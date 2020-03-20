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 Политика Украины
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Все про:Минск (1321) Слуга народа (744) Ермак Андрей (160) Лерос Гео (18)

 Был уверен, что это фейк, но опешил, когда узнал, что документ реальный, - "слуга народа" Лерос о подписанных Ермаком соглашениях в Минске

Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что подписанные главой Офиса президента Андреем Ермаком протоколы о создании Консультативного совета с "представителями Донбасса" означает признание субъектности ОРДЛО.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Лероса, он "изначально был уверен, что это фейк, поэтому не стал даже реагировать".

"Я опешил, когда узнал, что документ реальный. Есть риск, что своей подписью глава Офиса Президента де-юре признает субъектность ОРДЛО, да еще и соглашается, что вот это ОРДЛО может сидеть на равных за столом с Украиной. Украинские законы утверждают иное. Существуют временно оккупированные территории Украины, на которых действует оккупационная администрация РФ", - подчеркнул он.

Нардеп отметил: "Зачем главе президентского офиса консультации с каким-то ОРДЛО вместо России, не понимаю не только я, но и большая часть фракции "Слуга Народа", и многие граждане нашей страны".

"Если бы у нас реально был внутренний конфликт, а не война с РФ, мы бы его решили еще в 2014 году, когда силы АТО успешно освобождали украинские территории от террористов. Понадобилась Иловайская трагедия, чтобы власть признала, что война идет с регулярными войсками РФ без шевронов, а не с местными "ополченцами", - подытожил Лерос.

Полный текст интервью с нардепом от фракции "Слуга народа" Гео Леросом читайте здесь.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд депутатов "Слуги народа" просят Зеленского вернуть минские переговоры в поле законодательства Украины: все договоренности должны вестись исключительно с РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3182930
 
   
 Топ комментарии
 
кто еще НЕ хочет быть в итоге повешенным?..........................
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Раскалывайтесь там поскорее. И так, чтобы зажоповцы Медведчука не могли компенсировать потери новой "ширкой".
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кто еще НЕ хочет быть в итоге повешенным?..........................
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Зачем Ермаку диалог с ЛуганДоном ?! - Москва через него добивается отмены "полезных" санкций ЕС и США.
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Раскалывайтесь там поскорее. И так, чтобы зажоповцы Медведчука не могли компенсировать потери новой "ширкой".
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ви йому вірете, цьому Леросу?
я - НІ!
тому що й він, й його "колеги" с літка НЕ мішають зливати України в лапи кремля...
тому всі ці балачки Лероса - просто окозамилювання... накшталт - "все гаразд, ми тримаємо під контролем, не дозволемо ... СПІТЕ спокойно й не хвилюйтеся!"

п.с. Смотрю поименное голосование за Венедиктову, так Слуга Народа, Гео Лерос - проголосовал ЗА, всё с этим кадром ясно
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"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта" Источник: https://censor.net.ua/n3182929

как раз перед поездкой в минск ермака... для подписания капитуляции.

