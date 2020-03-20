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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:карантин (619) КГГА (2350) Киев (18751) чрезвычайное положение (140) Поворозник (47) COVID-19 (1393) коронавирус (28)

 КГГА приняла решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве, - Поворозник

Киевская городская государственная администрация приняла решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Сейчас готовится соответствующая документация.

Об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все меры, которые есть при чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.

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Отметим, на заседании Кабинетов Министров глава МВД Арсен Аваков заявил, что правительство будет ждать решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве в связи с распространением коронавируса от властей города.

Источник: https://censor.net.ua/n3182929
 
 
 Топ комментарии
 
черезвычайную ситуацию нужно было вводить еще две недели назад в жулянском и бориспольском аеропортах, когда тысячи туристов и гастербайтеров хлынули без карантина в Украину.
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А организовать 2-х недельный карантин Украина тоже не может для всех возвращающихся - уставших от Венеций-Мальдивов-Египтов?
Или для этого думать нужно, а думать - это тяжело???
КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 3317
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Ні хто не казав "не пускати своїх громадян". Пускати, але всіх їх на 14 діб повинні були ізолювати, а не поміряли температуру, і то в кращому разі, і розпустили по усій Україні під "честное пионерское".
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На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта



а 11 марта они поехали в минск подписыавть капитуляцию...
совпадение?
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Бабки с укропом уже на старте занимать те заветные 10 мест в трамвае.
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черезвычайную ситуацию нужно было вводить еще две недели назад в жулянском и бориспольском аеропортах, когда тысячи туристов и гастербайтеров хлынули без карантина в Украину.
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Україна не має права не пускати своїх громадян на свою територію, жодна країна такого не робить. Це проблеми громадян, які повернувшись з зони ризику не здатні до самоізоляції, або коли самі їдуть в зону ризику через дешеві туристичні тури.
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А организовать 2-х недельный карантин Украина тоже не может для всех возвращающихся - уставших от Венеций-Мальдивов-Египтов?
Или для этого думать нужно, а думать - это тяжело???

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Не може, на прикладі Вінників, Микулинець і Нових Санжар українці показали, що не дадуть владі зробити такий карантин для сотень і тисяч прибулих.
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Скільки заробітчан і туристів повернулись за цей час до Польші і скільки до України?
І карантин в Польші не примусовий у спеціально відведених таборах, а домашній з накладенням карантинних зобов'язань на особу, за їх порушення - реальний і високий штраф.
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карантин в Польщі примусовий, але домашній..... і не важливо скільки людей повернулось..... при такій кількості мусорів і нацгвардії, все можна контролювати
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Ні хто не казав "не пускати своїх громадян". Пускати, але всіх їх на 14 діб повинні були ізолювати, а не поміряли температуру, і то в кращому разі, і розпустили по усій Україні під "честное пионерское".
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Це проблеми громадян, які повернувшись з зони ризику не здатні до самоізоляції, ????????????????????????????????? Это проблема державы которая не может защитить от опасности всех жителей страны , это её проблема как она будет контролировать ,размещать ,изолировать ,на то она и держава и имеет ЗАКОННОЕ право применение силы в отличии от гражданина
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Ті, хто зараз виє чому держава не застосувала силу до своїх громадян - будуть вити ще сильніше про свавілля і авторитаризм, коли влада цю силу таки застосує.
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да не мели ты херни , ты что думаешь демократия это вседозволенность и условия ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ в ЧП И Военного стану дураки писали ?
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То шо всіх до *концтаборів * ..!?

