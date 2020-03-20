 Стратегического запаса масок для больниц Киева хватит на 7-10 дней, - первый замглавы КГГА Поворозник

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Ситуация с вывозом из Украины десятков тонн масок, что была раньше, сейчас дает о себе знать. У нас каких-то рычагов влияния точно нет. Единственное – сейчас мы нашли несколько производителей, которые перестроят производство и обеспечат какую-то часть города масками. Прежде всего тех, кто контактирует с большим количеством людей. Просто на все это нужно время. Пока что у нас нет такого количества масок, чтобы мы их отправили в аптечную сеть.
У нас есть стратегические запасы, больницы мы, конечно, обеспечим. Но этого запаса достаточно, грубо говоря, на семь-десять дней. Их нужно постоянно пополнять", - сообщил Поворозник.
Ранее сообщалось, что в КГГА приняли решение о введение чрезвычайной ситуации в столице. Документы сейчас проходят юридические процедуры.
кровивирусе
Я не предлагал "жарить" маску утюгом. Простую маску достаточно нагреть до 100 градусов (в утюгах - это первая ступень терморегулятора).
Ну и рассказал бы мне, тёмному, из чего сделана "пластина фильтра" в продвинутых масках. Возможно, она выдерживает 100 градусов. Просвети.
Я, например, без проблем использую раз 20 так называемую одноразовую бритву и выбрасываю, когда притупится, а не на следующий день.
Покажите маску которая может отфильтровать такого жучка.
Мне вот, млеать, аж печет...
Киевская больница БСМП. Общалась с ними активно перед выборами.
Поголовно, почти все, были - "абы не Порох".
Но тут грянул коронавирус.
И что?
И больница бросилась к... Порошенко.
"Фонд Порошенко" профинансирует восстановление 10 аппаратов ИВЛ для этой больницы.
Суки, почему не к Зеленскому побежали за помощью???!!!
@13Hellis_13
Барига ніколи реально не займалось благочинністю. Самі лише понти.
Через 5 часов получим дополнительные 80 000 000 масок!