 КГГА приняла решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве, - Поворозник

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.
"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.
Отметим, на заседании Кабинетов Министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.
а 11 марта они поехали в минск подписыавть капитуляцию...
совпадение?
Или для этого думать нужно, а думать - это тяжело???
І карантин в Польші не примусовий у спеціально відведених таборах, а домашній з накладенням карантинних зобов'язань на особу, за їх порушення - реальний і високий штраф.
Все повинно бути на усвідомленню небезпеки та САМОКОНТРОЛЬ !!
- троляка на зарплатні, всюди своє рило висовує і верищить за владу.
- проф. респираторы задерживают > 95% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане
- хирургические маски остановили 80% частиц
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10(!) раз меньше, чем коронавирус
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
ох уж эти ЫспЭрды...
але, гараж - простейшая физика:
диаметр короновируса = 0.1 микрона.
диаметр молекулы кислорода = 0.3 нм, 1 нм в ТЫСЯЧУ РАЗ меньше микрона
т.е. короновирус в ТРИСТА+ раз больше молекулы кислорода
- проф. респираторы задерживают > 95% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане
- хирургические маски остановили 80% частиц
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10(!) раз меньше, чем коронавирус
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
ох уж эти ЫспЭрды...
але, гараж - простейшая физика:
диаметр короновируса = 0.1 микрона.
диаметр молекулы кислорода = 0.3 нм, 1 нм в ТЫСЯЧУ РАЗ меньше микрона
т.е. короновирус в ТРИСТА+ раз больше молекулы кислорода
а то у таких как ты реально шиза: вирусы бегают по молекулам кислорода.. толпами - из одной палаты в другую?
ВОПРОС - знает ли зелёная власть что такое КВАРЦЕВАЯ ЛАМПА
То зараз вже все було б готово до карантину середнтого рівня і не потрібно було б вводити якись страшні заходи.
Але вони бабло своє заробляли аж до 9 матра. Тому що 8 марта треба було отгуляти масово по країні великипи группами - святий комунячий праздник.
Коронавірус вже скоріше за все був в Україні ще на початку лютого, коли масово почали бігти люди з азії.