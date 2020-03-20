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 Происшествия, За рубежом
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 Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии, - представитель диаспоры Городецкий

В Италийской провинции Бергамо от коронавируса умерла еще одна украинка - жительница Львовской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

"Сообщают наши соотечественники, сегодня, 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области", - говорится в сообщении.

Напомним, это уже вторая подтвержденная смерть украинцев от коронавируса в Италии. Ранее МИД подтвердил информацию о смерти украинки от коронавируса в Италии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии число жертв от СОVID-19 превысило количество умерших в Китае

Еще одна украинка умерла от коронавируса в Италии, - представитель диаспоры Городецкий 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182960
 
 
 Топ комментарии
 
почему скромно умолчано про её возраст?
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Щось давно не було італійської прихильниці Зе😮
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Вчора була, не пам'ятаю під яким ніком. У неї ціх ніків, як у сучки бліх.
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Щось давно не було італійської прихильниці Зе😮
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Все можливо, бо вона завжди отримувала задоволення від своїх коментарів проти України і без вагомої причини не припиняла би писати.
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Это еще одно проявление вашего мужества?
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Выползет, скажет, шо болела и чуть не сдохла, своими глазами видела горы трупов, которых хоронить не успевали и некому, бо родственники тоже мертвые. Но китайские врачи ее спасли, а карантин помог не заразить других.
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Може не все так погано і вона сама захворіє?
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Зазнайка! У тебе сьогодні день запитань?
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Аббревіатура bbc має багато значень, одне з них - це big black cock)))))
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"Не заглушить господам с Би Би Си
Радиостанцию 'Сельдь Иваси'."
(C) Владимир Друк.
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Вчора була, не пам'ятаю під яким ніком. У неї ціх ніків, як у сучки бліх.
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П а н д е м і я ....
Президент, Уряд, Парламент мають ВРЕШТІ мобілізувати всі фінансові, матеріальні і енергетичні, інтелектуальні ресурси на порятунок населення!
Ще раз наголошую і закликаю...
На період подолання пандемії НЕОБХІДНО:
-ввести обов'язковість карантину для 100% всіх, хто в'їжджає в Україну із-за кордону ( і це слід було здійснити ще в січні)...
- відійти від РИНКОВИХ методів управління економікою і "заморозити" ціни на всі товари та послуги! Курс валюти адміністративно встановити та тримати на одному рівні, не допускаючи її коливань!
-різко зменшити фінансування всіх статей бюджету, не пов'язаних з боротьбою з ворогом і пандемією
-заборонити репатріацію прибутків в офшори, любий витік валюти за кордон, окрім як платежі за критичний імпорт - за озброєння , медпрепарати, медобладнання і енергоресурси.
- заборонити любі транзакції через офшори, а саму торгівлю через інших (не офшорних) посередників звести до мінімуму. Домовитися з іноземними кредиторами про "заморожування" виплат боргів держави за іноземними запозиченнями на період пандемії...
- заборонити нарахування та виплати зарплат у всіх формах власності .... всім ( окрім працюючих в іноземних фірмах, та тих хто зарплату отримує із-за кордону) вище розміру двох мінімумів, всім категоріям працюючих , управлінців, політиків..., окрім тієї частини медперсоналу, яка задіяна в боротьбі з пандемією та бійцям ЗСУ, що знаходяться на фронті... , інакше слід вважати це мародерством під час лиха ( наприклад, Разумков за лютий отримав з/п в 92 тис.грн. не кажучи про мільйони коболєвих-вітренків і керівників Укрпошти...)
- заборонити нарахування та виплати пенсій ВСІМ категоріям пенсіонерів вище розміру двох мінімальних з/п. (І це пропоную я, "урізання" розміру пенсії якому підпаде під цю ж вимогу)
-заборонити нарахування та виплату дивідендів, процентів, роялті всім, в кого вони вищі 2-х мінімальних зарплат...
- на період подолання пандемії ввести смертну кару за мародерство, згвалтування, крадіжки, рекет, викрадання та торгівлю людьми і їх органами, закупівлю товарів та послуг за завищеними цінами для потреб оборони та охорони здоров'я, за зраду батьківщині, за сепаратизм, за вивіз за кордон індивідуальних та колективних засобів медичного захисту, оголюючи внутрішній ринок
-відмінити статтю ККУ про покарання за "перевищення необхідної самооборони" всім, окрім правоохоронців при виконанні службових обов'язків....
Про всі інші необхідні заходи, в т.ч. в інших сферах взаємин, я вже неодноразово писав,... та й не ставлю собі за мету в цьому дописі... Бо як досвід показує- нинішня влада глуха до думок пересічних...
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почему скромно умолчано про её возраст?
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любві коронавірусу всє возрасти покорни
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где то так и есть. если верить диаграмме возрастов, в правом верхнем углу, не сильно большой возрастной разброс.
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вбиває не стільки вірус - скільки страх і паніка
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тоже похоже. основная масса заболевших, по этим же данным, все в лёгкой форме. в больницах только 70 а в интенсивной терапии 13. гешефт тоже играет свою роль.
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Многие мечтали увидеть Париж (Рим) - и умереть.
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Скоро можна будет увидеть Киев и умереть.
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Я до того що на фоні такої новини не час корчіти з себе шутніка-веселуна.
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А де Ви знайшли у мене жарт? То гіркота.
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Видела как мыли полки с товарами на АЗС - впервые !!!
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народ,а чего в именно в италии такая высокая смертность?что там происходит? Ще одна українка померла від коронавірусу в Італії, - представник діаспори Городецький - Цензор.НЕТ 4147 я обеспокоен
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