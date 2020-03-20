EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Новый Кабмин Российские террористы сбили Боинг Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  1153  27
Все про:Киев (18751) пропаганда (2437) Россия (75218) СБУ (14469)

 Киевлянин в интернете продвигал идеи "русского мира", - СБУ

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность пропагандиста, который распространял через интернет сепаратистские призывы и идеи так называемого "русского мира".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, житель столицы установил связь с пророссийским общественным движением, который используется спецслужбами РФ для ведения информационной войны против нашего государства. По заданию кураторов он размещал в сети Интернет материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине.

За проведенную работу агитатор получал средства на банковские карточки финансовых учреждений РФ.

По результатам процессуальных мероприятий правоохранители обнаружили материалы, подтверждающие связь интернет-пропагандиста с пророссийскими общественными объединениями, банковскими учреждениями РФ, а также журналистское удостоверение одного из российских изданий.

Сейчас следователи органов государственной безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве курсируют спецавтомобили с громкоговорителями для информирования о необходимости соблюдать карантин, - ГСЧС. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3182956
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
странно.. сивоха с зеленским в открытую продвигает - а сбу спит
 показать весь комментарий
 
 
Что значит "блокировали"? Почему свонособака еще не подвешенна за ватную жопу?!
 показать весь комментарий
 
 
Шо вы говорите? А как же Сцывохо, который в открытую продвигает русский мир?
 показать весь комментарий
 
 
И что? Ермак, Сивохо, Рабинович, Бойко и т.д. и т. п. тоже за руцький мир. И где наше "доблестное" СБУ?
 показать весь комментарий
 
 
Єврей, який хоче жити у Ізраїлі - живе у Ізраїлі. Ірландець, що хоче жити у США, живе у США. І тільки хворі на всю голову узкоязичні, які "хатят Расію", туди, курво, не їдуть.
 показать весь комментарий
 
 
как насчет ермака, сивохи, ссаныча, далее весь список ВР, сн и прчих опзж ?
 показать весь комментарий
 
 
тут власть в откритую, а фСБУ шукайє фріков десь в шпаринках
 показать весь комментарий
 
Нужно пополнять такими наш обменный фонд.
 показать весь комментарий
 
 
Да тут криворожанин всю Украину скоро сдаст
 показать весь комментарий
 
 
ой! так рєально мона заработать! Йа тоже так хочу!!!
 показать весь комментарий
 
 
та ше й матіріали дають - самому нє нать напрягацца!!!
 показать весь комментарий
 
сідішь под проксі с дінамічєскім айпі - і таньгу загрєбайєш
 показать весь комментарий
 
тю в интернете..тут по телику не стесняясь мертвечук и его банда безнаказано за русский мир топтит и все ок. а тут какого то алкаша споймали и пиарятся))
 показать весь комментарий
 
 
Вишліть цього гнилого русшовініста в рассеюшку, щоб не смрдів тут нам лаптями і прілими портянками. Тим більше що є нагода відправити за гроші рашки = Россия готовит эвакуацию своих граждан из Украины, - посольство
 показать весь комментарий
 
Ми, українці більше не добра Нація, ми тепер зла Нація! Ніякої толерантності до ворогів України!...
 показать весь комментарий
 
А цю сучу заразу коли за сраку візьмуть .. Киевлянин в интернете продвигал идеи "русского мира", - СБУ - Цензор.НЕТ 9002
.
.
..Киевлянин в интернете продвигал идеи "русского мира", - СБУ - Цензор.НЕТ 1921....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх