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 Общество, Здоровье
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 На утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 56 подозрений, - Минздрав

В Украине зафиксировано 26 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.

По состоянию на 10:00 20 марта в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных.

Так, коронавирусная болезнь зафиксирована:

Черновицкая область - 15 случаев (1 летальный)
Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
Киевская область - 2 случая
Донецкая область - 1 случай
Днепропетровская область - 2 случая
Ивано-Франковская область - 1 случай (летальный)
м. Киев - 3 случая

В Минздраве сообщили, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

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В течение 19 марта в Центра общественного здоровья поступило 56 подозрений на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 316 сообщений о подозрении на COVID-19.

По состоянию на утро 20 марта 2020 в мире зарегистрировано 244 523 случая заболевания COVID-19, из них 10 030 закончились смертью одновременно 86031 человек выздоровели; за пределами Китая зафиксировано 163324 случая.

"Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - сказано в сообщении.

На утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 56 подозрений, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3182952
 
 
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вон там ещё из Польши понаехало "здоровых" с 36,6.
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Огласите список по всем "популярным" болезням, пожалуйста...
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Ещё не всех сосвозили совсего мира воткогда будет полная коробочка тогда и нагуляеся по полной....
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исходя из времени инкубационного периода , призов надо ждать к сожалению уже с понедельника ...
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а где наш великий и ужасный? камменты о себе в фейсбуке читает?
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Ковід переможно шагає по країні!!! Кращеб з Зелайна почав,з Банкової На утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 56 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3628 На утро 20 марта в Украине подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них - летальные, за сутки поступило 56 подозрений, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3628
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похоже сам кличко в нокаут отправляет короношухер
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Треба влаштувати шлешмоб: Прив'яжи бабцю до ліжка!

Бачила в новинах чергу на автобус в Миколаєві. Стоять одні пенсіонери, а самі швидкі лізуть без черги. Бабця років 80 лізе без черги бо її треба прошвирнутись по пенсіонерським тусовкам.
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