 МИД: За рубежом от коронавируса лечатся 13 украинцев, находятся на карантине 38. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в оперативной информации Министерства иностранных дел, касающейся коронавируса по состоянию на 23:00 19 марта, передает Цензор.НЕТ.

Четверо граждан Украины проходят лечение в Германии, четверо - в Доминиканской Республике, двое - в Италии, двое - в Польше и один - в Объединенных Арабских Эмиратах.

Также 38 украинцев находятся на карантине: 16 – в Бразилии, 7 - Германии, 3 - в ОАЭ, 2 - в США, 2 - в Молдове, 2 - в Великобритании, 2 - во Вьетнаме, по одному - в Румынии, на Кубе, в Китае и Австралии. 23 тыс. 955 украинцев вернулись в Украину.

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