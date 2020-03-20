 Стратегического запаса масок для больниц Киева хватит на 7-10 дней, - первый замглавы КГГА Поворозник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Ситуация с вывозом из Украины десятков тонн масок, что была раньше, сейчас дает о себе знать. У нас каких-то рычагов влияния точно нет. Единственное – сейчас мы нашли несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат какую-то часть города масками. Прежде всего тех, кто контактирует с большим количеством людей. Просто на все это нужно время. Пока что у нас нет такого количества масок, чтобы мы их отправили в аптечную сеть.

У нас есть стратегические запасы, больницы мы, конечно, обеспечим. Но этого запаса достаточно, грубо говоря, на семь-десять дней. Их нужно постоянно пополнять", - сообщил Поворозник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сегодня военный грузовой самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и медоборудованием, - "слуга народа" Мотовиловец. ФОТО

Ранее сообщалось, что в КГГА приняли решение о введение чрезвычайной ситуации в столице. Документы сейчас проходят юридические процедуры.