@13Hellis_13
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Не сміши......
Барига ніколи реально не займалось благочинністю. Самі лише понти.
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Какой стратегический запас масок ? Вы же его продали в Китай и Германию, ещё в феврале.
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Если каждый украинец сделает по 2 маски.
Через 5 часов получим дополнительные 80 000 000 масок!
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