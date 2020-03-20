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 МИД: За рубежом от коронавируса лечатся 13 украинцев, находятся на карантине 38. ИНФОГРАФИКА

За рубежом от инфицирования коронавирусом лечатся 13 украинцев, еще 38 граждан находятся на карантине.

Об этом говорится в оперативной информации Министерства иностранных дел, касающейся коронавируса по состоянию на 23:00 19 марта, передает Цензор.НЕТ.

Четверо граждан Украины проходят лечение в Германии, четверо - в Доминиканской Республике, двое - в Италии, двое - в Польше и один - в Объединенных Арабских Эмиратах.

Также 38 украинцев находятся на карантине: 16 – в Бразилии, 7 - Германии, 3 - в ОАЭ, 2 - в США, 2 - в Молдове, 2 - в Великобритании, 2 - во Вьетнаме, по одному - в Румынии, на Кубе, в Китае и Австралии. 23 тыс. 955 украинцев вернулись в Украину.

МИД: За рубежом от коронавируса лечатся 13 украинцев, находятся на карантине 38 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3182962
 
 
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При совке был лозунг :"Догоним и перегоним", неужели совковость возращается? Иначе для чего эти цифры? Ведь когда вУкраине этот показатель увеличится они статут абсурдными. Лучше подготовте прогноз повышения пенсий выжившим пенсионерам, ведь новый министр четко обозначил надежду на уменьшение нагрузки на ПФУ.
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Министерство статистики, а не иностранных дел...
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Это всё звиздешь, только моя семья здесь 5 человек и мы все на карантине до 1 апреля , бо у мамкиного мужа кроновирус нашли.
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Лєнка, я так і знала, що ти малолітнє тупе створіння. То сракомийка твоя мамка, а не ти?
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С чего ты взяла шо я баба ?Мать у меня тут медсестра, сестра парикмахер,брат учится на прапорщика в Витербо а перед этим закончил универ в Трэнто , с нами живет наша бабка 27 года рождения а я сварщик здесь и мне 40 лет и свою семью с Украины я ещё не вытащил ,все мы кроме братана живем в одной хате и купили ещё соседнюю.С сракомоек тут начинали многие но это до первой купленной тобой машины.
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