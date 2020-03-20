 За полгода контрразведка СБУ предупредила присвоение более 742 млн грн в сфере оборонного заказа. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ.

"За полгода контрразведка Службы безопасности Украины предупредила присвоение более 742 миллионов гривен бюджетных средств на выполнении государственного оборонного заказа. Также блокированы схемы хищений в сфере военно-технического сотрудничества и экспортного контроля на более 700 млн гривен", - говорится в сообщении.

Следователи зарегистрировали 4 уголовных производства по ст. 364 Уголовного кодекса Украины - по фактам злоупотреблений при использовании государственных денег в оборонно-промышленном комплексе должностными лицами некоторых силовых структурах и госпредприятиях.

Кроме того, контрразведчики пресекли незаконный вывоз за пределы Украины товаров военного назначения и двойного использования на сумму более 647 млн гривен. По фактам нелегальной переправки товаров начато 28 уголовных производств по ст. 333 УК.

Также наложено штрафных санкций на сумму более 137 млн гривен из-за нарушений в сфере экспортного контроля. По соответствующим материалам СБУ судами уже вынесено 13 приговоров.

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