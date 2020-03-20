 Переговоры с Сийярто состоятся в режиме телеконференции: несмотря на коронавирус мы все-таки продвигаем некоторые политические вопросы, - Кулеба

"И второй трек - несмотря на то, что все визиты отменены – мы все-таки продвигаем некоторые политические вопросы в телефонном режиме с министрами иностранных дел других стран. Например, сегодня (в среду. - Ред.) договорились с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, что 26 марта, когда я должен был посетить Будапешт для проведения заседания двусторонней комиссии, мы с ним проведем телеконференцию, потому что жизнь не останавливается", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Кулеба также отметил, что одним из "положительных" последствий коронавируса будет то, что люди, наконец, поймут, что не обязательно физически встречаться. "Можно большинство дискуссий проводить в режиме телеконференций", - добавил он.

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