т.е. вислюк, ермак и ко заранее подготовили решение о ЧС, поток специально запустили в Украину десятки тысяч потенциально зараженых со всего мира БЕЗ МЕР их карантина - чтобы потом ввести в Киеве и по всей Украине ЧС и запретить протесты..
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Дійсно, показовий момент по голосуванням. Там не тільки за генпрокурора. Є інші реперні точки голосувань... Які показують, що Лерос - зебіл, хіба що шифрується "в опозицію"
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давайте трохи зачекаємо..... 25-го все стане зрозумiло, хто з них зебiл...., бо є там i поряднi люди....
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Цікаво послухати, коли людина з одного коліна Ізраїлевого критикує людей з інших племен Ізраїля, хоча всі вони злодії і зрадники.
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Просто он не знал, что не президент определяет международную политику государства, он простой голосователь...
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Вони там живуть на іншій планеті і ніхрена не знають.
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Ще один Кай, який прозрів після поцілунку Герди. От щачарувала його Снігова Королева і почав він їй (Зеленій шоблі) служити, не відаючи того, що робить. Бо серце стало крижиною не з його вини, як і мізки - зеленою ватою. Цікаво, хто ж та Ґерда, що Леросу очі відкрила?
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Сегодня 20.03.20, а всю эту херню подписали 12.03.20. Где ты было все это время, офуенный работник? Коммент выше - точку! На смереку не хочется
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Так все "зеленые" - это фейк и галлюцинация, ставшая явью.
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фейк - це тi, хто повибирав цiх падлюк
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И что бы там он не подписал,люди фактически промолчали,зебилы и дальше руководят страной,значит всё всем подходит.
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ситуація має дійти до певної точки - тоді вибух і незворотній процес(на цей раз, крові буде набагато більше)
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За коженим вибухом стоїть конкретна людина,яка натискає на кнопку,а її зараз просто нема.
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Дешёвый пиар...типа патриот нацмен но у кого ОНО реально на службе? всё что такие как чурбан и его подельники чудят. только вредит Украине. Вылезло чучело.....
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Привид. Не вір, мій сину, цьому підорасу. Канхвету ту тобі він в жопу встромить.(с)
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гей херос -верить ему, не уважать се6 бя
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Гео Лерос - "Изначально был уверен, что это фейк, поэтому не стал даже реагировать...."

Є такий код діагнозу - F73. Означає він - глибоку розумову відсталість.

https://mkb10.su/F73.html


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Лерос прозрел Был уверен, что это фейк, но опешил, когда узнал, что документ реальный, - "слуга народа" Лерос о подписанных Ермаком соглашениях в Минске - Цензор.НЕТ 3585 а большинство зебобиков до сих не прозрели . считают что ничего особенного Ермак не подписывал . до них когда озарение дойдет ?
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Так прозрел что 17 марта за Венедиктову проголосовал, вот это прозрение
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ну это как бы разные вещи . по крайней мере с точки зрения Леруса
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Когда впопучленец бамбаса,с ростанком на улице выбросит их с дивана и сам уляжеться. А они обязаны будут его кормить!
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Він тільки ся вилупився,тому і не знав. Всі знали крім нього.Упс.
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А херсонська вода на Крим не буде многослойною. Ви це зробили разом із зебілами.
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Хорошо...для прозревших типа тебя веревка будет намылина...остальным нет..
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Курехян Геворг Багратович відмовився від свого прізвища та імені, тому нема віри йому.
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Не переводьте "стрілки" на перо для підпису єрмака тому що "госпидаром" цього пера є прокацапський ЗЕдебіл який вірно служить тому хто хоче загарбати всю Україну!!!
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опешил/ёжик в тумане. Лерос получил свой диплом о высшем образовании, но по специальности не работает ни дня.По задумке Лероса, каждый художник должен был нарисовать картину. На эту задачу из государственного бюджета было выделено 3.6 млн гривен, но как позже оказалось, все зарубежные художники рисовали их совершенно бесплатно, хоть и в поданной Леросом смете было указано, что каждому из них было выплачено по 500 гривен за квадратный метр рисунка. После данного коррупционного скандала Лерос обещал отчитаться перед обществом, но по сей день этого не сделал. -Гео Багратович Лерос: досье, компромат, биография, фото
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Я бы год назад тоже не поверил, что Украина может подписать такой документ.
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"Был уверен, что это фейк, но опешил, когда узнал, что документ реальный, - "слуга народа" Лерос о подписанных Ермаком соглашениях в Минске" - подписанное Ермаком в Минске ерунда, в сравнении с тем, что Зеленский подписал в Омане.
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Можно организовать массовую акцию с расстояним в 1м.
Никокого нарушения!
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шкода, що в наших політичних колах відсутність здатних на фахове юридичне переслідування дій єрмакова & theкомпані. Щось влаштовує в тому. Чи не на часі? Цинічна стратегія.
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Подписанное Ермаком в Минске, это следствие подписанного Зеленским в Омане.
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