 Заявления Сивохо - это заигрывание с агрессором и дискредитация президента, - "слуга народа" Лерос

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.
"Ермак встретился с нами во вторник, мы ему донесли нашу позицию, в том числе по Сивохо, высказывания которого дестабилизируют ситуацию в стране. Я считаю, что его заявления - это заигрывание с агрессором и дискредитация Президента", - рассказал нардеп.
По словам Лероса, Ермак согласился с тем, что такие диалоговые платформы не должны быть связаны с государством, они нужны, но не могут определять государственную политику.
"Ермак согласился с тем, что такие диалоговые платформы не должны быть связаны с государством, они нужны, но не могут определять государственную политику", - подчеркнул Лерос.
Читайте полный текст интервью здесь.
Напомним, советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют. Также он назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом".
12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.
Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.
- Зашквар.. Ну пойдешь обратно в жюри "лиги смеха" спать. Только не ссать там в штаны.
Где хотя бы намек на политика?! Или между пародистом и проф.политиком теперь можно ставить знак равенство. Хотя почему бы и нет ведь могла же юрист руководить МЗО причем на этапе разгара эпидемии. Но это не к нец вопрос и даже не к ее избравшим, а к 73% проголосовавшим. Мало было шоу на экране захтелось поучаствовать в масовке? Так почему то там то сям доносится скулеж?!
Вибір акторів, які б погодилися на роль такого політика обмежена, от і Сивоха пригодився