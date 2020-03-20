 "Тот, кто положит такой план президенту на стол, откровенно его подставляет", - "слуга народа" Лерос о реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, можно ли достичь мира на Донбассе путем реализации Минских соглашений по плану Ермака-Козака, нардеп подчеркнул, что Украина не должна слепо жить по плану, написанном в Кремле.

"Сделаю отсылку к войне между Финляндией и Советским Союзом, когда 170-миллионный агрессор обещал за неделю захватить 3-х миллионную Финляндию, если они не позволят разместить на своей территории военную базу и не отдадут часть своих территорий. Тогда финский главнокомандующий Маннергейм четко заявил, что шансов устоять нет, и все, что им остается делать - это заставить Советский Союз заплатить высокую цену за агрессию и держаться, рассчитывая на помощь союзников. Финны отказались от условий Сталина, потому что понимали, что единственная его цель - захватить всю страну, так же, как Сталин захватил балтийские страны. В героической войне, с помощью, хитрости, изобретательности и патриотизма, они смогли дать серьезный отпор Сталину", - отметил Лерос.

Нардеп подчеркнул, что обещанная помощь союзников так и не подоспела, что очень похоже на нашу ситуацию.

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"Новое соглашение с Союзом было подписано не с лучшими условиями, но они сохранили страну, они отстояли свои национальные интересы", - отметил он.

Лерос добавил, что история нас учит тому, что нам нужно бороться за страну и не потерять национальную идентичность.

"Мир ценой сдачи национальных интересов и легализации террористов на украинской земле, как, например, амнистии убийц, которые вместе с военными армии РФ убивали украинцев, считаю неприемлемым. Тот, кто положит такой план Президенту на стол, откровенно его подставляет", - подытожил он.

Полный текст интервью с нардепом от фракции "Слуга народа" Гео Леросом читайте здесь.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

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