 В ГБР объявили о конкурсе по отбору членов Совета общественного контроля

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь ко всем вам, кому небезразлична деятельность Государственного бюро расследований, которое очень трудно и медленно начинает свою активную деятельность в противодействии криминальным правонарушениям (преступлениям), совершаемых чиновниками нашего государства: президентами, народными депутатами, министрами, чиновниками высокого ранга, прокурорами, судьями, полицейскими, сотрудниками СБУ", - написал он.

Сущенко подчеркнул, что согласно Закону "О ГБР" должен быть сформирован и действовать Совет общественного контроля за деятельностью ГБР, который имеет весомые полномочия в части:

а) наложения дисциплинарных взысканий (наказаний) на недобросовестных работников этого органа;

б) контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью в части расходования средств государственного бюджета:

в) оценки годовых отчетов ГБР о его деятельности;

г) введения этических стандартов в профессиональной деятельности работников ГБР и тому подобное.

"Прошу тех из вас и ваших друзей, кто чувствует в себе желание и моральные силы присоединиться к работе такого Совета - подавать свои кандидатуры на конкурс. При этом надо иметь в виду, что работа в составе СОК при ГБР является проявлением гражданской позиции и активности, которая является абсолютно бесплатной и потребует расходования дополнительных сил и времени на ее осуществление", - написал он.

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Говоря о своей личной позиции, Сущенко отметил, что по его мнению, либо "неравнодушные активные и порядочные представители общественности привлекаются к реальному и беспристрастному общественному контролю за реформированием (лечением) правовой системы государства, либо наблюдает, что делает власть и "посыпает голову пеплом", критикуя власть, или - приспосабливается к действиям власти и "выживает" в таких условиях ?!"

Также он добавил, что в соответствии с Положением об этом конкурсе и о СОК при ГБР - ее членом может быть избрано лицо, которое имеет достаточный жизненный и трудовой опыт - не менее 10 лет и проживает в Украине также не менее 10 лет, чтобы иметь моральное и профессиональное право оценивать сложную работу работников ГБР и всего Бюро - в целом.

"Это очень ответственные полномочия, которые требуют целого комплекса профессиональных и морально-психологических качеств личности надлежащего уровня. Убежден, что оценивать других моральное право только того человека, который не будет вызывать никаких предостережений и сомнений как со стороны большей части общества, так и тех, кого она будет оценивать. Именно на отбор таких Личностей и направлена ​​вся деятельность Конкурсной комиссии, которую я имею честь и ответственность возглавлять", - написал он.

Кроме того Сущенко обратился ко всем неравнодушным СМИ (радио, телевидение, интернет-издание) с просьбой приобщиться к распространению материалов работы Конкурсной комиссии и Положения о Совете общественного контроля при ГБР (все материалы есть на официальном сайте ГБР).

"Члены Конкурсной комиссии готовы по вашей просьбе предоставлять комментарии о проведении конкурса", - добавил он.