Все повинно бути на усвідомленню небезпеки та САМОКОНТРОЛЬ !! КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 806
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самоконтроль в Харькове - переполненные трамваи - смертничками-камикадзе... не осознающими , что лечение дороже той выгоды купитт яйца в другом конце города на 5 грн дешевле....
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если захочешь выжить сам пойдешь в концлагерь ,вот только не будет ли это поздно . Китай от нечего делать миллионы людей войсками блокировал ?Шутки кончились
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Без Паніки "Без Паніки"
- троляка на зарплатні, всюди своє рило висовує і верищить за владу.
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Білорусь аж бігом. І це -вірно! Ці "туристи" тупорилі (знайшли коли їхати) і дупомиї занесли смерть в Україну...
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Правда? А ось тут на всіх гілках десятки генієв переважно "илітного" політичного спектру, які волають, що все брехня і карантин взагалі не потрібен КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 4783
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Побольше свозите всех подряд из всех углов,будет лучше.Вместе умереть веселее.
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Поздно предлагать,зебилы уже наделали всем хватит.Единственное,что не лазить по улицам,больше от нас ничего не зависит.
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Якраз на свіжому повітрі і бепечніше.
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Ну так,якщо навколо нікого нема потенційно небезпечного.
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+ стерилизовать руки после прикосновения к турникам, лавочкам, перилам, дверям, предметам и отправлять верхнюю одежду после прогулки на стирку
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Не продление карантина запретов с обрушением экономики, за что надо убрать от власти, а организация мер существования народа и экономики в условиях возможного заражения. Из запретов: запретить появляться в транспорте и общественных местах без масок, ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях. Маски выдавать бесплатно, как к примеру рекламные буклеты перед выборами. Всю торговлю на улицу, благо тепло впереди. В закрытых помещениях и транспорте установить бактерицидные рециркуляторы и открытое облучение в технические перерывы при отсутствии людей. Насытить торговлю индивидуальными средствами защиты(маски, антисептики, салфетки, бактерицидные облучатели) Где возможно все двери и окна на распашку. И диджитализация с сокращением контактов между людьми. Рекламные ролики по ТВ с разьяснением, что делать для профилактики, культура людей в время эпидемии, избегать по возможности контактов, не жать руки и не обниматься, одевать маски в помещении. Если невозможно работать людям без контактов не запрещать работу, а создать условия для безопасной работы, за нарушение правил наказывать. Приобрести достаточное количество тестов и принять участие в разработке лекарства против вируса.
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Бред. Причем полный. Вирусу, передающемуся от человека к человеку воздушно-капельным путем, абсолютно плевать на все эти маски и даже фильтрующие противогазы с антисептиками.
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Причины так думать?
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ты идиот? даже маски с уровнем защиты от FFP2 фильтруют все вирусы
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Фильтрует все вирусы, а точнее не допускает их в вдыхаемый воздух, только изолирующий противогаз. Заруби это себе на носу и по носу.
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Результаты тестов:
- проф. респираторы задерживают > 95% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане
- хирургические маски остановили 80% частиц
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10(!) раз меньше, чем коронавирус
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
 КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 7144
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Як сказав знайомий автомеханік. сирієць, громадянин України, "я буду таксувати у військовій масці. Як слон" (він не знав слова "протигаз")
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Это аргумент! То есть все, кто указывает на объективную реальность, кацапские троли. Это простая физики даже без химии. Размеры вируса гораздо меньше размеров молекулы кислорода.
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"Размеры вируса гораздо меньше размеров молекулы кислорода."

ох уж эти ЫспЭрды...
але, гараж - простейшая физика:
диаметр короновируса = 0.1 микрона.

диаметр молекулы кислорода = 0.3 нм, 1 нм в ТЫСЯЧУ РАЗ меньше микрона

т.е. короновирус в ТРИСТА+ раз больше молекулы кислорода
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Результаты тестов:
- проф. респираторы задерживают > 95% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10 раз меньше, чем вирус в Ухане
- хирургические маски остановили 80% частиц
- даже хлопковый платок остановили 28% частиц размером до 0,007 микрон, которые в 10(!) раз меньше, чем коронавирус
https://smartairfilters.com/en/blog/do-pollution-masks-work/
КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 6035



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Интернет - великая сила! Можно написать глупость и даже картинку намалевать. Но это не отмени законов физики. Маска, не пропускающая вирусы, не будет пропускать и молекулы кислорода. А глаза? А слуховой проход на конце которого слизистая?
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Ты идиот. Как вирус пападёт на маску?
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И воздуха. Ты вообще в адеквате или тоже умом тронулся?
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Ты идиот. Как вирус попадёт в воздух из зараженного организма?
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"Размеры вируса гораздо меньше размеров молекулы кислорода."

ох уж эти ЫспЭрды...
але, гараж - простейшая физика:
диаметр короновируса = 0.1 микрона.

диаметр молекулы кислорода = 0.3 нм, 1 нм в ТЫСЯЧУ РАЗ меньше микрона
т.е. короновирус в ТРИСТА+ раз больше молекулы кислорода
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ты сначала научись считать.. хотя бы в пределах тысячи))

