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 Политика Украины
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 Сейчас происходит самая масштабная в истории Украины внешнеполитическая операция: поиск помощи в борьбе с коронавирусом идет по всем уровням, - Кулеба

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) готов перенаправить определенные средства, которые выделяются на программы в Украине, на мероприятия по преодолению коронавируса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я сегодня (в среду. - Ред.) разговаривал с Европейским инвестиционным банком, который готов перенаправить определенные средства, которые выделяются на программы в Украине, на мероприятия по преодолению коронавируса", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, Кулеба сообщил о встрече с главой миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жилет, в ходе которой обсудил вопрос о том, какую помощь МККК может предоставить Украине в препятствии распространению коронавируса.

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"Мы готовы что-то получать в качестве гуманитарной помощи, что-то закупать, но этот поиск идет по всем уровням, по международным организациям, бизнес-контактам", - отметил министр.

По его словам, вся система МИД Украины сейчас работает над двумя фундаментальными задачами: возвращением украинцев из других стран и поиском гуманитарной помощи и осуществлением закупок.

"Мы должны понимать, что сейчас происходит самая масштабная в истории Украины внешнеполитическая операция, которая называется "возвращение и восстановление". Ничего подобного в истории Украины никогда не происходило. 2014-й был более драматический, потому что началась война, безусловно. Но объем работы сейчас еще больше. Сейчас одновременно во всех точках мира все взорвалось и требует пожаротушения. Везде максимальное напряжение. Я воспринимаю это как эффективный краш-тест. Я убежден, что мы его пройдем, но при случае проверим способность некоторых коллег к работе в таких условиях", - подчеркнул глава МИД.

Источник: https://censor.net.ua/n3182954
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
имитация бурной деятельности - так точнее))
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и да, кулеба об этом еще месяц не узнает, но примерно со среды 18 марта - в мире стало всё успокаиваться.. паника и т.д... Рынки восстанавливаются, побесились и хватит)
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кулєба, зараз відбувається наймаштабніша профанація, внаслідок якої наша держава може понести дуже великі втрати.
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Як казав ЗЄшмаркля, готові приймати з усіх сторін як порноактриси.
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Вы вывозили маски в январе 2020 г. сотнями тонн в Китай и в ЕС. А сейчас вы бегаете с протянутой рукой? Кто же вам подаст. Вы же требовали оплату наличными, чтобы не сильно в банках светится.
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Шо *** ? Бубочка і зебіли вже приймають з любої сторони ? Чи ще ні ?
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Та ви ж довбні зелені готові до цього були ще в лютому! Згадай Гончарука та Скалецьку!
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А до цього,що ви робили--піарились і балаболили? Ви ******,а не керівникі.
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Вашингтонский Öбком



Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом.
Это всё психоз! 50 грамм водки и на трактор!
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Повний наймаштабніший коронавірусний писець кулебояко-мізка Сейчас происходит самая масштабная в истории Украины внешнеполитическая операция: поиск помощи в борьбе с коронавирусом идет по всем уровням, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8433
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Бараны. Январь и февраль полность просрали, в марте совершенно бесконтрольно завезли в страну десятки тысяч предположительно заражённых людей, а теперь кинулись клянчить по миру - спасите нас.
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С мультфильма: у тебя арбалет на предохранителе? - да - вот этого я и боюсь!
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Де,тих неймовірних довбодятлів з цеглоїдними харями знаходять
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Зебобіки, де поділися гроші, що вам залишив Гройся?
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Чим довше при владі буде це зелене кодло, тим більше українців загине - зебілів у тому числі.
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Каломойский гроші нехай поверне, вкрадені через ПриватБанк! А це 5.5 млрд.дол... і не треба буде ходити з протягнутою рукою по світу...
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На багато більше країні шкодить зелений ословірус.
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Пожар можно загасить только он начинался, с очага не давая ему разгореться, а когда пылает можно только отвернуться от клавиш пианино имитировать пожаротушение по пионерски.
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