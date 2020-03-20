 Сейчас происходит самая масштабная в истории Украины внешнеполитическая операция: поиск помощи в борьбе с коронавирусом идет по всем уровням, - Кулеба

"Я сегодня (в среду. - Ред.) разговаривал с Европейским инвестиционным банком, который готов перенаправить определенные средства, которые выделяются на программы в Украине, на мероприятия по преодолению коронавируса", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Кулеба сообщил о встрече с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жилет, в ходе которой обсудил вопрос о том, какую помощь МККК может предоставить Украине в препятствии распространению коронавируса.

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"Мы готовы что-то получать в качестве гуманитарной помощи, что-то закупать, но этот поиск идет по всем уровням, по международным организациям, бизнес-контактам", - отметил министр.

По его словам, вся система МИД Украины сейчас работает над двумя фундаментальными задачами: возвращением украинцев из других стран и поиском гуманитарной помощи и осуществлением закупок.

"Мы должны понимать, что сейчас происходит самая масштабная в истории Украины внешнеполитическая операция, которая называется "возвращение и восстановление". Ничего подобного в истории Украины никогда не происходило. 2014-й был более драматический, потому что началась война, безусловно. Но объем работы сейчас еще больше. Сейчас одновременно во всех точках мира все взорвалось и требует пожаротушения. Везде максимальное напряжение. Я воспринимаю это как эффективный краш-тест. Я убежден, что мы его пройдем, но при случае проверим способность некоторых коллег к работе в таких условиях", - подчеркнул глава МИД.