а то у таких как ты реально шиза: вирусы бегают по молекулам кислорода.. толпами - из одной палаты в другую? КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 8859
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Чому китайські медики приїхали до італії і зразу зробили зауваження що люди без масок ? Вумнік .
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Медицинская маска бесполезна в качестве защиты носителя от вдыхания бактериальных и вирусных частиц. В качестве средств индивидуальной защиты от опасных аэрозолей, в том числе бактерий и вирусов, должны использоваться респираторы.
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и правильно - тебе маска не нужна) премия Дарвина - важнее
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Знавал я тут одного знакомого, который кричал нахрена мне бактерицидная УФ лампа, бред это всё, а затем побежал спрашивать где её купить.
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Каарцевание помещений лишним не будет
ВОПРОС - знает ли зелёная власть что такое КВАРЦЕВАЯ ЛАМПА
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Я кварцюю купюри, картки, гаманець, квитанції. Застереження: заходити до кімнати, де працює кварцева лампа, можна лише у великих сонцезахистних окулярах, які відсікають ультрафіолет від цифри "400" (нанометрів). Це можна безкоштовно перевірити у магазинах оптики. І не інакше.
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Все упирается в МАСКИ - а их ЗЕЛЕНЫЕ ТВАРИ уже ДАВНО ПРОДАЛИ!!!!
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Вирус шизофрении повально заражает всех. От вируса нельзя защитится никакими черезвычайными мерами. Никакими! Останавливать жизнь страны это обрекать всех на голодную смерть! Никакому вирусу такое не под силу.
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Правильно Андрюша, поэтому иди работай.
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Эти меры существуют давно, бред только для власти, которая ничего не желает делать, кроме как подписать указ и скрыться от людей.
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Ну что,киевляне-скоро будем на балконах устраивать дискотеки
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Отнюдь, такое возможно только в странах где у людей есть пенсионные накопления в миллионы евро. У нас будут убивать за кусок хлеба или пачку сигарет.
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А хіба не треба у першу чергу у таких випадках зміцнювати імунітет? Цього слова взагалі не чутно.
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Мы с начала эпидемии разводим в воде насыщенный раствор кухонной поваренной соли, отстаиваем и в пульверизатор, обрабатываем таким образом, распыляя на поверхности моек, туалетов и полов помещений. На поверхности затем блестят если присмотреться еле заметно кристалики соли, безопасно, надолго и дёшево.
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И что это даёт? Вирус от смеха на отдельные нуклеотиды распадается?
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Нет, слюна и прочее упавшее с тебя сразу инактивируется.
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Какая эпидемия? Кучи людей на улицах болеют чтли?
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на данный момент, минимум в 2 недели - инкубационный период - и никто не знает кто заражен а кто нет - симптомы пока не появились.. но так как нулевые пациенті уже попали в больницы (тоесть прошло 14 дней с момента их заражения - в ближайшие 2-3 дня зараженные ими начнут подтягиваться в порядке последовательности заражения с коррекцией плюс-минус 3 дня на иммунитет
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Авакян готовий мародерструвати й влаштовувати геноцид.А,й сумнівів небуло КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 8931
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Больше ада! пипец... и наш аваков, как всегда, готов к чему-то там
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пришло время зваженних и сердитых. вы сделали это сами.
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Имхо все гораздо проще-недопустить майдана при захвате власти аваковым. Либо же волнений при попытке сесть с ордло за один стол вместо рф. Чтоб капитуляция не вызвала народный протест.
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Не забывайте про народное средство - самогон 60 процентный ( им можно и ручки протереть и руки)
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Локалізуйте ті місця, де виявлено короновірус і ізолюйте осіб, які спілкувалися з інфекованими. Даю підказку - Верховна Рада, Кабінет міністрів і президент з обслугою.
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Ці вишкребки схоже запустили механізм Самознищення!!!!! Хлібозаводи й критична інфраструктура повинні працювати КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 5627 Їх неспрацьовування ,це массове знищення людей КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 5627Подібні дії й розпорядження повинні каратися розстрілом на місці
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Коли вже був повний п-ць, десятки тисяч туристів поїхали на відпочинок за кордон! Тільки до Єгипту поїхали більше 20 тисяч. А тепер памагітє, забєрітє нас атсюда!
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зебики готовятся шото голосовать?
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Якби ці уроди послухали людей які в кінці січня казали закрити кордони з китаєм, ввести несильні обмежувальні заходи - поступово.

То зараз вже все було б готово до карантину середнтого рівня і не потрібно було б вводити якись страшні заходи.

Але вони бабло своє заробляли аж до 9 матра. Тому що 8 марта треба було отгуляти масово по країні великипи группами - святий комунячий праздник.

Коронавірус вже скоріше за все був в Україні ще на початку лютого, коли масово почали бігти люди з азії.
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Згадайте економічну кризу 2008 року, нафту, яка впала з 140 до 30 дол. за барель і пандемію свинячиого грипу 2009 з юльою тимошенко, яка доречі, зараз чомусь дуже не активна, а в неї ж досвід в цій свері ого який! А, вона більше зараз заклопотана земельними питаннями на угоду місцевим князькам - лантифундистам. І гривню, яка впала в 2009 після цих заходів по "реагуванню" на виклики, які постали перед людством, з 5 до 8 за доллар. і відповідно ріст цін на все. Вам зараз це що відбувається не здається схожим і тим, що це вже було. От тільки як по закону жанру для більшого ефекти має бути більш перекошмареним.
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Тим вводилам потрібно втямити - про існування Критичної інфраструктури КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 3916 КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 3916 КМДА ухвалила рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві, - Поворозник - Цензор.НЕТ 3916
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І шо це значить? З дому не можна буде виходити чи що? Поясніть?
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