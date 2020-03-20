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 Политика Украины
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Все про:Минск (1321) Ермак Андрей (160) Лерос Гео (18)

 "Тот, кто положит такой план президенту на стол, откровенно его подставляет", - "слуга народа" Лерос о реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака

Нардеп от фракции "Слуга народа" считает неприемлемым мир ценой сдачи национальных интересов и легализации террористов на украинской земле, как, например, амнистии убийц, которые вместе с военными армии РФ убивали украинцев.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, можно ли достичь мира на Донбассе путем реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака, нардеп подчеркнул, что Украина не должна слепо жить по плану, написанном в Кремле.

"Сделаю отсылку к войне между Финляндией и Советским Союзом, когда 170-миллионный агрессор обещал за неделю захватить 3-х миллионную Финляндию, если они не позволят разместить на своей территории военную базу и не отдадут часть своих территорий. Тогда финский главнокомандующий Маннергейм четко заявил, что шансов устоять нет, и все, что им остается делать - это заставить Советский Союз заплатить высокую цену за агрессию и держаться, рассчитывая на помощь союзников. Финны отказались от условий Сталина, потому что понимали, что единственная его цель - захватить всю страну, так же, как Сталин захватил балтийские страны. В героической войне, с помощью, хитрости, изобретательности и патриотизма, они смогли дать серьезный отпор Сталину", - отметил Лерос.

Нардеп подчеркнул, что обещанная помощь союзников так и не подоспела, что очень похоже на нашу ситуацию.

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"Новое соглашение с Союзом было подписано не с лучшими условиями, но они сохранили страну, они отстояли свои национальные интересы", - отметил он.

Лерос добавил, что история нас учит тому, что нам нужно бороться за страну и не потерять национальную идентичность.

"Мир ценой сдачи национальных интересов и легализации террористов на украинской земле, как, например, амнистии убийц, которые вместе с военными армии РФ убивали украинцев, считаю неприемлемым. Тот, кто положит такой план Президенту на стол, откровенно его подставляет", - подытожил он.

Полный текст интервью с нардепом от фракции "Слуга народа" Гео Леросом читайте здесь.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявления Сивохо - это заигрывание с агрессором и дискредитация президента, - "слуга народа" Лерос

Источник: https://censor.net.ua/n3182950
 
   
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О, а єслі би на єво мєсте бил би какой-то дурачок?
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ну точно - лерус проплатил свой пиар на Цензоре.. типа он "не вина-вата!"... а сам потом проголосовал за венедиктову.. "Тот, кто положит такой план президенту на стол, откровенно его подставляет", - "слуга народа" Лерос о реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака - Цензор.НЕТ 1466

и делает вид что не понимает - что это приказ от вислюка был ермаку, а не "кто-то подставляет бубАчку"
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все вже погоджено заздалегідь, не треба з бубочки робити "доброго царя"
зелена чума прийшла, щоб знищити Україну як державу
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а зейло, настільки тупе, що читати не вміє? чи не розуміє змісту прочитаного? "Тот, кто положит такой план президенту на стол, откровенно его подставляет", - "слуга народа" Лерос о реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака - Цензор.НЕТ 8765
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А тот кто голосовал за тупаря, который не может понять, что ему положили на стол тот не идиот?
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ДА Я НЕ ЛОХ МНЕ 42 ГОДА Я ВАМ НЕ ЛОХ Я ПРОСТО ПРЕДАТЕЛЬ ВАШЕЙ СТРАНЫ (ВАШЕ ДЗЕПА)
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как можно подставить виртуальную пустышку ?
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Ніякий це не план Єрмака-Козака. Це план Зеленського. Він мріє бачити Україну регіоном РФ. От він і працює в цьому напрямку.
Зєлю геть. Дострокові. Українці вчергове обрали собі російського шпигуна в лідери
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точно..но вера в хорошего царя у многих..
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Я,розумію,що ти порядний й непаскуда...Але,чи знайдуться,ще такі
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Нарід, ви точно вірите, що Шмакля була не в курсі?
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А у преЗе свои мозги есть ?
Глумился бы и дальше в своем квартале где-нидь на отшибе.
Так нет захотелось в центр и наверх.. Теперь сверху глумится и дурня включает.
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Досить відбілювати Зєшмарклю! Він же своїм сфінктером що в нього під носом говорив: прєкратіть стрєлять, гдєта пасрєдінє, мир в очах х...ла і т.д. Відмотати назад не вдасться!
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