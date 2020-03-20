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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (893) переговоры (3761) Кулеба Дмитрий (308) Сийярто (89)

 Переговоры с Сийярто состоятся в режиме телеконференции: несмотря на коронавирус мы все-таки продвигаем некоторые политические вопросы, - Кулеба

Переговоры министров иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрия Кулебы и Петера Сийярто, запланированные на 26 марта, состоятся в режиме телеконференции, сообщил глава украинского МИД.

"И второй трек - несмотря на то, что все визиты отменены – мы все-таки продвигаем некоторые политические вопросы в телефонном режиме с министрами иностранных дел других стран. Например, сегодня (в среду. - Ред.) договорились с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, что 26 марта, когда я должен был посетить Будапешт для проведения заседания двусторонней комиссии, мы с ним проведем телеконференцию, потому что жизнь не останавливается", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Кулеба также отметил, что одним из "положительных" последствий коронавируса будет то, что люди, наконец, поймут, что не обязательно физически встречаться. "Можно большинство дискуссий проводить в режиме телеконференций", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3182959
 
 
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под корону решили с ещё одной стороны принять, от венгров Переговоры с Сийярто состоятся в режиме телеконференции: несмотря на коронавирус мы все-таки продвигаем некоторые политические вопросы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4733
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недавно этот сеярто с лошадью делали завление..
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самое время разбираться с йоббиками по языковым проблемам...
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недавно этот сеярто с лошадью делали завление..
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под корону решили с ещё одной стороны принять, от венгров
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самое время разбираться с ********* по языковым проблемам...
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Слухай, чувачок, а нафіга вам взагалі цей форум? При Сталіні ніяких форумів не було.
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Чи ти не любиш виключно україномовних дописувачів але це важкий трафунок, чувачок. Я ще і львів'янин до цього-це щоб тебе зовсім скрутило, Василій)
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Сидить Додік і думає-забанити чи ні?)))) ти з Донецька чи Луганська сам?
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пока зеленую шоблу не выбросим из охфиса, до тех пор движения Украины в сторону нато не будет. так шо переговоры кулебы - бессмыслены.
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і диво дивне на твоїх змінах -всі адекватні в бані і ціла купа номерних на гілках) чому так?
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Пісця цих переговорів усе Закарпаття примусово змусять вчити мадярську говірку.
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