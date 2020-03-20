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 Политика Украины
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Все про:Лерос Гео (18) Сивохо (63)

 Заявления Сивохо - это заигрывание с агрессором и дискредитация президента, - "слуга народа" Лерос

Заявления советника секретаря СНБО Сергя Сивохо о "внутреннем конфликте" на Донбассе дестабилизируют ситуацию в стране.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

"Ермак встретился с нами во вторник, мы ему донесли нашу позицию, в том числе по Сивохо, высказывания которого дестабилизируют ситуацию в стране. Я считаю, что его заявления - это заигрывание с агрессором и дискредитация Президента", - рассказал нардеп.

По словам Лероса, Ермак согласился с тем, что такие диалоговые платформы не должны быть связаны с государством, они нужны, но не могут определять государственную политику.

"Ермак согласился с тем, что такие диалоговые платформы не должны быть связаны с государством, они нужны, но не могут определять государственную политику", - подчеркнул Лерос.

Читайте полный текст интервью здесь.

Также читайте: "Долбо#б": "слуга народа" Лерос о совете своего однопартийца Брагара продать собаку, чтобы оплатить коммуналку

Напомним, советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют. Также он назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом".

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Был уверен, что это фейк, но опешил, когда узнал, что документ реальный, - "слуга народа" Лерос о подписанных Ермаком соглашениях в Минске

Источник: https://censor.net.ua/n3182944
 
   
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только вид сивого- дискриминация страны
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лерус проплатил свой пиар на Цензоре.. типа он "не вина-вата!"... а сам потом проголосовал за венедиктову.. Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 3875
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придурок . позиция Сивохи это и есть позиция президента
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Це кнурятина, вона смердить - відправте кацапам, вони не перебірливі.))
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Тобто Сивохо і Єрмак роблять те, що потрібно путіну, а Лерос відбілює СН, щоб не почався Майдан. Це такий лохотрон для зебілів.
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Слухайте уважно самого Сивохо, хто йому завдання ставить і хто його підтримує. І не треба бути геолеросом, щоб говорити дурню про те, що Сивохо преЗедента дискредитує. То одна шайка коздомордих фанатів.
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Столько воплей. Кто такое Сивохо и Леро??? Пустые места, временные особи в политике.
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Це просто гра така - в поліцейських. Лерос відповідає за зглажування конфліктних ситуації - ми з цим не згідні, ви нас не так зрозуміли, боярє плохіє. Це вже заїзжена схема і засрана мухами.
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Ну дык..Куда б Сивуха не пошел-мухи по вполне понятным причинам летят за ним. Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 459
Заяви Сивохо - це загравання з агресором і дискредитація президента, - "слуга народу" Лерос - Цензор.НЕТ 2988
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ермаку эти "диалоговые платформы" до одного места....., хоть десять таких платформ - плевать..... ему главное 25-го числа грязную бумажку о капитуляции подписать и ехать в кремль за орденом "героя расеи"....
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- Пане приЗЕдент, платформу не сдвинул, по платформе надавали, в штаны нассал.
- Зашквар.. Ну пойдешь обратно в жюри "лиги смеха" спать. Только не ссать там в штаны.
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Сергей Анато́льевич Сиво́хо - украинский актёр кино и телевидения, телеведущий, продюсер, певец, шоумен, радиоведущий, пародист. Участвовал в КВН, был творческим директором украинских телерадиокомпаний. Википедия

Где хотя бы намек на политика?! Или между пародистом и проф.политиком теперь можно ставить знак равенство. Хотя почему бы и нет ведь могла же юрист руководить МЗО причем на этапе разгара эпидемии. Но это не к нец вопрос и даже не к ее избравшим, а к 73% проголосовавшим. Мало было шоу на экране захтелось поучаствовать в масовке? Так почему то там то сям доносится скулеж?!
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А где вы взяли всё вот это про артиста и т.д.? У него диплом есть артиста?
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Блин! А ведь и правда неужели еще один самозванец.Так теперь понятна сокращение СН "Самозванец Народа.
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Что то забагато ему "википедия" комплиментов накатала.
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Актор. Актору "режисер" поставив завдання зіграти політика.
Вибір акторів, які б погодилися на роль такого політика обмежена, от і Сивоха пригодився
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Сырожа, из Юзовки, ты свои портки уже отстирал?
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Может хватит этого чурку называть придуманными им же псевдонимами??? По паспорту он Курехян Георг Багратович - вот так о нем и нужно писать.
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а сивоху йому вітром надуло, чи сам приніс?
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