 Заявления Сивохо - это заигрывание с агрессором и дискредитация президента, - "слуга народа" Лерос

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос.

"Ермак встретился с нами во вторник, мы ему донесли нашу позицию, в том числе по Сивохо, высказывания которого дестабилизируют ситуацию в стране. Я считаю, что его заявления - это заигрывание с агрессором и дискредитация Президента", - рассказал нардеп.

По словам Лероса, Ермак согласился с тем, что такие диалоговые платформы не должны быть связаны с государством, они нужны, но не могут определять государственную политику.

"Ермак согласился с тем, что такие диалоговые платформы не должны быть связаны с государством, они нужны, но не могут определять государственную политику", - подчеркнул Лерос.

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Напомним, советник главы СНБО Сергей Сивохо заявил, что в процессе интеграции Украины в НАТО нет никаких изменений, а реальные перспективы вступления в Альянс отсутствуют. Также он назвал войну на Донбассе "внутренним конфликтом".

12 марта Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения и единства: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". Сам Сивохо в ходе презентации заявил: "Конфликт не только на Донбассе - янтарная республика на Волыни, гранитная в Житомирской области, есть проблемы на Закарпатье". Вместе с тем, полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо платформы примирения.

Почти два десятка "слуг народа" обратились к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Был уверен, что это фейк, но опешил, когда узнал, что документ реальный, - "слуга народа" Лерос о подписанных Ермаком соглашениях в Минске